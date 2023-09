La grande contre-offensive qui devait écraser la Russie est terminée et les États-Unis ont été humiliés.

Lors de plusieurs textes soumis aux lecteurs d'AgoraVox, j’avais essayé de montrer que l'Ukraine a été utilisée par l'OTAN, ou plus précisément par les États-Unis, comme mandataire contre la Russie dans le cadre de ses projets pour conserver l’hégémonie mondiale, et que l’Ukraine n'est qu'un pion sacrifiable pour les Américains. L'histoire ne s'est pas déroulée selon les plans de Washington.

La bataille de Rabotino est un point d’arrêt final à la « grande contre-offensive » qui devait mettre la Russie à genoux et ouvrir la route jusqu’à la mer d'Azov et la prise de la Crimée.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que la guerre est terminée, loin de là, puisque les décideurs à Washington préconisent la préparation de la contre-offensive de 2024, malgré que la défaite de la contre-offensive 2023 implique la perte de la quasi-totalité des armes « magiques », que l'OTAN a envoyées à l’Ukraine, armes qui devaient faire la différence contre les russes qui sont armés, comme chacun le sait, de vieux tromblons.

Les Américains, principaux financiers de cette guerre, ont fait savoir qu’il n’avait plus les moyens de reconstituer l'armement détruit dans le sud de l’Ukraine par l’artillerie, les drones et les hélicoptères russes. Les Américains ont même conseillé aux ukrainiens d'envoyer des fantassins en première ligne sur les champs de mines afin d'économiser le matériel occidental hors de prix.

On dit que les États n’ont pas d’amis, mais que des intérêts, les États-Unis démontrent une fois encore la validité de cette citation.

Ce sont les USA principalement et leurs caniches anglais qui ont empêché toute forme de négociation entre l'Ukraine et la Russie fin mars début avril 2022 et après poussé l’Ukraine à réaliser cette contre-offensive en cours, les américains accusent maintenant les ukrainiens d’être responsables de cette débâcle, parce qu’ils auraient refusé de consentir à encore plus de sacrifices humains et qu’ils n’auraient pas appliqué les recommandations des stratèges américains. LCI, qui s'est fait le porte-parole des intérêts américains, a repris à son compte les accusations américaines en évoquant la nécessité de la reprise en main des troupes ukrainiennes par l’Occident.

Depuis mars 2022, nous avons assisté à une surenchère de déclarations maximalistes de la part des capitales occidentales qui ont déclaré unanimement tout mettre en œuvre pour la défaite militaire et économique de la Russie, jusqu'à la victoire e l'Ukraine.

Les capitales occidentales emmenées par Washington ont cru à leur propre propagande concernant la déliquescence de la Russie et de son effondrement. Ces capitales ont poussé l’Ukraine à une contre-offensive qui devait mettre la Russie à genoux, militairement, politiquement économiquement.

Et c’est à grand renfort de fanfaronnades qu'a été annoncée pour le début du printemps 2023 cette contre-offensive qui devait être dévastatrice pour la Russie, et qui devait mettre à genoux Poutine lui-même.

Et depuis l'automne 2022 jusqu’au 4 juin 2023, début de la contre-offensive il n’y a pas eu une journée sans que les chefs politiques de l’Occident proclament par anticipation la défaite de la Russie, les médias occidentaux ont relayés ad nauseam les mêmes pronostiques de la défaite humiliante de la Russie, réunissant à cet effet les pseudos experts, ricanants et goguenards, qui nous expliquaient comment la Crimée et le Donbass allaient être nettoyés et purifiés des russophones grâce à la supériorité des armes occidental sur les vieilles pétoires russe.

Mais trois mois après le début de cette contre-offensive qui a coûté 80 000 morts à elle seule aux ukrainiens, il n'y a plus que les courtisans les plus indigents pour s'accrocher à une possibilité de victoire ukrainienne, tel l'ineffable général Yakovleff qui a tenté de « rassurer » les auditeurs de LCI en affirmant que l'armée russe est au bord du désastre et qu'il suffirait encore d'une simple poussée aux ukrainiens pour gagner et aller jusqu’à Crimée. Est-ce de la dissonance cognitive de la part de ce général d'opérette ou s'agit-il de continuer à toucher son chèque pour sa contribution à l'effort de guerre de l'Ukraine ?

La contre-offensive ukrainienne est une débâcle sanglante sur l'ensemble du front qui a coûté 80 000 hommes en trois mois, mais la semaine qui vient de s'achever peut être considérée comme une boucherie sans nom après que les américains aient mis en demeure les ukrainiens de lancer toutes leurs forces pour percer les défenses russes.

