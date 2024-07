La démocratie à bout de souffle ?

Avis de recherche : l’auteur nous assure avoir trouvé une « démocratie » et la considère « à bout de souffle »...

Quelqu’un d’autre l’aurait trouvée aussi ? Vraiment ?



Analysons :

-élection et démocratie sont antinomiques par nature, si on donne sa voix, on n’a plus qu’à la boucler pour cinq ans...



-de surcroit, l’élection chez nous n’est même pas à la proportionnelle à un tour, mais c’est un système de magouilles à étages, permettant de faire élire qui on veut, généralement pas ceux qui étaient en tête au premier tour, celui qui exprime le choix.

-enfin, l’ensemble du système électoral de la 5ème est truffé de procédés permettant de voler très efficacement le choix des votants, avant même de devoir réaliser, en ultime recours, un bidouillage de dernière minute quand deux millions (pas six, c’est sous copyright) de voix décident de changer de propriétaire, ni vu ni connu (enfin, vu mais pas pris, puisque la victime n’a jamais eu l’intention de gouverner réellement et le démontre régulièrement en faisant des campagnes lamentables de second tour...voir débats...), et ceci en un tour de passe-passe...