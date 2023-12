La campagne israélienne à Gaza est l’une des plus destructrices de l’histoire

La campagne israélienne à Gaza compte parmi les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire. En 2 mois, elle a causé plus de destructions que l'anéantissement d’Alep (2012-2016), de Marioupol ou, proportionnellement, que le bombardement allié de l’Allemagne pendant la Seconde guerre mondiale. [Fait unique, la population de ce camp de concentration géant n'a nulle part où aller.]

Par Julia Frankel, Associated Press, 22 décembre 2023

La campagne israélienne à Gaza a même tué plus de civils que la coalition dirigée par les États-Unis au cours de sa campagne de 3 ans contre Daech. L’armée israélienne a été peu loquace sur le types de bombes et d’artillerie qu’elle utilise à Gaza. Mais à partir des fragments d'explosion trouvés sur place et des analyses des images de frappe, les experts sont convaincus que la grande majorité des bombes larguées sur l'enclave assiégée sont de fabrication américaine. Ils affirment que ces armes comprennent des « bunker-busters » de 900 kilogrammes qui ont tué des centaines de personnes dans des zones densément peuplées.

Alors que le nombre de morts palestiniens à Gaza dépasse les 20 000, la communauté internationale appelle à un cessez-le-feu. Israël a fait vœu d'aller de l'avant, affirmant qu'il veut détruire les capacités militaires du Hamas après le déchaînement transfrontalier du groupe militant le 7 octobre qui a déclenché la guerre, opération au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées et 240 autres prises en otages.

L'administration Biden a continué discrètement à fournir des armes à Israël. Cependant, la semaine dernière, le président Joe Biden a reconnu publiquement qu'Israël perdait sa légitimité internationale à cause de ce qu'il a appelé ses « bombardements aveugles ».

Voici un aperçu de ce que l’on sait jusqu’à présent sur la campagne israélienne contre Gaza.

QUELLE EST L'AMPLEUR DES DESTRUCTIONS À GAZA ?

L'offensive israélienne a détruit plus des deux tiers de toutes les structures dans le nord de Gaza et un quart des bâtiments dans la zone au sud de Khan Younis, selon une analyse des données du satellite Copernicus Sentinel-1 réalisée par Corey Scher du CUNY Graduate Center et Jamon Van Den. Hoek de l'Université d'État de l'Oregon, experts dans la cartographie des dégâts en temps de guerre.

Le pourcentage de bâtiments endommagés dans la région de Khan Younis a presque doublé au cours des deux premières semaines de l’offensive israélienne dans le sud, ont-ils indiqué.

Cela comprend des dizaines de milliers de foyers ainsi que des écoles, des hôpitaux, des mosquées et des magasins. Les observateurs de l’ONU ont déclaré qu’environ 70 % des bâtiments scolaires à Gaza ont été endommagés. Au moins 56 écoles endommagées ont servi d'abris aux civils déplacés. Les frappes israéliennes ont endommagé 110 mosquées et trois églises, ont indiqué les observateurs.

Israël fait porter au Hamas la responsabilité des morts civiles, affirmant qu'il place des militants dans des infrastructures civiles. Ces sites abritent également une multitude de Palestiniens qui ont fui sous les ordres d'évacuation israéliens.

« Gaza a désormais une couleur différente depuis l’espace. C’est une texture différente », a déclaré Scher, qui a travaillé avec Van Den Hoek pour cartographier la destruction dans plusieurs zones de guerre, d’Alep à Marioupol.

COMMENT LA DESTRUCTION SE COMPARE-T-ELLE HISTORIQUEMENT ?

A certains égards, la destruction à Gaza a dépassé les bombardements alliés contre l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Entre 1942 et 1945, les alliés ont attaqué 51 grandes villes allemandes, détruisant environ 40 à 50 % de leurs zones urbaines, a déclaré Robert Pape, un historien militaire américain. Pape a déclaré que cela représentait 10 % des bâtiments en Allemagne, contre plus de 33 % à Gaza, un territoire densément peuplé de seulement 360 kilomètres carrés.

« Gaza est l’une des campagnes de répression civile les plus intenses de l’histoire », a déclaré Pape. « Elle se situe désormais confortablement dans le premier quartile des campagnes de bombardement les plus dévastatrices jamais réalisées. »

L’assaut de la coalition dirigée par les États-Unis en 2017 pour expulser Daech de la ville irakienne de Mossoul a été considéré comme l’une des attaques les plus intenses contre une ville depuis des générations. Cette bataille de neuf mois a tué environ 10 000 civils, dont un tiers à cause des bombardements de la coalition, selon une enquête d'Associated Press réalisée alors.

