La faillite de nos élites, brillants énarques.

Il y a une quinzaine d’années, on m’avait demandé à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, de présenter une conférence sur le thème des « énergies pour demain ». Au fil des ans, j’ai tenu à jour les données et le propos et j’ai présenté ce travail, notamment dans le cadre d’Universités du Temps libre, au rythme de deux à trois fois par an. Le gaz faisait évidemment partie des potentialités intéressantes et j’insistais toujours sur la carte montrant la répartition des approvisionnements notamment en provenance de la Russie ; je terminais ce propos en montrant la caricature ci-jointe récupérée dans un périodique de l’époque et j’insistais lourdement sur le danger que constituait l’étrange confiance de nos dirigeants à nous lier à la bonne volonté du tyran soviétique !

C’était tellement évident qu’il est légitime de s’interroger sur l’incompréhensible faiblesse de nos élites dirigeantes faisant totalement allégeance au monarque l’invitant à une royale réception dans la galerie des Glaces de Versailles ou au fort de Brégançon, en lui remettant la Légion d’Honneur malgré les agissements tyranniques du personnage dans moult conflits internationaux, aussi sanguinaires les uns que les autres, et la répression féroce dans son pays de toute opposition.

Gloire à nos élites pour leur clairvoyance et leur magnanimité ! Tous ont pourtant eu droit à d’infamantes réceptions moscovites. Un des plus sordides exemples est l’entrée inopinée d’un gros chien noir dans le salon de réception à l’occasion d’une rencontre A.Merkel/V.Poutine. Inhabituel et incongru ! Poutine avait été averti de l’aversion de son hôte pour les chiens occasionnée par une importante et douloureuse morsure dans sa jeunesse !...

Au cours de ma conférence, j’insistais sur la nécessité de prévoir nos arrières, notamment en explorant la possibilité de recourir en cas de besoin aux gaz de schistes que l’on dit abondants dans certaines de nos régions. « Interdit » en France, impossible de mener toute campagne, fut-elle dans l’immédiat exclusivement exploratoire, si bien que nous demeurons dans l’incertitude du magot caché !

Toujours est-il qu’aujourd’hui, nous nous trouvons dans la panade. Dans le même temps, la décision a été prise de limiter le recours au nucléaire, dont la première conséquence a été la fermeture de la Centrale de Fessenheim, parfaitement opérationnelle après la remise à niveau par EDF des installations à coût de milliards d’euros. Il est vrai que la décision a été arrêtée alors que le Président de la République manifestait son hostilité à cette ressource. Inimaginable ! Hors de toute consultation des parlementaires, le président a tout à coup viré sa cuti et changé d’opinion ; il n’y a plus qu’à refondre le programme énergétique ! Il n’est pas trop tard encore pour revoir la stupide décision prise pour Fessenheim ! Qui sait ? Aujourd’hui même, Thierry Breton sur l’antenne de radio France a annoncé que l’Europe allait changer de paradigme et ne plus se concentrer sur le court terme mais réfléchir en terme de prospective ! Il serait grand temps !

Toujours est-il que le bilan de l’actuelle mandature présidentielle en termes d’énergie est marquée par l’incohérence en grande partie orchestrée par des groupes de pression d’obédience écologique agissant efficacement par des méthodes trotskistes pour ouvrir la voie à une Société de régression et de récession ; ils ont gagné, rattrapés par le soutien de Poutine !