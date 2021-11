La face cachée de la psychologie de l’enfant

Pour ce faire, il est pour nous indispensable de nous appuyer sur des parents et professionnels volontaires . Car s'ils sont actifs dans ce travail en apportant les réponses aidantes que nous souhaitons et en se remettant en question si nécessaire, l'enfant aura toutes les chances d’évoluer positivement.

Mois après mois, années après années, ces comportements se renforcent logiquement et deviennent difficiles à juguler. C’est la raison pour laquelle nous voulons donner au futur adulte la possibilité d'un épanouissement et d'un bon équilibre psychologique, en enrayant un processus néfaste opérant alors qu'il est enfant.

A LezAPe , notre projet est de mettre les parents au cœur de la prise en charge de leur enfant, et de leur donner les clés pour le comprendre et parvenir à modifier ses comportements sur le long terme.

Habituellement, beaucoup de parents misent sur le TEMPS et la répétition . Répétition des consignes données à l'enfant sur tous les tons, répétition des remontrances, menaces et punitions. Et en dernier recours bien sûr, ils consultent un spécialiste quelques mois ou années plus tard.

Des parents volontaires

Volontaires et rigoureux ! Car combien de fois avons-nous constaté que les consignes données peinaient à être appliquées au quotidien ? Les consignes mais aussi les tâches ? Il n'est pas question ici d'accabler les parents, mais de leur rappeler séances après séances que les choses ne changeront pas d'elles-mêmes avec le temps et la répétition pour alliés comme ils l'espèrent. Notre objectif est de parvenir avec eux à rompre avec une boucle négative pour en instaurer une positive, sous-entendu, une boucle qui décourage les mauvais comportements tout en renforçant les bons.

Mais pour ce faire, il faut bien avoir en tête comment s'opère un conditionnement :

La répétition des règles, consignes, etc, loin d'être un élément pouvant réduire l'importance du comportement comme ils le pensent, est au contraire l'élément clé le nourrissant. Elle lui donne en effet toute sa force. Car il faut bien comprendre que les conditionnements ont différentes forces, et que selon ces forces, le contre-conditionnement à appliquer devra être plus ou moins long (le temps) et éprouvant. La répétion et le temps devront cette fois servir avec rigueur et constance le contre-conditionnement : le Stimulus Neutre (SN), par exemple faire une bêtise, qui déclenchait une Réponse Conditionnelle (RC1), par exemple un affect de plaisir chez l'enfant ayant fait la bêtise, devra cette fois déclencher une autre réponse conditionnelle (RC2) comme par exemple un affect de déplaisir.

Les faits de société

Dans le livre "LezAPe : La face cachée du de la psychologie de l'enfant", vous découvrirez aussi une analyse de la psychologie infantile au regard de certains faits de société.

> Comment expliquer les phénomènes de groupe qui amènent certains jeunes sur le chemin de la délinquance ? Certains sont renvoyés de leur établissement scolaire, d'autres se font une "sale" réputation sur les réseaux sociaux, ou pire encore, ils participent au lynchage ou caillassage de policiers/pompiers.

Ce livre vous apportera un regard éclairant (prise de recul) sur une partie des mécanismes psychologiques pouvant conduire à ces déviances.

