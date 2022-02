La diagonale de l’or

Voulez-vous savoir comment, avec de bonnes idées, gagner 20 000 Euros en quelques jours de travail - et plein de belles journées d’amusement, de balades enjouées, de rencontres ? .. Que je vous raconte comment il a procédé, Bébert, lui qui habite dans la diagonale du vide

Juste pour préciser : la diagonale du vide .. La « Diagonale du vide » est une large bande du territoire français allant de la Meuse aux Landes où les densités de population sont relativement faibles par rapport au reste de la France, dit Wikipedia qui ne se trompe pas.

“ Depuis le milieu du xixe siècle, l'exode rural a vidé les campagnes “

Bébert, il habite à la marge de cette fameuse diagonale du vide, il connaît bien cette diagonale, totalement ignorée des parisiens .. pour l’instant !

Il y a trois ans, avant le “Confinement”, il a fait l’acquisition d’une très vieille maison à l’abandon, perdue au milieu des bois et des prés .. 30 000 fafiots - Euros, pardonnez ..

6 mois après, à peine, elle était revendue .. 60 000. L’Etat Français, partenaire de tous vos bons coups, à ponctionné sa part, soit environ 10 000. Bébert à gardé 20 000, comme je disais.

Il nous a confié : j’ai rien fait, pas un coup de tondeuse, pas le moindre débroussaillage, pas un coup de faux, pas le moindre replâtrage, pas un coup de plumeau .. RIEN ! Mais attention ! des atouts elle avait, cette maison, un profil ! .. trois voisins fermiers-chasseurs à portée de vue, trois hectares attenant, de bois, de prés et de champ .. et, surtout, indispensable, précieux : une source plus un puits. Même pendant l’épouvantable sécheresse, renseignement pris, la vieille ferme n’a jamais manqué d’eau, potable, en quantité, pour les bipèdes et les bestiaux.

Bébert nous a confié : cette diagonale du vide en France est une véritable diagonale de l’or .. Elle est le cadre du renouveau de la France, riche d’un faisceau d’opportunités à l’infini, pour la bonne vie, pour la survie, pour échapper à l’enfer des villes, pour faire face au grand remplacement ..

.. laissons lui la responsabilité de son analyse lyrique et de ses sentiments.

Dommage ! conclut-il, que je sois trop vieux, trop con, trop feignant, trop fauché .. autrement, j’aurai continué, j’aurais fait du fric .. *

Cette diagonale de l’or, elle existe bel et bien : un de mes amis huissier m’a révélé, sous le sceau du secret, qu’en mon pays une maison “bank-owned” * avait été vendue pour un montant équivalent au solde du prêt, la “propriétaire” expulsée, et le bien revendu 6 mois après à un prix de marché, bénéfice coquet.

2 autres exemples parmi 1000 :

La maison du “Taillet” .. Le village en donnait 40 000. Elle s’est vendue 90 000 .. à un citadin.. avisé !

La très-vieille ferme de l’Américain. Le village en donnait 100 000 .. 256 000 ! .. vendue à un étranger.

Alors ? Vous et moi cher lecteur ? On s’y met ? ..

Certes, y’a des conditions ! Faut être à son aise chez les cul-terreux, faut pas détester les chasseurs, faut aimer le grand-air, pas avoir peur du chant des coqs et des corbeaux, faut parler les langues anciennes … 1000 autres !

Mais pour ceux qui qualifient ! Allez ! En chasse ! On fonce .. en même temps que vous ferez 20 ou 30 000 fafiots, vous sauverez et ferez le bonheur du pauvre citadin moyen qu’en peut pu.. ou même le bonheur des seigneurs des villes désirant “fuir le cloaque”. Ne citons pas de noms, hien Stéphane, hein Michel ? ..

Avec la diagonale du vide, avec la diagonale de l’or, cher lecteur attentif et plein d’intelligence .. vous sauverez la France et ferez votre bonheur ..

On y va ?

J’aurais fait du fric .. oui, certes, mais pas autant que Niels quand-même ! ..

“Frénésie d'achat d'immeubles entiers à Paris. Pas par des fonds ou des entreprises, mais par des familles aisées qui veulent profiter des taux bas et protéger leur capital d'un retournement du marché boursier ! Petite visite guidée des dernières opérations, avec quelques figures comme Xavier Niel et les frères Pariente *** …”. Pour jouer comme ça au monopoly, faut pas être Bébert au fond de sa Thébaïde, faut des titres ..

** Ne me demandez pas de traduire rock’n roll ou supermarket ou Ipad

*** “l’an dernier, plus de 500 millions d’euros y ont été investis à travers une petite dizaine de transactions."

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/prix-immobilier-evolution-a-long-terme-a1048.html

https://www.courrierdesmaires.fr/article/l-exode-urbain-du-fantasme-a-la-triste-realite.26397