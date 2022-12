« La CIA directement impliquée dans l’assassinat de JFK ? »

Les spéculations sur les circonstances et les motivations de l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963, très répandues au moment où la tragédie s’est produite, n’ont jamais cessé.

Alors que le meurtrier de Kennedy a été déclaré peu après l’assassinat comme ayant travaillé seul, un initié a affirmé à l’animateur de Fox News Tucker Carlson que la Central Intelligence Agency (CIA) était directement impliquée dans l’assassinat de JFK.

M. Carlson a fait remarquer que des questions sur l’assassinat de Kennedy ont circulé depuis qu’il s’est produit, simplement parce que de nombreux détails ne collaient pas ou semblaient trop coïncider et que la CIA a refusé de publier sa documentation sur l’assassinat.

Today we spoke to someone who had access to the still-hidden JFK files, and is deeply familiar with their contents. We asked this person directly : did the CIA have a hand in the murder of John F. Kennedy ?



Here’s the reply : "The answer is yes. I believe they were involved." pic.twitter.com/3EURZcsaR2

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 16, 2022