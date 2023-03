La Boucherie est définitivement fermée

François Hadj-Lazaro nous a quitté le 25 février 2023

Ce musicien français au physique particulier a connu une carrière riche et variée dans le monde du rock alternatif. Bien qu’il soit surtout connu pour ses groupes Pigalle, Los Carayos et Garçons Bouchers, qui ont chacun leur propre son et style unique, il a eut aussi une carrière solo tout aussi intéressante, quelques apparitions au cinéma et la création et la direction de son label Boucherie Prod.

Né le 25 juin 1956 dans le 15e arrondissement de Paris. Il est le dernier enfant d’une famille modeste, très politisée. Son père a été résistant et emprisonné à Mauthausen. François Hadji-Lazaro est membre des jeunesses communistes, et s’intéresse à la musique ; la découverte de Bob Dylan au début des années 1970 en est le déclic. Il se met à la guitare, puis rapidement à d’autres instruments traditionnels pour en maîtriser au final une vingtaine et lâche sa carrière d’instituteur pour aller jouer dans les couloirs du métro.

Après sa participation au groupe folk Pénélope à la fin des années 1970, François Hadji-Lazaro passe au rock en lançant en 1982 avec le bassiste Daniel Hennion le groupe Pigalle. Mais sous l’influence de la techno pop allemande à base de boîtes à rythmes et de séquenceurs, et de défections diverses, le groupe devient un duo avec son comparse Daniel Hennion à la basse. Avec sa carrure imposante, on le voit parfois assurer le service d’ordre de certains concerts, comme ceux qui avaient lieu dans le légendaire Chez Jimi ; ou l’Auvergne organisés par les Barrocks, où Schultz, Didier et Alain Wampas, Manu Chao, Philippe Almosnino, Eduardo Leal de la Galla et Sportès firent leurs premiers pas. Il enchaîne aussi les petits rôles de figuration au cinéma.

Mais le succès arrive surtout avec Les Garçons bouchers, groupe qu’il fonda en 1986, avec la voix éraillée d’Eric Blitz au chant, avec qui François Hadji-Lazaro lance la société de production Boucherie Productions pour auto-produire leur premier 45 tour.

Le groupe est initialement formé en octobre 1985 sous le nom de Bolchoskins, sur les cendres du groupe punk-rock / oi ! Colditz. En janvier 1986, le groupe change de nom pour Les Garçons bouchers.

Sous la houlette de François Hadji-Lazaro, auteur-compositeur et multi-instrumentiste, le groupe opère la synthèse musicale entre la veine punk et ska et la chanson populaire à la française, notamment le musette. Ce style unique où se côtoient mandoline, accordéon, vielle à roue et guitares saturées, est à l’origine de véritables hymnes punks comme La Bière, mais aussi de succès plus connus du grand public comme Carnivore, Le rap des Garçons Bouchers ou La lambada on n’aime pas ça.

Au début de sa carrière, le groupe se distingue par le minimalisme de sa musique (boîte à rythmes comme Bérurier Noir) et ses textes à l’humour potache et noir (cf. le clip de Carnivore). Il gagne en profondeur au fil des années, notamment avec l’arrivée du chanteur Pierrot Sapu. Néanmoins, il ne sacrifiera jamais à sa vocation humoristique toujours mêlée de critique sociale. En 1988, Eric Blitz quitte le groupe, et est remplacé par Pierro Sapu (ex-BB Doc / Docteur Destroy).

Le groupe se sépare en avril 1997.

En même temps François est partie prenante du super-groupe Los Carayos, comprenant entre autre Manu Chao, Schultz et Alain Wampas qui sort quelques singles et deux albums avant de disparaitre suite au succès grandissant de la Mano Negra

Son autre groupe, Pigalle formé en 1982, à l’origine dans la veine folk-rock, était composé au départ par Daniel Hennion, François Hadji-Lazaro, Christian Gadré et Francis Gadré. En 1984, le groupe donne ses premiers concerts dans les quartiers du Val-de-Marne et participe à une compilation (Musiques jeunes 94). À partir de 1985, constitué du duo Daniel Hennion et François Hadji-Lazaro, évoluant en parallèle des Garçons bouchers, le groupe propose un style oscillant entre rock, folk et chanson réaliste, bien que certains morceaux de Pigalle se situent dans une veine relativement punk comme le titre Franc tireur du premier album éponyme du groupe. Ce premier album studio, Pigalle, est publié en 1987 sur label Boucherie Productions, lancé par Hadji-Lazaro.

