La dissolution... vue de Moscou...

Une dissolution qui arrange la Russie...

"La Russie observe, sans surprise, avec intérêt la situation politique en France...

Rappelons qu'à quelques jours du scrutin, Emmanuel Macron avait annoncé l'envoi de Mirages pour l'armée ukrainienne. Le visage de la France dans trois semaines intéresse forcément le Kremlin.

Sur les antennes de télévision et les réseaux sociaux russes, la dissolution et la crise politique française sont largement chroniquées...

"En France, on parle de la chute du macronisme, et en Russie, les commentateurs sont tout simplement heureux ! Ni la frénésie de discours, ni l'instrumentalisation du conflit ukrainien, ni la réquisition des télévisions publiques et privées, ni l'exploitation sans vergogne des cérémonies du débarquement n'y ont rien changé..." déclare une Youtubeuse russe.

"Cela montre à Macron que sa vision n'est pas acceptée en France.", dit le propagandiste Soloviev.

"Encore hier, ce coq français faisait l'important, il voulait aller jusqu'à Moscou ! Mais aujourd'hui, il a l'air d'un pauvre crétin !", clame un autre.

Pour les télés russes, c'est clair : c'est le soutien à l'Ukraine qui a fait chuter le parti d'Emmanuel Macron...

"Le Pen a pris la première place et fait plus du double du score de Renaissance, le parti de celui qui aime l'Ukraine."

"Macron, à la veille des élections législatives, est devenu toxique pour son propre parti !"

Un journal relaie même cette image de cercueils devant la tour Eiffel, pourtant considérée en France comme une possible manipulation russe. Et en commentaire :

"Celui qui a eu l'idée d'envoyer des militaires français en Ukraine fait maintenant face à un échec politique catastrophique aux élections européennes..."

Sur ce dossier ukrainien, Marine Le Pen, au contraire, est présentée par les chaînes russes comme la candidate la plus favorable au point de vue de Moscou.

"Emmanuel Macron veut que la France entre en guerre, ce sont des mécaniques d'entrée en guerre mondiale. On doit trouver une voie pour un dialogue avec la Russie, parce qu'il n'y aura pas de victoire militaire...", explique Marine Le Pen.

L'animateur de cette émission politique, Soloviev, propagandiste des positions du Kremlin et de l'opération militaire en Ukraine, voit dans la victoire du RN une occasion de se réjouir :

"Voilà, maintenant, c'est le tour de Marine Le Pen, après que son parti a fait 32%, elle a déclaré : "Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si le peuple français nous fait confiance pour ces prochaines élections."

Nous pouvons enfin dire : "Vive la France !""

Emmanuel Macron est dans le collimateur des autorités russes, depuis qu'il a envisagé d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine... des critiques relayées depuis des mois par les médias russes..."

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2024/06/la-dissolution-vue-de-moscou.html

Sources :

à 18 minutes, 10 secondes :

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-dimanche-16-juin-2024_6571913.html

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/elections-europeennes-dissolution-en-france-et-le-kremlin-se-frotte-les-mains-2423140