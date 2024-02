L'Occident poursuit ses tentatives de rallier la Chine à sa cause. La Chine est consciente qu'une telle démarche affaiblirait son rôle en tant que puissance mondiale et refuse donc de participer à ce jeu.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue ukrainien Dmytro Kouleba en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité. Ils ont notamment discuté du plan de Kiev d'organiser un sommet sur l'Ukraine en Suisse. Les États-Unis et leurs alliés cherchent un moyen d'impliquer Pékin dans la pression exercée sur Moscou.

M. Kouleba a annoncé sur le réseau social X qu'il avait discuté avec Wang Yi de l'idée d'un sommet de la paix, que la Suisse a accepté d'organiser. Les parties sont convenues de poursuivre le dialogue à tous les niveaux.

Selon Reuters, le chef de la diplomatie chinoise n'a pas exprimé son opinion sur le sommet. Il a simplement déclaré que la Chine maintenait fermement sa position en faveur de la poursuite des négociations et du rétablissement de la paix.

L'Ukraine souhaitait élever le niveau de ses relations avec la Chine et l'inciter à soutenir son plan en 10 points, qui prévoit le retrait des troupes russes d'Ukraine et le rétablissement de ses frontières de 1991.

Cependant, la Chine considère la Russie comme un partenaire stratégique. L'année dernière, elle a proposé son propre plan de paix, prévoyant un cessez-le-feu, des négociations et la levée des sanctions imposées à la Russie.

Prenant la parole à Munich, Wang Yi a déclaré : "La Chine n'est pas à l'origine de la crise ukrainienne. Nous n'avons pas cherché à tirer avantage ou bénéfice de ces événements." En d'autres termes, la Chine continue de suivre sa politique traditionnelle de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, tout en maintenant son image de grande puissance responsable qui plaide pour la reprise du dialogue le plus rapidement possible.

Cette position n'a satisfait ni la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris ni le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, qui se sont exprimés à Munich. Borrell a qualifié la Chine d'"éléphant dans la pièce", sous-entendant qu'il ne faut pas sous-estimer son rôle. Mais selon Borrell, l'objectif est d'amener la Chine à cesser de soutenir la Russie et à basculer du côté de l'Occident.

Personne en Occident n'acceptera que la Chine puisse jouer le rôle de médiateur en Ukraine. L'Occident souhaite que la Chine limite sa coopération avec la Russie et exerce une pression politique sur elle. Mais alors, la Chine deviendrait l'instrument d'un jeu qui n'est pas le sien. Elle ne le fera pas, car cela nuirait à sa réputation sur la scène internationale. Pékin sera prêt à jouer le rôle de médiateur si les parties belligérantes y sont elles-mêmes enclines.

Concernant le sommet en Suisse, la Chine ne voit pas l'intérêt de sa participation. Les protecteurs de l'Ukraine en Occident souhaitent utiliser la Chine dans leurs propres intérêts. Cependant, la Chine ne participera à un tel forum que si l'Ukraine et la Russie sont également prêtes à le faire.

Le sujet de l'Ukraine a été abordé lors des discussions de Wang Yi avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken et d'autres chefs de la diplomatie occidentale à Munich. Les discussions ont été constructives et franches, selon le département d'État. Mais aucun détail n'a été fourni sur les discussions concernant l'Ukraine. Pékin reconnaît que les relations entre les deux pays se sont réchauffées après la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden. Mais cela ne représente pas une détente, surtout à la lumière des récentes sanctions imposées par les États-Unis à des entreprises chinoises coopérant avec l'armée de la Chine.

Le problème le plus sensible reste Taïwan. Wang Yi a averti Blinken que si les États-Unis encouragent Taïwan à déclarer son indépendance, cela aurait des conséquences catastrophiques.

Alexandre Lemoine

