La contre-offensive ukrainienne pose la question de la survie de l’OTAN

@Grincheux

Salutation, si je puis me permettre, le « tout-tous sauf moi » a de beaux jours devant lui et c’est ce qui a causé, cause et va causer notre perte et cette raclée en cours qui s’annonce une des pires et que nous , cette non somme de millions de moi tous divisés avons créée....c’est un des éléments connus des pouvoirs, pervers certes mais moins ignorants de ces choses qui sont superficielles, vers lequel ils nous dirigent sachant aussi que spontanément nous faisons tous cela, sachant très bien que il suffit de promouvoir ce moi d’abord, qui n’en à rien à foutre du collectif sauf pour en tirer parti pour MOI et dont la seule activité est la défense de ce MOI totalement illusoire, un MOI>UNIVERS entier...

c’est ça qui est à la base des truands du sommet..issus du combat de tous les moi entre nous..

l’auteur me semble t’il signale que le nous doit primer et que il n’y a aucun nous sauf chez les truands du sommet qui eux coopèrent pour nous niquer...alors ? ils gagnent car il n’y a pas de nous mais une non somme de moi tous le sommet de l’Univers..

c’est du moins mon avis..enfin ce que je vois..

Nous n’avons pas droit au chapitre parce que ce nous n’existe pas..un collectif ne sera jamais la sommes des individus tous séparés les uns des autres par moi d’abord..

le collectif volontaire et spontané passe avant, comme dans tous l’univers..cela nécessite un autre état de la psyché que nous avons perdu et laissé tomber par choix..

mes respects ..