La France veut rééduquer les jeunes

Le gouvernement français, via la déclaration du Premier ministre français, Gabriel Attal, annonce un virage dans le domaine du contrôle des parents et de leurs enfants. Ces populations, qui se trouvent dans le collimateur du gouvernement français, sont issues des quartiers les plus pauvres de France, qui sont devenus de véritables zones de non droit ou des zones qui se détachent de la République française.

La France a nommé des quartiers prioritaires et des quartiers de reconquête républicaine (QRR).

1.362 quartiers sont désormais classés prioritaires dans l'Hexagone en 2024. De Millau à Lille, en passant par la Corse, la Côte d'Or ou les Côtes d'Armor, 1.362 quartiers forment la nouvelle génération de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) dans les départements métropolitains. Ces quartiers où vivent un peu plus de 5 millions d'habitants sont localisés sur l'ensemble du territoire. La France connaît sur son territoire une partition.

La France compte 22 quartiers de reconquête républicaine (QRR) en 2023. Faut-il établir le lien entre la situation des quartiers prioritaires ? L’ État français se perd dans des mesures administratives et la France est -en réalité- en phase de devenir un pays divisé par des régimes politiques différents où un gouvernement français centralisé n’a plus d’autorité.

La question de la sécurité en France est devenue le sujet numéro un des Français. Les homicides, viols, vols, ne font qu’augmenter dans un pays qui vante son modèle du bien-vivre ensemble. Observateur Continental a averti que les armes de l’Otan données à l’Ukraine peuvent surgir certainement dans les émeutes en France. Après les émeutes de juin 2023 en France, Observarteur Continental soulignait qu’« Emmanuel Macron sort très affaibli des émeutes en France ».

Pour rappel, Éric Ciotti, président des Républicains (LR), a appelé à déclencher l’état d’urgence en France. Des mairies, des commissariats, des commerces, des bus, des tramways, avaient été attaqués avec la destruction du mobilier urbain, du vol de matériel aux forces de l’ordre. Les Français ont observé ces émeutes comme une impuissance flagrante de l’ État français à les protéger. Avec les élections européennes qui arrivent en juin, le gouvernement français veut montrer sa puissance pour réconforter ses électeurs. L’extrême droite gagne du terrain en France et en UE. Observateur Continental notait déjà en janvier dernier que « l’Europe s’engouffre sur le chemin de l’extrême droite », et « les succès des populistes et des sceptiques aux élections du Parlement européen pourraient rendre l’UE ingouvernable ». Pour rappel, les élections au Parlement européen auront lieu du 6 au 9 juin 2024.

« La République contre-attaque ». C’est dans ce contexte que Gabriel Attal vise « l'autorité partout, pour tous ». France Info stipule : « Lors de son discours, il a mis en lumière la prévalence des mineurs dans les crimes graves et les agressions ». « L’autorité est trop souvent défiée par une minorité de nos adolescents », a déclaré le Premier ministre, évoquant « une violence parfois déchaînée sans règles ». Le Premier ministre français clame : « Nous avons besoin d’un sursaut d’autorité ». « La République contre-attaque », dit-il.

Gabriel Attal « donne huit semaines » pour faire aboutir le « travail collectif ». Le Premier ministre français veut miser sur l'éducation pour éviter que les jeunes « tombent dans la délinquance » ; « obliger les élèves à être présents à l'école entre 8 heures et 18 heures, en particulier dans les quartiers prioritaires ». Il veut contrôler et rééduquer les jeunes pour qu’ils n’aient pas « de mauvaises fréquentations », notamment en les envoyant en internat. Gabriel Attal veut aussi que les élèves « se lèvent quand un prof rentre dans la classe, et faire participer les élèves aux tâches communes dès leur plus jeune âge ». Il a aussi évoqué une « catastrophe sécuritaire », revenant notamment sur leur rôle durant les émeutes de l'été dernier. « Nous devons faire respecter l'autorité partout », a-t- martelé. Ces déclarations dévoilent un Premier ministre qui ne connaît pas la réalité du terrain dans les écoles en France. Et, ses mesures ne vont pas fonctionner.



Répression contre les parents et leurs enfants. Le Premier ministre propose de « réprimer plus largement et plus sévèrement les manquements des parents à leurs obligations » mais aussi les jeunes : « Il confirme aussi l'entrée en vigueur dès la rentrée des vacances de printemps de mesures d’intérêt éducatif, qui seront l’équivalent des travaux d’intérêt général pour les mineurs de moins de 16 ans ».

Visant l’islam, sans le citer directement, Gabriel Attal a lancé : « Aujourd’hui, soyons francs, de plus en plus souvent, les troubles ou les violences dont nous entendons parler à l’école ont un sous-texte identitaire ou religieux ». Il a annoncé : « Nous allons renforcer les équipes ‘valeurs de la République’, qui permettent d’orienter et de conseiller les professeurs ou les chefs d’établissement confrontés à des difficultés et nous allons désormais faire des signalements systématiques aux procureurs, des articles 40, en cas d’atteinte grave aux valeurs de la République ». Les égorgements d’enseignants en France ont déjà montré l’incapacité à les protéger.

Ces décisions du Premier ministre français, Gabriel Attal, vont, donc, se heurter à la réalité du terrain et montrent, en réalité une faiblesse totale du pouvoir français pour résoudre la question des violences et des émeutes dans le pays. La République française est dorénavant coupé en plusieurs groupes de population qui ne vivent plus à l'unisson sur le même territoire et qui forment des enclaves ethniques qui sont de plus en plus violentes. Est-ce que le gouvernement français a les moyens pour gérer 1.362 quartiers et 62 des quartiers de reconquête républicaine (QRR) ? Ceux qui y vivent connaissent la réponse et ceux, qui n’y vivent pas, pensent que le gouvernement français ne pourra rien faire et que la situation ne fera qu’empirer. Et, ce n’est pas en menaçant les populations les plus pauvres, et qui refusent la culture française, que le pouvoir politique français actuel pourra changer la situation. En fait, le gouvernement français se comporte comme une entité coloniale sur son territoire ce qu’elle appliquait du temps de ses colonies envers d’autres populations qu’elle voulait éduquer et rééduquer.

Gabriel Attal applique le système colonialiste en France ce qui est nouveau. Nous avons vu ce qui est arrivé à l’Empire colonial français. Est-ce que le pouvoir français actuel va être à son tour chassé par les nouvelles populations qui vivent en France ? C’est une question de temps, seulement.

Pierre Duval

