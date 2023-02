Aujourd'hui, il y a exactement un an depuis le lancement de "l'opération militaire spéciale" par Poutine et la Russie sur sa voisine l'Ukraine.

Tous les médias du monde en parlent et constatent qu'il n'y a pas de gagnants mais uniquement des perdants des deux côtés faces aux deux manières de vivre et de penser. Comprendre un an de conflit en cinq étapes et en cartes (grand format)

Qu'en dire de plus.

Rien ou presque rien. Tout est dit, analysé si ce n'est que ce qui est le face à face deux manières de vivre.

La démocratie et la liberté de penser en Occident vs l'oligarchie et la dépendance vis-à-vis d'une autorité oligarque inconditionnelle d'une autocratie en Orient.

Avant d'aller plus loin, retour au jeudi 24 février 2022



.

Entre 1985 et 1991, Gorbatchev s'engage vers la fin de la guerre froide et lance sur le plan intérieur la libéralisation économique, culturelle et politique, connue sous les noms de perestroïka et de glasnost. Apprécié en Occident et beaucoup moins en Russie. Impuissant à maîtriser les évolutions qu'il a lui-même enclenchées, il doit faire face au putsch de Moscou et démissionne à la fin de l’année 1991. Chute des régimes communistes en Europe. Dislocation de l'URSS. Sans successeur, son rival Boris Eltsine devient président de la fédération de Russie.

Pour raison de sante, il cède le pouvoir à Poutine en mars 2000. Progressivement, on comprend qu'il veut restaurer l'empire de l'URSS et avec le souvenir de Pierre Ier le Grand. Le monde occidental est face à Poutine (extrait podacté du documentaire "Face à Poutine")



.

Les dirigeants occidentaux ont tenté d'arrêter les instincts guerriers de Poutine. En Angleterre, il y eut l'empoisonnement d'un ancien agent du renseignement militaire russe, l'utilisation d'armes chimiques et des appels téléphoniques de Boris Johnson pour le raisonner. Il y eut des affrontements avec Donald Trump sur les missiles nucléaires. Des menaces de Poutine visant l'OTAN. La CIA prévient qu'elle est au courant du projet d'invasion de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN fait ses efforts diplomatiques de la dernière chance pour éviter la guerre : "Nous avons travaillé jusqu'au bout pour essayer de les convaincre de changer leurs plans, jusqu'à ce que les chars roulent et que les avions volent". Poutine est resté intraitable sur ses décisions restées secrètes. Ce 24 février 2022, en pleine nuit, il déclenche l'invasion de l'Ukraine avec des missiles qui frappent Kiev.

En 2014, l'annexion de la Crimée par la Russie a été la première action pour tester les réactions et la résistance des forces occidentales. Elles furent relativement plus molles.

Il fallait un pays de la grandeur de l'Ukraine pour que les réactions soient presque unanimes. La résistance par l'intermédiaire de l'OTAN a été unanimes pour unifier les forces occidentales. Censure et propagande sont les outils principaux d'une guerre idéologique russe.

En 2011, au sujet de la nostalgie à l'Est, j'écrivais "L'Est ostalgique ?" qui faisait le lien avec le cas de la Roumanie. La roumaine, Nina Georgescu, y prenait fait été cause en reprenant "La thérapie du choc". "Westalgie", un péril en rose et bleu" s'oppose, basée globalement sur l'idéologie américaine par l'argent.



Je n'ai pas été en Russie et je me suis connecté à le franco-russophile, Alexandre Latsa, pro-Poutine, pour écrire "La Russie, un pays à la mode ?".

Il y a un an, au sujet de l'invasion des troupes russes en Ukraine, comme je ne connais pas le dossier, j'écris "Les utopies idéologiques" dans lequel j'ai décidé de ne pas prendre position en concluant "Il y a un agresseur et c'est la Russie. Il y a un agressé actuellement et c'est l'Ukraine.". Je prends la chanson de Ferrat "La jungle ou le zoo" en référence en pensant résumer les deux esprits en opposition qui s'inspirent d'une métaphore connue à l'époque de la guerre froide, popularisée par Miloš Forman en comparant les sociétés occidentales ("La jungle") et le bloc de l'Est ("Le zoo"). En commentaires, j'enregistre les épisodes et les réactions qui se sont succédé pendant cette année.



