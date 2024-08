La cause palestinienne et la bouée de sauvetage attendue

Il n’est plus un secret que la cause palestinienne n’a jamais été dans un état aussi précaire qu’aujourd’hui. Le problème ne se limite pas seulement au niveau de pression et de souffrance auxquelles le peuple palestinien est soumis, mais concerne également un dangereux changement qualitatif dans la gestion de la question.

Elle est effectivement passée entre les mains de certains mercenaires et organisations palestiniennes extrémistes imprudentes qui se sont jetés dans les bras de l’Iran. L’Iran, à son tour, utilise la cause palestinienne comme une carte dans son conflit stratégique et idéologique plus large avec les États-Unis et Israël.

Certes, certains soutiennent que ce développement dangereux s’est produit en raison de la fragmentation, de la faiblesse et de la désintégration qui ont affecté le soi-disant système collectif arabe. Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire, pas toute.

Maintenant, pour des raisons bien connues, les Arabes n’ont pas réussi à soutenir la cause, en particulier depuis le chaos régional qui a éclaté en 2011, avec des puissances régionales et des milices par procuration complotant et jouant des rôles.

Mais nous devons également reconnaître que ni l’Iran ni d’autres pays n’ont offert quoi que ce soit de réel à la cause palestinienne au-delà des slogans, des discours enflammés et de nombreuses victimes civiles, morts et déplacés.

Nous parlons ici du point de vue du peuple palestinien et des civils non armés qui ont payé des prix exorbitants avec leur sang, leurs vies et leurs biens dans l’actuelle guerre absurde dans la bande de Gaza, où des mercenaires terroristes ont joué avec le destin des Gazaouis.

Les Arabes, en raison de l’attaque terroriste du 7 octobre lancée par le groupe terroriste Hamas - sans même se coordonner avec sa direction politique selon certaines sources - ont été poussés dans une position réactive.

Les pays arabes se sont retrouvés entourés d’un cercle de feu et de la possibilité d’une escalade, les combats à Gaza pouvant se transformer en une guerre régionale qui pourrait tout brûler sur son passage.

Ces pays arabes se sont retrouvés victimes d’un crime commis par une milice terroriste, pris entre la souffrance des civils palestiniens d’une part et les pressions populaires exigeant que ces pays agissent pour protéger le peuple palestinien d’autre part.

Cela a créé une image misérable d’impuissance arabe collective, avec des discours répétés de condamnations, d’appels et de demandes connues d’avance comme étant futiles. Le problème des Arabes ne réside pas dans leur Ligue, ni dans l’absence de réunions au sommet qui prennent des décisions et adoptent des positions différentes de ce qui prévaut.

Tout cela sont des symptômes de maladies nichées dans le corps arabe et palestinien. Au premier rang de ceux-ci, sans conteste, se trouve cet état déplorable de conflit et de lutte pour le siège du pouvoir entre les organisations, milices et mouvements palestiniens.

Cela a épuisé des pays majeurs comme la Russie et la Chine dans la recherche de réconciliations entre des factions ennemies qui diffèrent en idéologie et en loyauté, dont les désaccords restent inchangés malgré la catastrophe qui s’abat sur leur peuple, au lieu de diriger ce grand effort diplomatique vers la recherche d’un règlement du conflit avec Israël.

Au milieu de cette scène régionale et palestinienne malheureuse causée par une milice terroriste, je ne trouve aucune lueur d’espoir politique et diplomatique sauf à travers l’approche émiratie.

La diplomatie émiratie déploie des efforts continus et considérables pour sauver toute la région d’une catastrophe imminente, pour arracher la cause palestinienne des mains des mercenaires, des manipulateurs et des comploteurs, et pour rechercher des solutions sérieuses après que toutes les initiatives et solutions proposées au cours des décennies passées aient reculé ou plutôt disparu.

L’approche diplomatique émiratie, qui fait face à une campagne suspecte de critiques de la part des mercenaires et des commerçants de la cause et des bénéficiaires régionaux, découle d’une réflexion globale sur tous les aspects de la crise.

Les Émirats arabes unis ne se sont pas arrêtés à la dimension humanitaire et de secours, qui atteste de son efficacité et de son focus sur l’apport d’un soutien réel au peuple palestinien, indépendamment des défis et des campagnes de diffamation.

Elle présente une vision stratégique de la solution en tentant d’opérer un changement radical et total dans le cours du conflit et d’avancer vers l’établissement d’un État palestinien vivant côte à côte avec Israël, à travers une stratégie qui aborde le cycle de violence prédominant et pose de nouvelles bases pour un avenir qui embrasse à la fois les peuples palestinien et israélien.

La proposition émiratie récemment annoncée comprend une vision réaliste qui aborde les différentes facettes humanitaires, politiques et sécuritaires de la crise.

Elle met fin à la division palestinienne catastrophique qui a ouvert la porte aux événements actuels à Gaza, arrête le rôle des milices et des organisations extrémistes, s’attaque à la corruption au sein de l’Autorité et la restructure selon de nouvelles règles et normes qui assurent la réalisation des aspirations légitimes du peuple palestinien à construire leur État.

La vision émiratie est très équilibrée et inclut l’obligation pour toutes les parties d’assumer leurs responsabilités pour résoudre le conflit, y compris l’arrêt de la construction de colonies, la fin de la violence, la coopération régionale et internationale, et un engagement américain explicite à réaliser la solution à deux États et à encourager les réformes palestiniennes.

La diplomatie émiratie s’efforce efficacement et discrètement de mettre fin à ce conflit en reprenant l’initiative et en récupérant cette cause, qui a été détournée par des mercenaires et des extrémistes palestiniens au profit de parties régionales non arabes et d’objectifs autres que ceux recherchés par le peuple palestinien.

Ce faisant, les Émirats arabes unis endurent des accusations de trahison et d’agence et font face à un déluge d’insultes de trahison dans les médias.

Cependant, ils continuent de présenter leurs visions et d’assumer la responsabilité d’un message qu’ils portent sur leurs épaules en défendant les valeurs humaines et civilisationnelles, en allégeant les souffrances et en fournissant un soutien humanitaire et des secours à tous ceux qui en ont besoin.

Cette détermination s’accroît après qu’il soit devenu clair que laisser les choses continuer sur leur voie actuelle, que tout le monde suit et attend peut-être ses résultats catastrophiques, signifie qu’il y a une catastrophe humanitaire et sécuritaire plus large et plus massive qui attend notre région.

Ainsi, j’imagine que cet effort émirati est devenu la seule bouée de sauvetage disponible pour sortir de la spirale de violence et d’effusion de sang qui n’a pas cessé depuis environ dix mois.