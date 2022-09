La France en manque d’eau ! ???

Il fait chaud (enfin, il a fait chaud, car là, ça s’est calmé et on va vers l’automne quoiqu’on en dise), il fait sec (enfin, on nous le dit, et « on » a foutu le feu un peu partout, tout à fait par accident, pour nous en persuader...) .

Oui...mais ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière, du moins pour la planète, pour nous, c’est une autre histoire...

https://www.profession-gendarme.com/en-1894-quand-le-rhone-etait-presqua-sec/

J’ai déjà eu l’occasion de donner ce lien sur un autre article « apocalyptique » .

Combien de fois faudra-t-il rappeler que tout ça est organisé depuis pas mal de temps et constitue une manipulation de masse ?

Pénurie d’énergie qu’ils disent ...

Oui, mais, ils ont négligé l’entretien des centrales nucléaires (du moins c’est ce qu’ils nous disent) et seraient « obligés » de les mettre à l’arrêt par sécurité...

Oui, mais, nous avions des sources d’énergie en provenance de la Russie et ils ont fait tout ce qu’il fallait pour nous en fermer l’accès (y compris en ne payant pas les fournisseurs...essayez vous-même de ne pas payer, on va voir ce qui vous arrivera...)

Oui, mais, l’énergie que nous produisons est cédée aux autres pays de l’UE et nous est revendue au prix fort (Mozart de la finance, qu’on vous dit)...

Oui, mais nos réserves éventuelles seront mises à disposition des autres pays (coucou les industriels allemands) en cas de manque...

Pénurie d’eau qu’ils nous disent (et l’auteur de renchérir)...

Oui, mais, on en a quand même trouvé pour arroser les routes (le bitume ne doit pas fondre) avant le passage du tour de France...

Plus la manipulation est grossière, plus les pigeons l’avalent, « on » aurait tort de se priver ...

Vous n’aurez rien et vous serez heureux qu’ils ont annoncé .

Ils vous privent et disent qu’on ne peut pas faire autrement. C’est un mensonge.