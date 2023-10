La course d’Israël et de l’Ukraine aux munitions américaines

L'Ukraine et Israël sont impliqués dans des conflits armés de différents types, mais ils pourraient avoir besoin des mêmes systèmes d'armement de la part des États-Unis, écrivent les médias américains.

En grande partie, l'Ukraine et Israël ont des capacités et des besoins différents en matière d'armement. Ainsi, la contre-offensive ukrainienne s'est heurtée à une forte résistance de la part des fortifications, mines et tranchées russes. Le conflit en Ukraine est devenu une "guerre d'usure", écrit le New York Times, citant des responsables actuels et anciens de la sécurité nationale des États-Unis et des sources au Congrès.

Israël, quant à lui, se prépare à entamer un tout autre type de guerre terrestre. Il s'agit de combats urbains dans le secteur densément peuplé de Gaza, indique l'article.

Selon les experts du journal, les États-Unis devront chercher des compromis en matière de livraisons d'armes à l'Ukraine et à Israël, surtout si les conflits seront prolongés. Les stocks mondiaux d'obus de 155 mm et d'autres systèmes d'armement sont déjà épuisés, note la publication.

Les trois systèmes d'armement clés dont Israël et l'Ukraine pourraient avoir besoin de la part des États-Unis, selon le NYT, sont les munitions d'artillerie, les bombes "intelligentes" et les missiles Stinger.

Ainsi, les obus de 155 mm de norme Otan, selon le journal, seront très demandés. L'Ukraine a déjà reçu plus de 2 millions de ces munitions des États-Unis, et des centaines de milliers ont été livrées par l'Europe. Les réserves militaires occidentales touchent à leur fin.

L'hiver dernier, selon les informations du NYT, le Pentagone a envoyé des centaines de milliers d'obus de 155 mm en Ukraine depuis un dépôt militaire situé en Israël. Les forces armées ukrainiennes ont reçu environ la moitié des obus de ce dépôt, et le département de la Défense américain envisage maintenant de réaffecter au moins une partie des munitions restantes aux forces militaires israéliennes.

Une source au Pentagone a informé le journal qu'Israël et l'Ukraine pourraient recevoir différents types de munitions pour éviter la doublure. Ainsi, Israël pourrait recevoir des obus de haute précision pour frapper des cibles dans des zones urbaines densément peuplées, tandis que la priorité pour l'Ukraine serait des armes à sous-munitions.

La production de munitions aux États-Unis et en Europe est en augmentation, mais il faudra des années avant que l'Otan puisse satisfaire les besoins de l'Ukraine, sans parler d'Israël.

Le deuxième type d'armement pour lequel, selon le média américain, l'Ukraine et Israël devront rivaliser sont les "bombes intelligentes".

Le premier lot d'aide militaire américaine à Israël comprenait 1.000 bombes de diamètre réduit, qui utilisent un système de navigation GPS pour suivre les cibles et les frapper. Il a été signalé qu'Israël mettait la pression sur les États-Unis pour obtenir un plus grand nombre de "bombes intelligentes" air-sol. Une version terrestre a déjà été promise à l'Ukraine, et la livraison devrait être effectuée cet automne.

Les experts américains estiment que les États-Unis disposent actuellement d'un stock suffisant de bombes "intelligentes". Ainsi, depuis 2010, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), Israël a acheté 8.500 bombes de diamètre réduit aux États-Unis. De plus, le Pentagone a acheté plus de 34.000 de ces bombes depuis 2018. Le Pentagone américain qualifie cela de "stock largement suffisant".

Le troisième point que le NYT mentionne est les missiles "tire et oublie" - Stinger. Il est rapporté que l'Ukraine les a utilisés contre des drones russes, et ils pourraient être particulièrement utiles pour Israël en cas d'invasion terrestre, ils seraient "parfaits" pour les combats urbains à Gaza.

Cependant, les stocks de Stinger sont extrêmement limités, leur production est très faible. L'Ukraine et Israël ont des systèmes de défense aérienne, mais utiliser le Patriot ou le Dôme de fer contre des drones ou des roquettes d'artillerie bon marché est inefficace. Selon le Pentagone, les États-Unis ont déjà transféré plus de 2.000 Stinger à l'Ukraine.

Le président américain Joe Biden a précédemment envoyé une demande au Congrès pour fournir une aide d'environ 106 milliards de dollars à l'Ukraine et à Israël.