Le monde est peut-être multipolaire mais, parfois il reste bipolaire avec de multiples nuances. Majoritairement deux positions idéologiques s'opposent dans ce conflit par des différences psychologiques et sociologiques qui tournent jusqu'à l'anéantissement de la raison. Pouvoir, savoir et vouloir se conjurent dans la peur et l'absolutisme à choisir sa voie dans la vie qui ne font plus appel à la diplomatie pour trouver des solutions.

Mais il faut faire un choix.

Combien de fois, n'ai-je pas répété à des interlocuteurs français ou autres que s'ils ne sont pas d'accord ou mal dans leur peau avec la politique et le mode de vie où ils habitent, il faut qu'ils s'éclipsent ou s'évadent. Ils ne vont pas refaire le monde à leur mesure

Il y a eu beaucoup de réfugiés familiaux ukrainiens pour fuir la guerre et beaucoup de russes qui se sont évadés de Russie quand Poutine a fait un appel à de nouvelles recrues pour ses efforts de guerre

La majorité de la population russe suit Vladimir Poutine et la contestation est étouffée puisqu'aucune dissidence n'est permise

Cette guerre permet, par la même occasion, de comparer et de tester le potentiel des armes et des concept de résistance militaire occidentaux sur le territoire ukrainien sans devoir, jusqu'ici, intervenir sur le front lui-même. Poutine a engagé des mercenaires du groupe Wagner

En fait, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises idéologies

Chacune a ses points positifs et ses points négatifs. Les deux phrases qui suivent son peut-être caricaturales mais qui ne sont pas foncièrement fausses.

Dans le bloc idéologique de l'Est, on peut très bien y vivre et céder tous ses pouvoirs à un dictateur sans s'intéresser à la politique. Les décisions se prennent plus rapidement.

Dans le bloc idéologique de l'Ouest, on peut très bien y vivre avec des connaissances acquises par les études requises par l'idéologie. Les décisions sont prises beaucoup plus lentement et peuvent être considérées comme molles. La relation avec les langues russe ou ukrainienne jouent un jeu de l'identité. Une guerre à la Pyrrhus ou d'usure ?

Comme les données en connaissance de l'intelligence artificielle ChatGPT se sont limitées à 2021, j'ai donc pensé poser à cette IA.

Que pensez-vous d'une guerre qui arriverait entre la Russie et l'Ukraine ?

En tant qu’assistant AI, je n’ai pas d’opinions personnelles, mais je peux vous donner des informations factuelles sur la situation.

La relation entre la Russie et l’Ukraine a été tendue depuis de nombreuses années en raison de différends territoriaux et politiques. En 2014, la Russie a annexé la Crimée, une péninsule ukrainienne, ce qui a provoqué des tensions importantes entre les deux pays et des sanctions internationales à l’encontre de la Russie.

Depuis lors, il y a eu des conflits sporadiques dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, où les séparatistes prorusses ont pris le contrôle de certaines parties de la région. Bien que les accords de paix de Minsk aient été signés en 2015 pour résoudre le conflit, les hostilités se poursuivent, et les deux parties continuent de s’accuser mutuellement de violations.

Une guerre entre la Russie et l’Ukraine aurait des conséquences désastreuses non seulement pour ces deux pays, mais aussi pour la région et le monde entier. Elle pourrait entraîner une escalade de la violence, des pertes en vies humaines, la destruction d’infrastructures et des déplacements de population massifs. Elle pourrait également déclencher une réaction internationale et des sanctions économiques.

Il est donc essentiel que les dirigeants des deux pays cherchent à résoudre pacifiquement leurs différends et à travailler ensemble pour maintenir la stabilité dans la région. Les efforts diplomatiques et les négociations sont nécessaires pour parvenir à une solution durable au conflit.

Tout est dans tout inversement en dépendant de facteurs très humains dans lesquels il ne faut pas trop chercher une vérité et encore moins une réalité. Ces deux idéologies ne sont pas compatibles sinon dans la résilience d'après guerre et par la recherche des responsabilités, des crimes d'agression et probablement de génocide comme il y en a eu plusieurs dans l'histoire ...

Allusion