Au cours de la campagne 2014-2017 visant à vaincre Daech en Irak, la coalition a mené près de 15 000 frappes à travers le pays, selon Airwars, un groupe indépendant basé à Londres qui suit les conflits récents. À titre de comparaison, l’armée israélienne a déclaré la semaine dernière avoir mené 22 000 frappes à Gaza.

QUELS TYPES DE BOMBES SONT UTILISÉES ?

L'armée israélienne n'a pas précisé ce qu'elle utilise. Elle affirme que chaque frappe est autorisée par des conseillers juridiques pour s'assurer qu'elle est conforme au droit international.

« Nous choisissons la bonne munition pour chaque cible, afin qu'elle ne cause pas de dégâts non nécessaire », a déclaré le porte-parole en chef de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari.

Les experts en armement ont pu tirer des conclusions en analysant les fragments d’explosion trouvés sur place, les images satellite et les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Ils affirment que les résultats n’offrent qu’un aperçu de l’ampleur de la guerre aérienne.

Jusqu’à présent, des fragments de bombes de fabrication américaine Joint Direct Attack Munitions (JDAM) et de bombes de plus petit diamètre ont été trouvés à Gaza, selon Brian Castner, enquêteur sur les armes à Amnesty International.

Les bombes JDAM comprennent des « bunker-busters » guidés avec précision de 450 et 900 kilogrammes.

« Cela transforme la terre en liquide », a déclaré Marc Garlasco, ancien responsable de la défense du Pentagone et enquêteur sur les crimes de guerre à l'ONU. « Cela détruit des bâtiments entiers. »

Il a déclaré que l'explosion d'une bombe de 900 kilogrammes à l'air libre signifie une « mort instantanée » pour toute personne se trouvant à moins de 30 mètres. La fragmentation mortelle peut s'étendre jusqu'à 365 mètres.

Lors d'une frappe du 31 octobre contre le camp de réfugiés urbain de Jabaliya, les experts affirment qu'une bombe de 900 kilogrammes a tué plus de 100 civils.

Les experts ont également identifié des fragments de bombes SPICE (Intelligente, Impact précis, Rentable) de 900 kilogrammes, équipées d'un système de guidage GPS pour rendre le ciblage plus précis. Castner a déclaré que les bombes étaient produites par le géant israélien de la défense Rafael, mais un récent communiqué du Département d'État obtenu pour la première fois par le New York Times a montré qu'une partie de la technologie avait été produite aux États-Unis.

L’armée israélienne largue également des bombes « stupides » non guidées. Plusieurs experts ont souligné deux photos publiées sur les réseaux sociaux par l’armée de l’air israélienne au début de la guerre montrant des avions de combat équipés de bombes non guidées.

[Au 2 novembre, Israël avait largué plus de 25 000 tonnes d'explosifs sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, l'équivalent de deux bombes nucléaires, a déclaré l'Observatoire Euro-Med des Droits de l'Homme dans un communiqué de presse.]

LA STRATÉGIE FONCTIONNE-T-ELLE ?

Israël affirme avoir deux objectifs : détruire le Hamas et sauver les 129 otages toujours détenus par les militants.

Onze semaines après le début de la guerre, Israël prétend avoir détruit de nombreux sites du Hamas et des centaines de tunnels et tué 7 000 combattants du Hamas sur un nombre estimé de 30 000 à 40 000. Les dirigeants israéliens affirment qu’une pression militaire intense est le seul moyen de libérer davantage d’otages.

Mais certaines familles d'otages craignent que les bombardements mettent leurs proches en danger. Les otages libérés le mois dernier lors d'un cessez-le-feu d'une semaine ont raconté que leurs ravisseurs les avaient déplacés d'un endroit à l'autre pour éviter les bombardements israéliens. Le Hamas a affirmé que plusieurs otages étaient morts à cause des bombes israéliennes, bien que ces affirmations n'aient pu être vérifiées.

Le niveau de destruction est si élevé parce que « le Hamas est très ancré au sein de la population civile », a déclaré Efraim Inbar, directeur de l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité, un groupe de réflexion. Il a également déclaré qu'un bombardement intense des tunnels du Hamas était nécessaire pour protéger les forces terrestres israéliennes en progression contre les attaques.