La Bataille d'Advikka sera un Bakhmut 2.0, véritable tournant majeur de la guerre en Ukraine.

L'Ukraine, ayant chanté tout le printemps sa victoire contre la Russie

Se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue.

Et la Russie en fut fort aise et lui dit :Eh bien ! Dansez maintenant !

Jusqu'à peu, on ne parlait que de la contre-offensive ukrainienne qui était censée terrasser l'armée russe et provoquer une crise politique majeure à Moscou avec un régime-change à la clef qui aurait mis la Russie dans l'escarcelle américaine.

Mais la défaite de l'Ukraine a mis à mal les plans qui devaient aboutir à l'incarcération de Vladimir Poutine au tribunal International de La Haye et les événements du 7 octobre en Israël ont permis à l'Occident d'occulter ce qui se passe en Ukraine.

Avant de parler de la « contre-offensive » russe qui a commencé depuis une quinzaine de jours, il faut expliquer comment les Russes ont mystifié les stratèges des USA et de l'OTAN qui « conseillent » les armées ukrainiennes.

Les Russes ont été aidés par l'aveuglement idéologique des Occidentaux qui ne voient dans les Russes qu'une bande d'arriérés se battant à coups de pelles, en tout cas si on en croit la légende véhiculée pendant un temps par nos experts de plateaux.

Les plus lucides d'entre eux conviennent maintenant que les lignes de défense russe sont quasiment impénétrables et que l'Ukraine a perdu plus de 90 000 hommes inutilement en tentant d'approcher la première ligne de défense, la ligne la plus « fragile » et qu'il en reste au moins deux de plus à franchir.

À ce jour, l'Ukraine a perdu pas loin de 500 000 hommes ainsi que la quasi-totalité des armes magiques occidentales qui devaient changer le cours de la guerre. Les Russes avaient pourtant prévenu que les Léopards brûleraient et ils ont effectivement brûlé. Pour le moment, les Abrams américains ne se sont toujours pas aventurés sur le champ de bataille, car les soldats ukrainiens savent qu'ils seront spécialement bien reçus sur le champ de bataille par les Russes, c'est pourquoi aucun soldat sensé n'accepte de conduire ces corbillards face aux Russes.

BAKHMUT le piège pour les armées ukrainiennes

Comment l'Ukraine et ses commanditaires occidentaux ont-ils été bernés par les Russes, laissant le temps à la Russie de mobiliser dans un premier temps 350 à 400 000 hommes, ceux-là mêmes qui ont fait défaut à la Russie en février 2022 ?

La réponse est Bakhmut. À l'automne 2022, les Russes ont lancé une offensive en direction de Bakhmut, qui était une place forte dans laquelle les forces ukrainiennes s'étaient retranchées dans des fortifications depuis 2014. Bakhmut était un symbole pour les franges nazies ukrainiennes, et sa défense était un impératif absolu.

La bataille de Bakhmut a concentré plus de 200 000 soldats ukrainiens pour sa défense durant de nombreux mois et continue encore aujourd'hui à attirer les troupes ukrainiennes puisque Zelensky avait donné l'ordre de reprendre Bakhmut.

Les Occidentaux glosaient sur les Russes qui se fixaient un objectif militaire dénué d'intérêt pour lequel ils ont sacrifié inutilement 20 ou 30 000 hommes. Quel aveuglement ! Le complexe de supériorité des Occidentaux a permis à la Russie de gagner un temps précieux.

La Russie a ainsi gagné de longs mois pendant la durée du siège de Bakhmut pour construire tranquillement ses lignes de défenses impénétrables, ainsi que pour relancer son industrie d'armement, mais également pour mobiliser et entraîner 300 à 400 000 hommes, ceux-là mêmes qui se trouvent derrière les lignes de défense actuellement. La Russie a effectivement sacrifié 20 ou 30 000 hommes, mais pas inutilement, car outre le temps gagné, une centaine de milliers d'Ukrainiens ont péri à Bakhmut.

Ce temps gagné par la bataille de Bakhmut qui a fixé ainsi un nombre considérable de combattants, est d'après moi l'élément clé qui permet de comprendre comment la Russie a contraint les Occidentaux à attaquer vainement les lignes de défenses russes, avec des pertes humaines et matérielles considérables. Mais maintenant que les forces pro-occidentales sont épuisées et amoindries, la Russie semble avoir commencé sa propre contre-offensive, car au contraire de tout ce que les experts occidentaux racontent sur les chaînes d'informations, Les Russes sont économes de la vie de leurs hommes, contrairement aux Ukrainiens qui eux, ont des comptes à rendre à leurs sponsors occidentaux.

Les Russes ne font pas la guerre dans le but de faire un joli scenario pour Hollywood, la guerre cela tue, la guerre, c'est sale, alors autant la faire efficacement et tant pis pour les grandes scènes cinématographiques de grandes percées de chars où les ennemis du camp du bien se débandent la peur au ventre et les intestins dans les chaussettes. Les Russes font la guerre en épuisant et broyant leurs adversaires, ce qu'ils ont fait à Marioupol et à Bakhmut, ainsi que cet été lors de la contre-offensive ukrainienne. Autant être efficace dans la mesure du possible !

