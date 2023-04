Même si les décisions sont prises après un long cheminement de pensée, le choix final est inévitablement arbitraire. Une décision collective ne peut être mise en œuvre que lorsque chacun partage le même arbitraire.

Le Réel est bien plus que compliqué, il est complexe, c’est-à-dire que la plupart des processus qui interviennent possèdent des mécanismes de rétroaction qui embrouillent causes et effets. Pour ne pas se noyer dans une mer d’incompréhensions, l’Homme s’est construit des cadres arbitraires.

Deux arbitraires apparaissent essentiels, qui ne s’excluent pas, l’un d’ordre qualitatif, l’autre quantitatif. Pour illustrer ceux-ci, on peut étudier la chute d’une balle de ping-pong du haut de la tour de Pise. Si vous lancez en même temps une bille de plomb comparable, celle-ci arrivera au sol bien avant. De plus, un oiseau par son battement d’ailes peut dévier la balle de ping-pong, une bourrasque de vent peut même la faire monter plutôt que descendre. Le Réel observé dépend du temps présent, des conditions et d’une foultitude de facteurs que vous n’imaginez même pas. Vous êtes dans le domaine du Qualitatif.

Il est possible de se débarrasser de ce réel par trop difficile à appréhender par une expérience de l’esprit. Imaginez que l’air disparaisse : plus d’oiseau, plus de bourrasques. Si vous faites l’expérience dans ce cadre, la balle de ping-pong et la bille de plomb arriveront au sol en même temps. D’ailleurs, sur la lune, où l’atmosphère est déjà raréfiée, c’est ce que vous observerez vraiment. Les lois de la gravitation vont pouvoir être écrites correctement, vous pouvez mesurer et même prédire : vous êtes dans le domaine du Quantitatif, rigoureux mais ne s’appliquant pas facilement aux problèmes réels.

Qualitatif, Quantitatif ! Sentiment, Raison ! Amour, Intérêt ! Divers termes pour désigner deux mêmes choses. Ils représentent les vecteurs de base orthogonaux de l’ensemble du réel. Pour l’un on dissèque la réalité pour découvrir la réalité des chiffres et des équations. Pour l’autre on la contemple en essayant de tenir compte des enseignements passés.

Parmi les scientifiques, les Chimistes sont contraints d’utiliser la méthode qualitative, tandis que les Physiciens sont enclins à employer la méthode quantitative. Lors de toute décision, on devra inéluctablement se référer à l’une ou à l’autre même si une longue suite d’interrogations la précède. L’Amour ou l’intérêt dictera le choix de chacun, le bien commun ou l’intérêt particulier celle de tous. L’art oratoire ne sert qu’à enfouir la motivation réelle sous un couvert d’élucubrations plus ou moins savantes.

« Nul ne peut servir deux maîtres… ou il haïra l’un et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. »