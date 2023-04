La récente levée du drapeau finlandais au siège de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) marque l’entrée de la Finlande en tant que trente et unième membre de l’alliance. Certains observateurs y ont vu un coup porté au président russe Vladimir Poutine. Pendant des décennies, la Finlande est restée neutre, mais elle a désormais rejoint une alliance qui se réaffirme après avoir surmonté une crise d’identité à la fin de la guerre froide.

En conséquence de ces évolutions, la Russie doit désormais faire face à un nouveau défi le long de ses 1350 km de frontière avec la Finlande. La décision de la Finlande de rejoindre l’OTAN est considérée comme une menace existentielle, en raison des préoccupations suscitées par la guerre en Ukraine. Même les Finlandais ont manifesté leur soutien à la proposition de rejoindre l’alliance, avec une écrasante majorité de 80 % en faveur.

L’opération militaire de la Russie en Ukraine avait plusieurs objectifs, dont l’un était de tenir l’alliance éloignée de ses frontières et d’empêcher l’Ukraine de rejoindre l’OTAN. Cependant, malgré cet effort, de plus en plus de pays européens rejoignent toujours l’alliance. Le processus d’adhésion de la Finlande a été achevé en moins d’un an, ce qui en fait le plus rapide de l’histoire de l’alliance.

En adoptant une vue objective, il est clair que l’adhésion de la Finlande à l’OTAN représente une défaite stratégique significative pour le président russe. La guerre en Ukraine a entraîné plusieurs conséquences néfastes, telles que l’expansion de l’OTAN plus près des frontières russes et l’unité des nations occidentales, avec les États-Unis en tête, opposées à la Russie plutôt que de la fragiliser. Par conséquent, la Russie n’a d’autre choix que de persister dans le conflit en cours, qui ne semble pas avoir de résolution en vue.

Après avoir maintenu sa neutralité pendant toute la guerre froide et s’être contentée d’un partenariat avec l’OTAN depuis 1994, la Finlande a maintenant décidé de prendre les devants en rejoignant formellement l’OTAN en raison de la crainte d’une éventuelle invasion russe. Cela marque un changement stratégique significatif dans la conception de la sécurité régionale et de la dynamique géopolitique de cette région.

On s’attend à ce que l’abandon de la neutralité par la Finlande et l’expansion de la zone tampon entre l’OTAN et la Russie augmentent les chances de confrontation entre les deux camps. En raison de son rôle de gardien de la porte d’entrée de l’Europe de l’Est avec la Russie, la Finlande occupera une position stratégique distinctive au sein de l’alliance.

Il est prévu que l’alliance renforce les capacités de défense de la Finlande et, sous réserve de l’autorisation d’Helsinki, qu’elle puisse stationner des forces et des armements de l’OTAN.

Cela augmente la probabilité de conflits et de crises en Europe, même si les frontières fédérales partagées par la Russie et les États membres de l’OTAN ne représentent toujours que 6 % de l’ensemble des frontières russes.

Le fait que la Finlande ait rejoint l’OTAN représente une réussite proactive significative pour l’alliance. Dans toute négociation future visant à résoudre la crise ukrainienne, on prévoit que la Russie exigera le rejet de tout nouveau membre de l’alliance, tel que la Finlande et la Suède.

La demande de la Russie ne devait pas se limiter à garantir la neutralité de l’Ukraine, mais devait également inclure la Finlande et la Suède, qui ont toutes deux soumis des demandes d’adhésion à l’OTAN en pleine guerre.

Comme la Finlande a été rapidement incluse dans l’OTAN et que l’adhésion de la Suède est imminente après le retrait de l’opposition de la Turquie et de la Hongrie, cela pourrait se traduire par la perte d’un atout important pour la Russie. La Russie est confrontée à un véritable défi qualitatif dans l’adhésion de la Finlande et de la Suède, qui n’est pas simplement une formalité.

Ces deux pays disposent d’armées ayant une force opérationnelle et organisationnelle significative, et leur adhésion ajouterait une force supplémentaire à l’alliance, contrairement à des pays comme la Lettonie et la Lituanie qui ont rejoint l’alliance plus tôt.

Leur intégration dans l’alliance va également changer l’équilibre militaire de pouvoir entre l’alliance et la Russie dans la région nordique. La Finlande dispose de forces régulières et de réserve composées d’environ 250 000 soldats et possède des capacités militaires spéciales en matière d’artillerie et de combat dans des conditions de froid extrême.

Les cercles stratégiques russes semblent avoir négligé une étude approfondie des réactions possibles à la guerre en Ukraine de toutes les parties impliquées, en ignorant les inquiétudes du peuple finlandais, qui a connu une histoire douloureuse de confrontation avec la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette négligence suscite des craintes quant à un scénario similaire à celui qui s’est produit en Ukraine.

De plus, l’OTAN partage désormais deux fois plus de frontières avec la Russie, dont la moitié se trouve en Finlande.

Les États-Unis, à la tête de l’OTAN, cherchent à envoyer un message au président Poutine selon lequel son invasion de l’Ukraine était une erreur de calcul, que la Russie paie un prix élevé pour cette action et que le Kremlin doit reculer et faire des concessions pour résoudre cette crise.

Cependant, il est important de reconnaître que l’OTAN avance avec une extrême prudence en direction de la Russie. L’alliance n’a pris aucune mesure visant à intégrer l’Ukraine, comme cela avait été promis en 2008. Cela témoigne du désir de l’alliance d’éviter une confrontation militaire directe avec la Russie et de se contenter de la situation actuelle.