Bien sûr, cela n'est pas du goût des généraux occidentaux qui auraient préféré des charges de moujiks armés de pelles et assommés de vodka contre les chars challengers et Abrams. Cela eut été fort beau à regarder ! Une superproduction hollywoodienne avec tout plein de héros !

La contre-offensive russe a commencé, mais les Russes ne communiquent rien, contrairement à l'Ukraine qui n'avait cessé de promettre à ses commanditaires de Washington la victoire en chantant durant tout le printemps.

La première phase de la contre-attaque russe s'est déroulée fin septembre dans le secteur de Koupiansk sur un front large d'une cinquantaine de kilomètres dans le nord de l'Ukraine, attirant des milliers d'Ukrainiens pour assurer la défense de ce secteur, dégarnissant ainsi le front sud. Les observateurs estimaient que la Russie entamait là sa propre contre-offensive, mais les Russes ont calmé le jeu, excitant de temps en temps les Ukrainiens afin que la pression ne retombe pas et que l'Ukraine soit convaincue du danger pour Koupiansk.

Les Russes ont ainsi détruit les ponts sur la rivière Oskil, rendant extrêmement compliqué l'envoi de renfort et de munitions, coupant par avance la retraite aux troupes ukrainiennes.

Les Russes viennent d'enfermer plusieurs milliers de soldats dans un possible futur sac de feu.

ADVIKKA tournant de la guerre

La seconde phase de la contre-attaque russe se déroule maintenant, il s'agit pour les Russes de prendre Addvika, d'où les Ukrainiens bombardent tous les jours Donetsk, tuant uniquement des civils, pour le fun des fascistes d'Azov.

Advikka est certainement la principale cible russe pour l'année 2023.

Advikka est une forteresse de béton et de tunnels, consolidée activement depuis 2014, défendu par environ 10 000 hommes en garnison dans la ville.

La prise d'Advikka serait catastrophique pour l'Ukraine, moralement et militairement.

Moralement, cette défaite porterait un coup dévastateur à l'état d'esprit des Ukrainiens, surtout après la défaite de Melitoupol et de Bakhmut.

Militairement, la prise d'Advikka permettrait aux Russes des avancées dans toutes les directions.

La bataille d'Advikka sera le tournant majeur de cette guerre et l'état majeur ukrainien ne s'y trompe pas. Zelensky a donné l'ordre de renforcer avec 20 000 hommes supplémentaires la défense de la ville et de renforcer militairement tout le secteur d'Advikka, ce qui portera à 200 000 hommes le nombre total d'hommes pour défendre le secteur, en corollaire cela dégarnira d'autant plus tous les autres secteurs du front, ce qui permet déjà aux Russes d'avancer sur d'autres secteurs.

La bataille d'Advikka sera longue et douloureuse pour les deux camps, mais les Russes ont déjà marqué des points en prenant le terril de la zone la cokerie qui est le seul point haut du secteur, et qui permet de contrôler visuellement tout le secteur. Cette bataille a été coûteuse pour les Russes en hommes et matériels, les Ukrainiens annoncent plus de mille Russes morts au combat et plus de cent chars. Mais les observateurs, échaudés par les annonces ultra-optimistes antérieures de la part des Ukrainiens, divisent ces chiffres par 5. Les Ukrainiens quant à eux ont perdu plusieurs centaines d'hommes chaque jour et ils ont été contraints de céder le terril et de nombreux secteurs.

Les Russes opèrent sur tout le périmètre d'Advikkaa pour rééditer le scénario de Bakhmut : prendre sous leur feu direct les routes d'approvisionnement d'Addvika.

Ils ont également détruit les gares des localités du secteur afin de retarder l'acheminement de renforts.

Cette bataille sera difficile pour les Russes, car Advikka est réputée imprenable, mais elle l'est encore davantage pour les Ukrainiens confinés dans la ville, subissant jour après jour des bombardements incessants et destructeurs, notamment les bombes de 1500 kg planantes.

Mais ce qui est surprenant, c'est l'incapacité des généraux de l'OTAN (puisque ce sont eux qui décident en dernier lieu) à comprendre que les Russes recommencent le scénario qui leur a réussi avec le siège de Bakhmut. Advikka va se transformer en un nouveau hachoir à êtres humains dans lequel l'Ukraine va perdre l'essentiel des forces combattantes qui lui restent et que plus rien ne pourra s'opposer aux Russes, alors que 400 000 soldats supplémentaires sont en cours de formation et seront opérationnels dans quelques semaines.

À titre personnel, je suis convaincu que, plutôt les Russes gagneront, plutôt cette hécatombe finira, et dès qu'Advikka tombera, l'Ukraine n'aura plus aucun moyen humain et matériel à opposer aux Russes. C'est tout l'enjeu de la bataille d'Advikkaa, et les Russes ont averti qu'ils seraient intraitables si les troupes de l'OTAN s'aventuraient en Ukraine.