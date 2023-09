La faim pour beaucoup avant la fin pour certains

"Bon appétit ! messieurs ! –

O ministres intègres !

Conseillers vertueux ! voilà votre façon

De servir, serviteurs qui pillez la maison !

Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure,

L'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure ! (...)" Victor Hugo "La faim s'était réveillée, intolérable, atroce. Ses membres dormaient ; il ne sentait en lui que son estomac, tordu, tenaillé comme par un fer rouge." Emile Zola

" La soupe populaire " - Zanaroff alias Prudent Pohl, 1937

Notre intention n'est pas de faire la morale. Nous avons horreur des gens qui font la morale. Nous préférons vous entretenir des petites scènes quotidiennes d'un monde qui sombre - encore plus vite que nous ne le redoutions - dans la folie furieuse, l'indécence, la vulgarité, la barbarie, et autres qualificatifs peu flatteurs pour le genre humain. Point barre.

En revanche nous sommes les premiers à reconnaître que nous commentons en étant plus ou moins subjectifs. Nature humaine oblige, encore une fois.

Le récent dîner de Versailles, en l'honneur de l'authentique parasite Charles III, prouve à quel point, il y a deux siècles de cela, la bourgeoisie ne désirait pas tant que le peuple fût libre ou heureux, mais plutôt qu'elle chaussât les bottes de la noblesse, après avoir tenté, avec plus ou moins de succès, de l'exterminer et d'accaparer ses biens, et s'en mettre plein la lampe.

Cette bourgeoisie, ou plutôt ces " nouveaux riches ", incarnés par Macron, que Georges Blondel aurait également dépeints comme une " meute d'appétits malsains et de goûts dégénérés ", telle la bourgeoisie qu'il dénonçait déjà dans un ouvrage en deux tomes, " l'Action ", paru en 1893.

Et Georges Vedel d'enfoncer le clou : " Il n'y a jamais de révolutions absolues. Toute révolution est à la fois une rupture avec la tradition et une utilisation de cette tradition. "

Lino Borsa

Il s’agit de la pire crise alimentaire mondiale

de l’histoire moderne,

et elle est sur le point

de franchir un nouveau palier !

Des centaines de millions de personnes souffrent désespérément de la faim dans le monde et, lorsque vous aurez fini de lire cet article, d’autres enfants mourront de faim. Au début de l’année, CNN a admis que nous traversions « la pire crise alimentaire de l’histoire moderne », mais comme les médias grand public diffusent rarement des images de l’immense souffrance qui règne de l’autre côté du globe, la plupart des Américains ne savent même pas que cela se produit. Ici, dans le monde occidental, la principale manifestation de la crise alimentaire mondiale est la hausse significative des prix à l’épicerie. Ces prix plus élevés sont certainement douloureux, mais nous pouvons y faire face. Mais lorsque vous n’avez pas assez de nourriture pour nourrir votre famille de façon régulière, c’est vraiment un scénario cauchemardesque. Selon le site officiel des Nations unies, 735 millions de personnes étaient en « état de faim chronique » l’année dernière…

En 2022, environ 735 millions de personnes – soit 9,2 % de la population mondiale – se trouvaient dans un état de faim chronique, ce qui représente une augmentation stupéfiante par rapport à 2019. Ces données soulignent la gravité de la situation et révèlent une crise croissante. En outre, on estime que 2,4 milliards de personnes seront confrontées à une insécurité alimentaire modérée à grave en 2022. Cette classification signifie qu’elles n’ont pas accès à une alimentation suffisante. Ce nombre a augmenté de manière alarmante de 391 millions de personnes par rapport à 2019. L’augmentation persistante de la faim et de l’insécurité alimentaire, alimentée par une interaction complexe de facteurs, exige une attention immédiate et des efforts mondiaux coordonnés pour atténuer ce défi humanitaire critique.

Nous n’avons jamais vu de tels chiffres auparavant.

Et les chiffres définitifs pour 2023 seront inévitablement encore plus élevés, car les récoltes sont mauvaises partout sur la planète.

Par exemple, cette année a été catastrophique pour les cultures de riz en Inde…

Satish Kumar est assis devant sa rizière submergée dans l’État indien d’Haryana, regardant avec désespoir ses récoltes ruinées. « J’ai subi une perte énorme », a déclaré cet agriculteur de troisième génération, qui dépend uniquement de la culture de cette céréale pour nourrir sa jeune famille. « Je ne pourrai plus rien cultiver jusqu’en novembre. Les jeunes plants sont sous l’eau depuis juillet, après que des pluies torrentielles se sont abattues sur le nord de l’Inde, entraînant des glissements de terrain et des crues soudaines dans la région.

