La footballeuse Diallo nie tout en bloc

Aminata Diallo, libérée mais sous contrôle judiciaire après avoir été placée en détention provisoire pour avoir fomenté un complot visant sa coéquipière Kheira Hamraoui par une agression à coup de barres de fer par des hommes cagoulés, penserait qu’il s’agirait d’un « complot » contre elle. Son avocat estimerait qu'elle a un parcours exemplaire et qu'elle est victime de calomnies. EST-CE LE MONDE à L'ENVERS ?

EN LARMES, LA JOUEUSE DU PSG Mme HAMRAOUI, a évoqué l'acharnement et les "dix mois de calvaire". Pour rappel, le 4 novembre, après un dîner organisé par le PSG, Kheira Hamraoui avait été violemment agressée par deux individus avec une barre de fer qui cherchaient manifestement à toucher ses jambes. L'ancienne joueuse du Barça était accompagnée d'Aminata Diallo qui n'avait pas été visée par cette agression.

Elle a pris la parole pour raconter sa version des faits sur son agression :

« Je veux rejouer au foot, que tout redevienne comme avant même si je sais que plus rien ne redeviendra comme avant. Je suis avant tout une femme, un être humain, et on ne peut pas s’acharner comme ça sur un être humain. J’ai eu de la chance d’avoir toute ma famille et tous mes proches auprès de moi. Je sais qu’il y a des gens qui ne sont pas accompagnés et qui auraient pu avoir des idées sombres. J’ai eu de la chance d’avoir tenu tout au long de ces dix mois de calvaire. »

>>Et l'avocat de Mme Diallo de rétorquer : "Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on retient d’Aminata Diallo ? C’est une jeune fille qui a un parcours exemplaire. Elle a passé son bac scientifique en parallèle de sa carrière professionnelle, elle a travaillé au McDonald’s, a fait des fermetures. Elle pourrait être le symbole d’une valeur travail, l’incarnation d’une self-made woman. Mais on retiendra d’elle une jeune fille qui a fait une garde à vue et qui a vaguement été liée à une affaire d’agression."

Ma réponse à l'avocat : Elle aurait en effet pu être le symbole d'une valeur de travail Monsieur l'avocat. Et elle aurait pu essayé de travailler encore plus pour mériter sa place comme titulaire au PSG et écarter loyalement celle qui était sa concurrente au même poste, plutôt que de fomenter une attaque contre elle afin de s'assurer d'avoir sa place sur le terrain en club et en équipe de France. Car figurez-vous cher Maître que, bien que vous clamiez l'innocence d'Aminata Diallo, les enquêteurs ont mis la main sur des preuves accablantes, notamment des troublantes recherches internet juste avant l'agression : "Comment casser une rotule ?" ou "Comment faire un cocktail de médicament dangereux ?"

Un gros travail sur la téléphonie d'Aminata Diallo, notamment sur l’application WhatsApp, a révélé une haine farouche contre sa coéquipière Kheira Hamraoui.

Voici ce qu'a pu dire la fille au parcours exemplaire que vous défendez : "Elle a dit victime d’agression, on s’en bat les couilles, qu’est-ce qu’on s’en fout. Est-ce qu’elle est morte ? Elle a rien eu, frère, elle n’est même pas restée un jour à l’hôpital. Ils l’ont loupée, cassez bien sa gueule, elle l’a mérité..."

Manifestement la footballeuse au parcous exemplaire selon son avocat, semblerait selon les enquêteurs et les experts souffrir d'une déséquilibre psychologique. Ils sont en effet tombés sur de très troublantes conversations où la jeune femme entretenait une relation amoureuse en ligne en se faisant passer pour un homme. Elle vivait une relation intime virtuelle en se faisant passer auprès de son interlocutrice pour un individu de sexe masculin prénommé "Bilel".

Cela a amené la juge d'instruction à ordonner une expertise psychologique pour celle qui affirme aujourd'hui être victime d'un complot.

Ma conclusion : En voulant nuire à sa coéquipière afin d'être le premier choix de son entraîneur, Mme Aminata Diallo fait découvrir à la France entière sa personnalité déséquilibrée et obtient donc le contraire de ce qu'elle aurait voulu, à savoir être préférée à sa rivale. Le juge désignera, n'en déplaise à son avocat, le vrai commanditaire de cette lâche attaque contre Mme Kheira Hamraoui et révèlera du même coup qui est le monstre, et qui a un parcours exemplaire.

Tôt ou tard, la vérité se sait toujours Mme Diallo !

PAR JEAN-LUC ROBERT https://www.jeanlucrobert.fr/

