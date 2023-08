La conscience critique des sociétés occidentales

Salut, voué à l’échec pour moi mais ? en même temps ça me semble peut être porteur de fait, mais ?



je cite : Par conséquent, l’éveil de la conscience critique devra attendre qu’un certain nombre de personnes (Masse Critique) atteignent un niveau de conscience supérieur, moment auquel l’individu est capable de faire un saut évolutif et d’accomplir un changement de mentalité,....

nota : plus (nous) l’humain s’enfonce plus il (nous) imagine un état opposé théorique ( saut évolutif) basé sur du vent et imagine que en le disant quelque chose va se produire, imagine une conscience supérieure venue euh, on sait pas comment, qui se situe à l’intérieur théorique encore pour influencer l’extérieur de lui (nous) même, chacun intérieurement n’étant pas concerné par le désastre extérieur en tant que créateur comme les autres..le problemes est : tout et tous sauf moi = rien de fondamental ne bouge, ça peut durer des 10 de millénaires voir plus, théoriquement. Car La vie étant partout et tout, nul ne sait son impact sur notre démence.

Pour moi il y a changement profond personnel dans la psyché de un, ça veut dire que la pensée analytique ne dirige plus la psyché, autre chose le fait comme « elle » le veut, on peut le nommer Divin ou le mot qui sied, pour désigner L’Origine Ultime X, derriere laquelle il n’y a plus rien et qui est non née..immortelle..



ceci, l’espoir aveugle, est une fuite du réel, de ce qui est, du fait..mais voila l’observation de notre fait mental à MOI..est un non sujet...je vais donc entamer le changement potentiel de tout sauf moi, moi je suis mes désirs inconnus de moi même...l’univers doit s’adapter à moi

= bagarre général depuis des milliers d’années..



dans un délais x ce sera génial, problème : demain n’existera pas, la vie est dans ce présent insaisissable, au delà de la pensée, au delà des mots etc comme tout ce qui vient de l’analyse par la pensée, puis peut être comme nous ne nous percevons pas comme la cause réelle et ultime de notre désastre humain auto créé, nous allons tous en cœur bien sur refaire la même chose peu ou prou, car ce qui crée tout cela est l’état de notre psyché-cerveau-pensée.

Celle ci, la pensée donc ce moi illusoire, il y a bien une sorte de moi physique réel, ne se considère jamais, rares exceptions, comme la cause ultime de la démence humaine, car il s’agit bien d’un état de démence dans lequel nous nous sommes mis tout seul par choix il y a des milliers d’années.

Pour que nous réussissions à changer nous devons juste être cette démence car nous sommes cela ( ce sera nié) , être notre souffrance (ce sera nié), le cas de tous, être la peur, l’angoisse, car c’est l’état de notre psyché, il n’y a pas moi et la souffrance, moi et la peur etc il y a moi qui souffre , un élément et pas deux comme la pensée le perçoit..

pourquoi fait t’elle cela ? C’est son mode de fonctionnement nécessaire que de tout diviser eu deux, moi / pas moi, car ça permet d’analyser et de déduire des projets pratiques x ( son seul role), pour survivre...il n’y a pas une manière de survivre..

utiliser la pensée pour ce qui n’est pas pratique est la source ultime « technique » de notre démence...

la pensée, une de nos capacités seulement, la seule en marche au début et qui désormais le reste depuis des millénaires (Adam et Eve) ne sait plus que nous avons d’autres capacités, sauf exceptions de moments et de personnes, aucune valeur donnée ici car ce serait rajouter du pire au pire, juste pour moi un fait.

L’imaginaire nécessaire pour tout ce qui est pratique, physique, n’a pas de place au delà de ça..

or, nous ne faisons QUE ça..

etc sujet d’une vie + 3 jours...

mes respects