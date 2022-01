La désinformation à l’époque du Covid 19, une pandémie dans la pandémie

Un essai sur la désinformation à l’ère Covid signé par Simon Springer et Vural Özdemir vient de paraître dans le prestigieux magazine académique américain Liebert Publisher. Le magazine est open access et l’article, en anglais, peut être consulté en ligne.

Depuis deux ans, nous sommes plongés dans une bulle d’informations, de distorsions des nouvelles, de fautes d’omission et de fake news. À cet égard, je signale deux cas très récents du climat que l’on respire dans le cadre de la communication publique. Le premier est la censure, par Youtube, de la vidéo dans laquelle le Dr Christian Perrone, infectiologue renommé, pendant des années au sommet de la santé française, expose ses raisons documentées sur l’administration des "vaccins" antiCovid (la vidéo peut être récupérée ailleurs, avec des sous-titres en italien). L’autre, c’est la disparition étrange de la prestigieuse revue scientifique Elsevier d’une étude signée par la biologiste Jessica Rose, qui a découvert que dans la tranche d’âge entre 10 et 15 ans, le nombre de myocardites vaccinées est 19 fois supérieur à celui des jeunes non vaccinés.

Mais revenons à Springer et Özdemir. Les chercheurs affirment à juste titre que, à côté de la crise de la santé planétaire depuis Covid 19, se déroule une autre pandémie, « gauche et furtive », la pandémie de désinformation. Son objectif est de « tromper l’opinion publique, obscurcir les vérités et saper la confiance dans la connaissance ». Les dommages que cette dernière procure sont anormaux, car ils peuvent s’étendre bien au-delà du domaine de la connaissance immédiate où la désinformation a pris naissance.

« Pour apprécier comment prospère la désinformation – écrivent de deux chercheurs –, nous pouvons regarder comment les réponses au COVID-19 de la part des gouvernements ont été souvent motivées par la politique populiste, en jouant sur les cycles électoraux et en interprétant les données d’une manière qui renforce une ligne politique plutôt que de s’attaquer aux difficultés de notre compréhension limitée d’une crise de santé en évolution rapide de manière transparente. Cela a conduit au chaos, avec des conseils de santé qui changent de jour en jour pour savoir qui peut faire quoi et où. La plupart des gens n’arrivaient pas à suivre le contenu en constante évolution et le volume élevé d’informations contradictoires de la part des gouvernements et des dirigeants politiques ».

La gouvernance de la pandémie, centrée sur le terrorisme communicatif, a facilement conduit les citoyens à faire ce qui leur a été imposé ou demandé, plutôt que de les engager dans une quelconque forme de débat public critique.

Le récit dominant, interdit toute forme d’hésitation à l’égard des ordres de santé publique, à tel point que les politiciens du Nord de l’Australie ont commencé à étiqueter comme "no-vax" quiconque s’oppose ou remet en cause les mandats sur les vaccins, même s’ils sont vaccinés eux-mêmes (Gibson et Perera, 2021). Il y a une marginalisation effroyable et une dérision de ceux qui, tout simplement, ne sont pas d’accord, même s’ils sont très favorables à la science.

La désinformation et le pouvoir incontrôlé s’appuient sur les émotions collectives (Somay, 2021). En particulier, des expressions comme « la science nous le dit », avec l’essentialisme et le déterminisme qui les caractérisent, conceptualisent la science de manières qui sont pré-ordonnées et fermées à un examen critique indépendant.

Dans le scénario actuel, il est également possible d’assister à la transformation des patients en clients et de la santé en une marchandise, affirment toujours Springer et Özdemir : « La santé est un droit humain universel, mais une marchandise ne l’est pas. Donc, quand la santé est transformée en marchandise, son statut de droit humain est menacé ».

Par rapport aux récits simplifiés et déterministes qui ont une prise facile en période de dérapage et d’incertitude sanitaire planétaire, il est important de maintenir une place pour l’enquête critique légitime et le dialogue public, pour ne pas tomber dans l’autoritarisme d’une règle technocratique d’experts dans laquelle la science devient sa propre marque de tyrannie (Feyerabend, 2011).