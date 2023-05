La droite dit : … La gauche dit …

La droite dit : Plus le pays sera riche plus les pauvres seront riches.

La gauche dit : Plus les pauvres seront riches, plus le pays sera riche.

Le pragmatique dit : c'est le travail qui produit la richesse économique.

L'humaniste dit : plus on est bien dans sa peau plus on est riche ou encore, on est riche quand on n'est pas jaloux de ceux qui sont plus riches que nous, car il y a toujours, toujours un plus riche que soi.

En effet, il n'y a rien de plus relatif que la richesse.

- Richesse financière

- Richesse de corps

- Richesse d'esprit

- Richesse familiale

- Richesse de caractère

- Richesse de cœur

La richesse financière, celle qui vient à l'esprit en tout premier, est tellement relative qu'il n'est pas envisageable de comparer les riches ou les pauvres du temps de Cro-Magnon, de Charlemagne ou de Macron, tout comme les riches ou les pauvres de France et ceux de nombreux pays du sud. L'impôt est là pour corriger les pires inégalités.

La Richesse de corps est la plus évidente : est-on doté d'un corps de géant en bonne santé ou de celui d'un nain malingre, d'une beauté évanescente ou d'une laideur repoussante etc … Est ce qu'il appartient à l'impôt de corriger ces différences et jusqu'à quel point ?

La richesse d'esprit, celle là même qui est imagée admirablement par la fable le corbeau et le renard. La ruse du renard est plus forte que la beauté du "corbeau" et ses capacités de déplacement bien supérieures à celles du renard. Le système de la démocratie parlementaire permet de limiter par la loi les excès des personnes trop rusées.

La richesse familiale est centrée sur le plus petit des groupes humains : la famille, la famille qui est le lieu central de la reproduction humaine, car, chez nous humains, contrairement à tout le modèle animal, nos enfants ne deviennent adultes qu'après de longues années d'apprentissage. Une famille aimante sera évidemment plus porteuse de bonheur qu'une famille où l'on se déchire. L'invention du mariage permettait, sur le papier au moins, de conforter la famille, aujourd'hui cet engagement est complètement détourné de son sens, tristement pour moi, les adultes passent avant les enfants.

La richesse de caractère est celle qui nous fait vivre en bonne intelligence avec les autres. C'est celle de la tolérance ou de l'intolérance. Celle qui nous permet de faire fonctionner les groupes en acceptant de respecter des règles collectives qui parfois peuvent nous déplaire. C'est donc celle qui permet les unions solides. Et l'union fait la force, de la plus petite à la plus grande, de l'union locale à l'union Européenne ou un jour peut-être mondiale.

La richesse du cœur, c'est celle là même qui permettait à sœur Theresa ou l'abbé Pierre de tirer leur bonheur du bonheur des autres. Cette richesse ne s'achète pas.

Pour revenir à la politique de droite ou de gauche, on voit bien que le bonheur est chose trop compliquée pour n'être jugé qu'à l'aune de l'argent. De même, gagner du temps "libre" n'a d'intérêt que si nous utilisons cette liberté de façon profitable à notre bonheur. Dans le cas où ce temps disponible nous permet de "ruminer" nos malheurs, il devient tout bonnement contre productif.

Aujourd'hui nos citoyens ont un sentiment de mal être, chacun imagine que son idée est partagée par le plus grand nombre et veut donc qu'elle soit formalisée par le pouvoir. Les plus hardis imaginent qu'une révolution remettrait de l'ordre. Et pourtant l'histoire répétée nous enseigne que même dans une révolution, la grande de 1789 par exemple, les révolutionnaires élisent des délégués qui rapidement guerroient entre eux et finissent par s'entretuer eux- même. Au final, on a créé la misère pour le plus grand nombre et la mort pour beaucoup.

Cette atmosphère guerrière trouve son écho aujourd'hui dans une assemblée nationale plus tournée par l'attaque souvent personnelle que par la construction des lois. Certains propos nous rapelle la convention de 1792.

Et, comme à cette époque, des députés sont menacés dans leur vie personnelle par la violence, pour l'heure, heureusement, aucun n'a été assassiné !

Alors, pour apaiser enfin notre communauté, il nous faut renforcer notre rôle de citoyen. Pour cela de nombreuses associations, et on doit les féliciter pour cela, ont mis en place des outils efficaces et par exemple "empreinte citoyenne" qui décerne des labels "villes citoyennes" à des villes qui ont prouvé leur engagement à faire participer les citoyens.

Pour ma part, et vous le savez maintenant, Je propose de discuter autour du Viatique citoyen qui est le seul outil capable de rendre la fierté à un peuple en déshérence intellectuelle. Plus le temps passe, plus il y a urgence, rendez vous vite sur le site pour donner votre avis, votre commentaire.

César Jules avril 2023