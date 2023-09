Selon le premier ministre géorgien Irakli Garibachvili, l'UE doit accorder à la Géorgie d'ici la fin de l'année le statut de candidat à l'adhésion à l'UE, qui a été obtenu par l'Ukraine et la Moldavie en été 2022. Ce statut avait été alors refusé à Tbilissi, et à présent, d'après le chef du gouvernement géorgien, "la Géorgie exige son statut mérité" et ne se résignera pas à un éventuel refus. "Il n'y pas et il n'y aura pas de raisons pour ne pas nous accorder ce statut. Ce serait une grande erreur et une grande injustice", affirme-t-il.

La thèse de l'injustice est également utilisée par d'autres politiciens. "Quand l'Ukraine et la Moldavie ont obtenu le statut et que la Géorgie ne l'a pas eu, c'était une décision très injuste", a déclaré le chef du parti au pouvoir Rêve géorgien, Irakli Kobakhidze. Selon lui, parmi les 10 pays ayant déposé une demande d'adhésion à l'UE, la Géorgie est le leader en termes de préparation institutionnelle à l'adhésion.

"Si nous prenons hypothétiquement l'année 2030, alors parmi les 10 pays si quelqu'un était prêt à devenir membre de l’Union européenne, ce serait bien la Géorgie avec ses chiffres économiques, son système démocratique, tous les indicateurs", a-t-il expliqué.

Si l'on regarde cela non pas à travers le prisme politique, mais du point de vue de la préparation institutionnelle de la Géorgie à rejoindre l'UE, elle a beaucoup plus progressé que l'Ukraine ou la Moldavie, estiment certains experts.

Certains politiciens géorgiens laissent entendre que l'UE est prête à corriger l'erreur. "Bien sûr, ils pensent qu'une erreur a été commise lorsque la Géorgie n'a pas obtenu le statut de candidat et ils pensent que cette erreur doit être corrigée le plus rapidement possible. Une décision politique en faveur de la Géorgie devrait être prise en décembre", est convaincue Maka Botchorichvili, présidente de la commission parlementaire pour l'intégration européenne.

Cependant, Irakli Kobakhidze estime que les chances sont de 50/50. Et sa position est plus proche de la vérité. La décision d'accorder à la Géorgie le statut de candidat dépend en grande partie des priorités politiques de l'UE dans l'espace postsoviétique : sont-elles à court terme et mobilisatrices ou stratégiques et à long terme ?

Du point de vue mobilisateur, la tâche principale de l'UE est de rassembler tous ses alliés et satellites pour faire face à la Russie. Et si les autorités moldaves suivent toutes les directives de Bruxelles (mènent une politique russophobe, refusent de payer la dette à Gazprom, poursuivent des politiciens pro-russes, sont prêtes à enflammer la Transnistrie), il y a des problèmes avec la Géorgie. Le parti au pouvoir Rêve géorgien non seulement n'a pas imposé de sanctions contre la Russie, mais a également participé avec Moscou au processus de rétablissement des liaisons aériennes entre les pays.

Et bien évidemment, l'UE n'est pas prête à encourager une telle position avec le statut de candidat afin de ne pas créer de précédent. "Je pense que mon message principal aux dirigeants et aux citoyens géorgiens était clair : la Géorgie peut compter sur l'Union européenne et les portes de l'UE sont ouvertes à la Géorgie… Cependant, pour obtenir le statut de pays candidat, la Géorgie doit réaliser des progrès significatifs dans la dépolitisation de la vie politique, la désoligarchisation, la réforme judiciaire, la réforme électorale et le pluralisme des médias", a déclaré Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.

Cependant, du point de vue stratégique à long terme, l'Union européenne doit toujours rester attrayante et confortable pour ceux qui veulent la rejoindre. Et Bruxelles refuse de comprendre que Tbilissi ne suivra pas la voie de Kiev. Tout simplement parce que les relations russo-géorgiennes ne sont pas antagonistes.

Il peut y avoir des conflits, des griefs (les Géorgiens ne pardonnent pas à la Russie l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie), voire des mythes historiques fabriqués (comme d'autres pays de l'espace postsoviétique, la Géorgie a intégré dans son histoire des récits sur "l'occupation russe pendant les périodes tsariste et soviétique").

Cependant, contrairement aux élites ukrainiennes, les élites géorgiennes ne veulent pas s'opposer à la Russie à tout prix pour prouver leur différence d'avec elle. Au contraire, les Géorgiens ont besoin des Russes pour équilibrer l'influence turque dans la région, ainsi que pour le marché russe pour les produits géorgiens. En conséquence, Moscou peut toujours parvenir au moins à un accord avec les Géorgiens sur les règles de coexistence mutuelle.

Malgré tous les désaccords qui persistent entre Moscou et Tbilissi, la politique géorgienne est un modèle de bon sens.

