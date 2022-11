La fable de l’énergie nucléaire, suite et pire !

Tout juste publiée ma chronique « La fable de l’énergie nucléaire : réparer 56 réacteurs rouillés ; construire 14 EPR ! », que paraissent deux nouveaux articles qui “foutent” encore plus “la trouille” !

Le Canard enchainé, mercredi 9 novembre 2022.

« Empêtré dans ses histoires de tuyaux corrodés, EDF prévoyait malgré tout de faire tourner, durant l’hiver qui vient, l’un de ses réacteurs endommagés. En utilisant une “étude” quelque peu complaisante. Pas de bol, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) y a mis son véto et a obligé l’électricien à engager des travaux de réparation avant toute relance.

L’histoire commence au début de cet automne dans la centrale de Cattenom (Moselle). Le réacteur n°1 d’une puissance de 1300 mégawatts, est à l’arrêt pour maintenance. EDF procède, comme il s’y est engagé, à un contrôle des canalisations de secours en utilisant une toute nouvelle technologie – fierté de la maison – fondée sur les ultrasons. Bingo ! Des fissures allant jusqu’à 6,1 mm de profondeur sont détectées sur plusieurs soudures. Le phénomène de corrosion sous contrainte a encore frappé. Il y a de quoi fragiliser les tuyauteries et mettre à mal la sécurité de l’engin…

(…)

Las ! Les experts de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN, bras scientifique de l’ASN) en font du petit bois dans leur avis daté du 26 octobre. Et d’un, ils jugent que la méthode de détection des fissures fondée sur les ultrasons est, certes prometteuse mais qu’elle n’a pas encore été “qualifiée” et ne “présente pas les garanties” voulues. Et de deux, ils constatent qu’EDF ne s’est pas donné la peine d’expertiser toutes les soudures suspectes et que d’autres fragilités ont pu passer inaperçues.

Conclusion de ces empêcheurs d’irradier en rond : plusieurs “calculs réalisés par EDF ne sont pas recevables” et “la démonstration d’absence de risque de rupture (…) n’est pas acquise ”. Quelques jours plus tard l’Autorité de sûreté nucléaire rend son verdict. (…) Elle ordonne que les soudures les plus fragiles soient réparées avant le redémarrage du réacteur, qui se trouve de fait reporté du 17 novembre au 26 février 2023. Cattenom 1 se retrouve du coup – avec Penly 2 et Cattenom 3, dans un lot supplémentaire de réacteurs en panne. Ces nouvelles mises à l’arrêt prolongées réduisent encore la production l’électricité nucléaire : pour 2022, EDF ne table plus que sur 280 mégawattheures, contre 361 l’an passé. Une baisse de 22%... »

Ce sont les vendeurs et, s’il en reste en France, les fabricants de polaires, cols roulés, écharpes, bonnets, gants, chaussettes, couvertures, etc., qui vont pouvoir améliorer leur ordinaire. Ça, ce serait plutôt une bonne chose si tout le monde pouvait se les payer.

Ce qui fait peur c’est que des responsables d’une “entreprise publique rechignent à stopper un réacteur de plus, la moitié de son parc étant à l’arrêt. Avec un peu de chance, ces tuyaux déglingués pourraient bien tenir encore un peu ” !

Reporterre.net, mercredi 9 novembre 2022.

« L’information a été rendue publique tardivement, mardi 8 novembre : une fuite radioactive importante a été détectée mercredi 2 novembre à 14 heures dans le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne. L’incident s’est produit lors d’un test d’étanchéité du circuit de refroidissement du réacteur, étape nécessaire avant sa remise en route initialement prévue pour janvier 2023, dans le cadre de relance du nucléaire porté par le gouvernement. Dans ces conditions, le redémarrage pourrait être reporté. »

Peut-être vous souvenez vous que la catastrophe de Tchernobyl avait commencé par un test de sécurité qui avait échappé au contrôle des techniciens.

Continuons la lecture de l’article.

« Que s’est-il passé ? Selon la version officielle, un dispositif du circuit de refroidissement n’aurait pas résisté au test de pression à 200 bars. Un jet de vapeur se serait échappé, se transformant en une eau contaminée qui a inondé un local. La fuite est de l’ordre de 1,5 m3 par heure et pour l’instant, 80 m3 d’effluents radioactifs ont été récupérés et seront stockés. Dans un communiqué de presse, EDF assure qu’il n’y a eu aucune personne blessée ou contaminée et “qu’aucune activité radioactive n’est mesurée à l’extérieur des installations”.

En revanche dans le local inondé, les relevés de radioactivité sont de “7,5 fois la dose annuelle maximale à laquelle peuvent être exposés les salariés dans les centrales nucléaires”, selon les informations recueillies par le journal Libération. »

C’est en 1974, en raison du choc pétrolier de 1973, que Pierre Messmer premier ministre sous la présidence de Georges Pompidou, lance un vaste programme de construction de 13 réacteurs.

L’entreprise publique EDF a assuré la réussite de ce plan assurant l’indépendance et la maitrise de la politique énergétique du pays sous le contrôle de l’État et accessoirement, une moindre émission des gaz à effet de serre, mais ça ce n’était pas ni prévu ni voulu.

Aujourd’hui, faute d’une compréhension des conséquences de la crise climatique, Sarkozy, « L'environnement, ça commence à bien faire », Macron « Je suis pour une société écologique mais pas Amish ... », rien n’a été anticipé et la France a été condamnée deux fois pour son inaction.

La morale de la fable du nucléaire selon Emmanuel Macron et de nombreux autres est qu’on ne peut pas se passer du nucléaire, quoiqu’il en coûte et malgré les risques.

C’est faux :



- 2019, Danemark, 75 % de sa consommation d’électricité fournie par les énergies renouvelables, 47% d’éolien, 3% de solaire, 25 % de biomasse ;



- Islande, 75 % de la production est hydroélectrique avec éolien, solaire, et géothermie ;



- Costa Rica depuis 2019, 100% de son électricité à partir d’énergies renouvelables, hydraulique, solaire, éolien et géothermique ;



- Écosse, 2020, 97 % de ses besoins en électricité par les énergies renouvelables à 80 % de l’éolien et de l’énergie marine ;



- Nicaragua fonctionne avec 75 % d’énergies renouvelables ;



- Uruguay, consommation d’électricité à 97 % alimentée par les énergies renouvelables.

Vous voilà informés. Nous sommes tous concernés. Alors, à vous de voir.