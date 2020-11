La France en Rogne ! (Acte 2) Un modèle présidentiel sans partage...

@michalacle Résistant français et protecteur des enfants

Le gouvernement du président Macron a voté contre l’âge du consentement en France, devenant le dernier pays à céder à la pression d’un réseau international des élites pédophiles et LGBT déterminées à normaliser la pédophilie et à dépénaliser les relations sexuelles avec des enfants dans le monde entier.

Préambule

Un psychiatre italien, le Professeur Adriano Segatori, parle de Macron comme d’un homme ayant vécu un traumatisme psychique profond à la suite d’un « viol » à l’âge de 15 ans par son professeur de lettres et de théâtre âgée de 39 ans, ce qui serait, selon lui, une « opération de séduction à la fois psychique et physique« . Le mariage qui s’en suivit plus tard serait une « réparation » de ce viol et non une histoire apparaissant volontiers comme une vraie idylle amoureuse….

Un proverbe tunisien dit à peu près ceci :

Souvent, enfant violé devient adulte violeur.

C’est, apparemment, le cas du petit Emmanuel, comme l’appelle Daniel Cohn-Bendit, pédophile et fier de l’être

Cette loi décrète que, désormais, il n’y a plus d’âge légal du consentement, ce qui signifie que les adultes ayant des rapports sexuels avec des enfants de tout âge ne seront pas poursuivis pour viol si l’enfant victime est incapable de prouver « violence, menace, contrainte ou surprise ».

Le projet de loi contre la violence sexuelle et sexiste, connu sous le nom de loi Schiappa, a été promulgué le 3 août par le Parlement français, provoquant peu d’indignation en France. En effet, il suffit de consulter Google sur le sujet, pour s’apercevoir que la masse des Français est restée amorphe et fataliste. Il faut dire aussi qu’on ne doit pas déranger un aoûtien en vacances, même si on s’attaque à ses enfants.

Selon les responsables de la protection de l’enfance, l’absence d’âge de consentement met en danger des millions d’enfants en France.

L’abandon de l’âge légal du consentement a choqué la société française. Le projet de loi controversé avait mis l’accent sur un seuil approprié pour l’âge de consentement - 13 ou 15 ans. Cependant, le choix a été fait d’abandonner le principe de l’âge minimum.

La France n’est pas la seule nation européenne à s’orienter vers la dépénalisation des rapports sexuels avec des enfants.

Cette descente morale vertigineuse est particulièrement troublante dans le contexte actuel où toutes les dérives sexuelles sont rapportées (avec raison) dans les médias, en attendant les palais de justice ? A croire que la pédophilie ne serait plus une déviance condamnable :

[Voir : « On naît pédophile, c’est une orientation sexuelle comme une autre », affirme Mirjam Heine, conférencière « TED »].

L’avocat Thierry Lévy est mort, mais son effrayante vision du monde et de l’enfance vit toujours dans bien des têtes. En effet, celui qui regrettait en 2011 sur le plateau Ce soir ou jamais que le débat sur la sexualité avec les enfants ne soit plus permis et que la pédophilie soit systématiquement criminalisée, peut se satisfaire du « débat » actuel.

Maître Marie Grimaud (Avocate de l’association “Innocence en Danger”) : « J’aimerais bien entendre notre Président de la République s’exprimer sur les violences sexuelles faites aux enfants parce que ça, c’est une réalité ! Il y a eu le hashtag #BalanceTonPorc. Moi, j’aimerais bien qu’il y ait le hashtag #BalanceTonPedo ! Parce qu’aujourd’hui, des pédophiles en France, nous en avons des centaines qui pullulent dans les écoles, les associations sportives, et qui pullulent aussi dans les milieux politiques et médiatiques. Donc, il est grand temps de s’emparer de cette question-là et d’avoir des paroles politiques sur ces questions-là, et le changement de la loi en fait partie. Ces jugements-là (ndlr : un adulte acquitté après avoir eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans - tombée enceinte - pour le motif qu’elle était, selon la justice, consentante) ne sont que le reflet de notre société. Aujourd’hui, nous ne voulons pas voir les viols d’enfants, nous ne voulons pas les entendre, et surtout, nous ne voulons pas les sanctionner. » - RMC, 13 novembre 2017, 8h16

« La France est l’eldorado des pédophiles, dénonce-t-elle ce lundi dans Radio Brunet. Parce que la sanction judiciaire, lorsqu’elle existe, est bien moindre. Je le répète, aujourd’hui mieux vaut violer un enfant que de dealer du shit dans la rue. La sanction est beaucoup plus lourde pour le dealer que pour le violeur d’enfants. ».

Hannibal GENSERIC