Le label fondé en 1985 à Paris 19e, rue du plateau dépose le bilan fin 2001 après avoir sorti sur plus de 15 ans d’existence une centaine de disques d’artistes français, belges, canadiens dans les styles « folk-punk », « trash-musette ». L’enseigne est toujours accrochée dans les anciens locaux devenus habitations.

En 1990, François Hadji-Lazaro décide de remanier le groupe et d’en adopter une forme plus stable pour l’enregistrement d’un deuxième album. Ce deuxième album est intitulé lui aussi Pigalle est longuement sous-titré Regards affligés sur la morne et pitoyable existence de Benjamin Tremblay, personnage falot mais ô combien attachant. L’album comprend l’une de leurs chansons les plus connues, Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, sur laquelle est entendu un orgue de barbarie et des influences pop et rock. La pochette de l’album est réalisée par le dessinateur de bande dessinée Tardi. Le 2 février 1991, le groupe joue à l’Élysée Montmartre, puis effectue une tournée de cinq dates dans des lycées de la banlieue parisienne. Le 20 janvier 1992, Pigalle joue à l’Olympia de Paris, et dans de nombreux festivals internationaux tels que le Berlin Independant Day en Allemagne, le SXSW au Texas, aux États-Unis, et même au Japon. Cette tournée est enregistrée et publiée comme album live, sous le titre Pigallive, en 1992.

En 1993 sort leur troisième album studio, Rire et pleurer. L’album mêle rock, ballade et folk. Deux singles en sont extraits, Patate et Vendredi 13. En février 1994, le groupe remonte sur la scène de l’Olympia. Ils tournent encore par la suite et reviennent, le 19 octobre 1994, à la Cigale.

En 1997, Pigalle repart en tournée avant la publication d’un nouvel album. Pendant près de deux ans, ils jouent plus de 400 concerts en France et à l’international. Leur cinquième album studio, intitulé Alors, est publié le 20 octobre 1997. À cette période, le groupe compte six musiciens (trois sur scène, et trois en studio), avec Patrick Bouffard (vielle, cornemuse, accordéon).

Il se lance ensuite dans une carrière solo et sort plusieurs album sous seul nom.

Après près de dix ans d’absence, à cause notamment de sa carrière solo et de la fin de la société de production, Boucherie Productions, François Hadji-Lazaro annonce la reformation du groupe en novembre 2007 et commence une tournée à partir de mars 2008. Un nouvel album de Pigalle sort en février 2010, Des espoirs qui fait davantage penser à du François Hadji-Lazaro en solo qu’aux compositions des albums précédents de Pigalle. En 2014, le groupe revient avec un nouvel album, T’inquiète...

Il s’essaye aussi à la chanson pour enfant et sort plusieurs albums à destination des plus petits, en 2011 Ma tata, mon pingouin, Gérard et les autres… En 2016 : Pouët et en 2019 : Atchoum

François Hadji-lazaro était aussi un multi-instrumentiste de talent bien que totalement autodidacte. Il maitrisait ainsi : La guitare la pedal steel guitar la guitare portugaise la guitare Dobro le cavaquinho la mandoline le mandoloncelle le banjo 4, 5 et 6 cordes le ukulélé le bouzouki l’oud le dulcimer la vielle à roue le violon le violoncelle la flûte traversière la clarinette le saxophone la cornemuse le concertina l’accordéon chromatique l’accordéon diatonique l’harmonica les claviers

Sa disparition, suite à « des problèmes de santé qui l’embêtaient depuis quelque temps » dixit son entourage n’a pas fait la une des journaux, undergroud un jour, underground toujours !