Le gouvernement indien a réagi à cette crise en interdisant l’exportation de riz blanc non basmati, mais cette mesure a créé un énorme problème pour les dizaines de pays qui dépendent des exportations de riz de l’Inde…

Le mois dernier, l’Inde, premier exportateur mondial de riz, a annoncé l’interdiction des exportations de riz blanc non basmati afin de calmer la hausse des prix dans le pays et d’assurer la sécurité alimentaire. L’Inde a ensuite imposé des restrictions supplémentaires sur ses exportations de riz, notamment des droits de douane de 20 % sur les exportations de riz étuvé. Cette mesure a suscité des craintes d’inflation alimentaire mondiale, porté atteinte aux moyens de subsistance de certains agriculteurs et incité plusieurs pays tributaires du riz à demander d’urgence des dérogations à l’interdiction. Plus de trois milliards de personnes dans le monde dépendent du riz comme aliment de base et l’Inde contribue à environ 40 % des exportations mondiales de riz.

Sans les exportations de riz de l’Inde, le nombre de personnes qui meurent de faim dans les pays pauvres d’Afrique et du Moyen-Orient va grimper en flèche.

Certains pays pauvres supplient littéralement l’Inde de recommencer à exporter du riz blanc non basmati, mais jusqu’à présent, le gouvernement indien ne bouge pas.

Le prix du riz s’est donc envolé dans le monde entier et l’offre est de plus en plus restreinte.

Permettez-moi de vous poser une question.

Que feriez-vous si votre enfant dépérissait de malnutrition sous vos yeux ?

En Somalie, c’est le cas de la moitié des enfants de moins de cinq ans…

En Somalie, les familles sont actuellement confrontées à une crise alimentaire catastrophique. Cette situation est le résultat d’une sécheresse grave et prolongée et de décennies de conflit qui ont détruit la production agricole et rendu presque impossible pour les éleveurs de trouver de la nourriture pour leurs animaux. Malheureusement, les enfants sont les plus vulnérables : 50 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë.

Ici, dans le monde occidental, nos enfants ne meurent pas de faim.

Nous devons donc nous en féliciter.

Mais les files d’attente dans nos banques alimentaires s’allongent. Voici un exemple dans l’État de l’Ohio…

Kam McKenzie, responsable de la sensibilisation au SNAP pour la banque alimentaire, a déclaré que le garde-manger de Liberty Street accueille 940 familles de plus par mois depuis la fin du mois de février, lorsque les prestations SNAP de l’ère du COVID ont été interrompues. « Aujourd’hui, nous accueillons en moyenne un peu plus de 300 familles par jour qui viennent faire leurs courses à l’épicerie de Liberty Street », a déclaré McKenzie. En se basant sur la quantité de nourriture distribuée par Freestore, elle estime que la demande pour le garde-manger a augmenté de 27 % par rapport à juin 2022.

Nous connaissons également des problèmes avec nos récoltes.

Au centre du pays, des conditions de sécheresse apparemment sans fin ont fortement affecté les cultures de maïs cette année…

Le manque de pluie a durement touché les cultures : dans le Missouri, par exemple, 40 % de la récolte de maïs de l’État a été classée comme médiocre ou très médiocre, selon l’Observatoire de la sécheresse. L’Iowa, premier producteur de maïs du pays, connaît sa pire sécheresse depuis dix ans, avec environ 80 % de l’État en état de sécheresse. La sécheresse prolongée a même atteint les rives du lac Supérieur : Selon Dennis Todey, directeur du Midwest Climate Hub du ministère américain de l’agriculture, certaines parties du Wisconsin sont classées dans la catégorie des sécheresses les plus graves pour la première fois depuis la création du U.S. Drought Monitor en 1999. « C’est la gravité et la durée de la sécheresse qui sont à l’origine des problèmes actuels », a-t-il déclaré.

Malheureusement, nous n’en sommes qu’au tout début de cette nouvelle crise alimentaire mondiale.

De multiples tendances à long terme se conjugueront pour nous empêcher de nourrir tous les habitants de la planète dans les années à venir.

Nos hommes politiques le savent, mais ils restent très discrets sur cette crise alimentaire qui s’aggrave rapidement, car ils ne veulent pas alarmer la population.

Mais il n’y aura pas d’échappatoire. Des centaines de millions de personnes n’auront pas assez à manger ce soir, et il ne faudra pas attendre longtemps pour que le nombre de personnes souffrant de faim chronique dépasse le milliard.

