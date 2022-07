Forêt comestible, forêt fruitière, forêt permaculture, food forest .. autant de concepts pour désigner à la fois un existant encore exigu et largement ignoré ainsi qu’ une nouvelle façon de “jardiner”, voire de vivre : un nouveau monde, excellente alternative à notre actuel système déjà en ruine, susceptible d’attirer une grande partie de la population, qui l’investira par plaisir autant que par nécessité.

Ce premier essai se propose de recenser quelques idées directrices, quelques définitions parmi les plus importantes, puis de faire le tour des pionniers du domaine - Eurêko, Design écologique, Deshommesetdesarbres, DesignEcologique.ca, la Forêt fruitière .. et, enfin et surtout, de faire quelques propositions pour faciliter l'élargissement et l’accélération du mouvement.



La Forêt Nourricière, des définitions multi-facettes

.. Wen Rolland, Québécois et précurseur, étonnante figure, que son puissant accent fera que vous ne l’oublierez jamais : .. “ En créant une forêt nourricière à partir d’un site où se trouve une diversité minimale tels un jardin potager, un champ pour le maraîchage, une prairie ou une zone défrichée récemment, vous régénérez ce site en y implantant la diversité nécessaire à la création d’un écosystème productif et en santé. On ne crée pas forcément une Forêt Nourricière dans une forêt naturelle. La forêt est notre modèle, mais on ne cherche pas à l’investir ou à la reproduire, mais plutôt à s’en inspirer pour créer de nouveaux écosystèmes bien adaptés à nos besoins”.

Nos besoins, nous les Bipèdes ? Bien becqueter, sans trop se fatiguer, dans notre biotope naturel, merveilleux et multi-millénaire ..

Précisons que, en léger désaccord avec Wen, nous commençons également des expériences permettant à une véritable forêt de se transformer en “Forêt Nourricière”.. Nous y reviendrons. N’oubliez pas que la France, en dehors de la Russie, est le pays le plus vaste d’Europe, pas encore totalement bétonné.

La Forêt Nourricière est une déclinaison naturelle de la permaculture :

“ Si vous vous intéressez à la permaculture, vous avez peut-être déjà entendu le terme forêt-nourricière ou jardin-forêt. C’est un concept vieux comme le monde et pourtant encore peu connu, mais qui a fait ses preuves ! Une méthode de culture 100 % durable et naturelle qui pourrait apporter une solution concrète à l’agriculture conventionnelle destructrice de l’environnement. Les premières forêts-nourricières ont vu le jour dans les climats tropicaux, mais aujourd’hui on en retrouve de plus en plus en climat nordique comme au Québec “.

Et en France ? .. Aussi.

Une forêt-nourricière est un ensemble de cultures de plusieurs espèces végétales différentes plantées dans un même espace, où la majorité des espèces sont vivaces, comestibles et remplissent une ou plusieurs fonctions importantes dans l’écosystème.

Le sujet est parfaitement traité sur https://notrevraienature.com/ par exemple, et d’excellentes références y sont proposées :

Références :

La Forêt-Jardin, Martin Crawford, 2017.

Qu’on me permette à nouveau d’avoir recours à Rimbaud, comme pour les cabanes :

Elle est là !

Quoi ? - L'Éternité ..

C’est la Forêt

Allée avec l’humanité

Il avait dit - pas lui, un autre .. - “Nous sommes sortis des sables du désert. Nous saurions y retourner s’il le fallait”. Eh bien, nous, par ici, c’est pareil, mais dans la Forêt.

La perspective ne manquera pas de vous rendre lyrique, vous aussi, et de comprendre que la vision poétique du monde surpasse facilement les illusions techno-scientifiques .





Les pionniers du nouveau monde

..

Il s’agit bien d’un nouveau monde ! Imaginez, tout autour de vous, de la végétation partout, tout-près de vous, à vous toucher et, de plus, porteuse d’excellente nourriture, quasi gratuite .. Imaginez le recul radical des immenses parcs de ferrailles, imaginez la transfiguration de la zone pavillonnaire, tout à coup parée des atours splendides d’exubérantes végétations, qui plus est.

Rêvons, c’est l’heure .. Mais du rêve à la réalité, il n’y a qu’un pas. Ils sont là les pionniers !

Je cite un certain Norway, qui fera des émules, pour renforcer les groupes existants :

“ Je lance mon projet de forêt fruitière - dit Norway -

Je cherche des Pépinières de bonne qualité et proposant des arbres à des prix raisonnables

Dans le sud de la Drôme

Bravo pour article”

Bien Norway ! Les pépinières proposant des arbres à prix abordables ne manquent pas. L’Internet me permettra ici de ne pas faire de réclame. Mais, surtout, c’est la vaste nature qui vous fournira et vous couvrira de ses prodigalités.

Et la Forêt Fruitière ? L’idée de Forêt Fruitière à précédé de quelques décennies les projets de Forêt Nourricière, pour devenir, de nos jours, un presque synonyme.

Nous pouvons évoquer ici La Forêt Fruitière de Cluny, créée en 1989 par René Lamy-Perret. Son grand mérite, au-delà des savoirs qu’elle distribue, c’est le partage des fruits !

“La forêt fruitière est une association fondée par Mr Lamy-Perret en 1990 et par quelques amateurs passionnés et experts, pépiniéristes, pomologues… Elle a pour but la recherche, la sauvegarde du patrimoine génétique fruitier, la promotion des variétés fruitières méritantes, l’information et l’éducation du public avec la possibilité de cueillette des fruits par tous sur les terrains publics.”

“ la possibilité de cueillette des fruits par tous sur les terrains publics” .. Le projet ne mériterait-il pas d’être “mondialisé” ? Soutenu et pris en charge par l’OTAN ? L’ONU ? Le G20, Le FMI, La FAO ? L’OMS ? Le Festival de Cannes, Disney ? Toute l’industrie de l’amusement public, de la réclame, du tourisme ? J’en oublie 100 000, pour un Nouvel Ordre Mondial vraiment alternatif !

Là ! nous ne rêvons pas .. Cela se fera si le NWO, le tout-puissant patenté, l’ordre FM I ne détruit pas tout d’ici là.

Citons encore, à titre d’exemple, parmi les pionniers :

De greffes en greffes la forêt fruitière, de Maurice Chaudière

Maurice Chaudière nous emmène dans la garrigue et nous enseigne la greffe sauvage qui rend les maquis productifs en fruits sans aucun travail.

Sans aucun travail ! C’est pas les AgroParisTech, annonciateurs éclairés de la Grande Démission, qui vont nous contredire.





Un splendide mouvement, plein de bénéfices, plein de plaisirs

“ le devenir de la technologie, c’est la déchetterie ..” . Le devenir de la Terre, c’est la Forêt Nourricière, la Forêt Fruitière. Le partage, la régénération, une re-direction ..

A quelle date peut-on observer les premiers balbutiements en France ? Peut-être au alentour de 1990, avec l’initiative de feu René Lamy-Perret évoquée ci-dessus.

Aperçu, bien sommaire, des bénéfices : La totalité des besoins des bipèdes, en matière de nourriture, trouveront leur satisfaction dans la Forêt Nourricière, en intégrant quelques petites variations sur le thème : chasse si l’on aime (Aie ! je ne vais pas me faire que des amis, je re-tire ..), Super-U (nom générique” ou “Allo Patron..) si l’on mange du chocolat, échange fromage contre potiron si l’on a pas de chèvres ..

Au delà de la fonction nourricière, capitale dans notre époque de pénurie, de vie chère, et de mal-bouffe, il y a le plaisir de la conquête - ou reconquête ? - d’un meilleur monde, privilégiant la Nature et le partage, la redécouverte d’une réalité bien agréable. Point n’est besoin d’essayer de trop approfondir ce point .. les “Intelligents”, qui sont légions, comprendront ..

.. Et - peut-être - agiront..

Dès la prise de conscience, action !

Se former, développer la connaissance, explorer, expérimenter, échanger

Rejoindre des structures existantes, même si elles ne sont pas encore très nombreuses, au besoin, en créer

Imaginer et créer, seul ou à plusieurs, un premier espace de Forêt Nourricière

.. et peut-être voir plus grand ! Je cite, par exemple, DHDA pour vous dévoiler de belles et grandes opportunités (source publique) :

Proposez une Action que vous portez, qui pourrait être labellisée « Des Hommes et Des Arbres » et rejoignez les 40 porteurs d’Actions déjà labellisées.

Toutes les idées sont bonnes, surtout celles qui sont en avance sur leur temps.

Certes ! Montagnais, certes .. Mais, au delà des idées, il y a les fruits .. la pomme, par exemple, qui a fait la démonstration sur nos ancêtres les plus lointains, qui nous rappelle si naturellement ce que peut être le Paradis terrestre - Avec Eve s'entend.