À Rabotino, qui devait être présenté comme une grande victoire contre la Russie, Les ukrainiens ont sacrifié plus de 1000 hommes cette seule semaine, en vain ! Le petit village de Rabotino n'est toujours pas tombé !

À Urozhaine, l'Ukraine à sacrifié 1000 vies de plus futilement cette semaine.

Au sud de Bakhmut, à Klishchiivka, l'Ukraine à perdu 2400 hommes pour une futile tentative d'encerclement de Bakhmut.

HUMILIATION DIPLOMATIQUE ET POLITIQUE DU CLAN BIDEN ET DE WASHINGTON.

Washington tente de sauver la face après cette défaite humiliante et en conséquence, Washington rejette la faute de la défaite sur la lâcheté des ukrainiens accusés d’être trop économes de leurs vies et trop indisciplinés pour appliquer les consignes qui leur ont été données pour mener la contre-offensive qui devait être dévastatrice pour la Russie. La défaite ukrainienne n’est pas la leur.

Biden et le parti démocrate ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles américaines avec une telle défaite face à la Russie, c'est une des raisons raisons expliquant que Washington en premier lieu prolonge cette boucherie autant que possible. Pour les besoins politiques de Biden, Zelensky continu à envoyer à la mort toujours plus d'ukrainiens malgré la défaite de ses troupes !

La Russie a infligé un revers cuisant aux américains qui avaient prévu de coopter dans l'OTAN l'Ukraine victorieuse lors du sommet de Vilnius à la mi-juillet, ce qui aurait permis à l'OTAN d'attaquer ouvertement la Russie et de l'écraser militairement avant le sommet de Djeddah qui s'est tenu début août. Les États-Unis ont tout misé sur l’effondrement militaire, économique et politique de la Russie. Ils se sont laissés aveuglé par leurs propagandes et préjugés et ils ont perdu.

C'est le scoop du journaliste Simon Hersh de cette fin de semaine qui révèle que le fameux sommet de paix internationale sur l’Ukraine, qui s’est tenue en Arabie Saoudite avait été planifié par les États-Unis, notamment par leur conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan, ce sommet de paix international devait consacrer l'humiliation diplomatique de la Russie.

Ce sommet pour la paix devait également consacrer l’écrasement de l’armée russe lors de la contre-offensive.

Ce sommet de Djeddah devait acter la capitulation de Poutine.

Et il était question de l’organisation d’un procès de type Nuremberg contre Poutine.

Le sommet de Djeddah à été occulté par la presse pour tenter de camoufler l’humiliation de la diplomatie américaine et surtout du clan Biden.

LA DÉFAITE DE LA CONTRE-OFFENSIVE SERA-T-ELLE LA FIN DU RÉGIME ZELINSKY ?

Comme conséquence de la défaite de la contre-offensive ukrainienne, l'Ukraine n'est plus en mesure de résister à une contre-attaque majeure russe, si celle-ci décide de son opportunité.

En effet, l’Ukraine a sacrifié un nombre considérable d’hommes et d’armement dans une guerre d’attrition gagnée par la Russie. Les 400 000 morts ukrainiens sont un désagrément mineur pour les cliques dirigeantes occidentales, mais préfigurent l'effondrement militaire et sociale de l'Ukraine.

L’effondrement a réellement commencé lorsque les Russes ont contraint l’armée ukrainienne à défendre Bakhmut à partir de la fin 2022, et la contre-offensive commencé le 4 juin à accéléré le processus d’effondrement de l’Ukraine. Cette contre-offensive a pris de l’aspect d’une bataille de Bakhmut sur un plus large front.

Les ukrainiens ont lancé leur contre-offensive sous commandement de l'OTAN et les russes ont imposé une guerre d’attrition.

La bataille pour la prise de Rabotino accentue encore davantage le processus d’effondrement de l’armée ukrainienne, notamment avec la perte de ses brigades les plus puissantes, armées de pied en cape par les occidentaux.

La bataille de Rabotino marque à certainement la fin de la contre-offensive et de l'affaiblissement des possibilités défensives de l'Ukraine.

Comment l’Ukraine va-t-elle organiser sa défense si les russes, ou plus précisément, quand les russes décideront une contre-attaque à grande échelle ?

Mais les russes auront-ils besoin d'une contre-attaque ? L'effondrement politique de l'Ukraine n'est-elle pas à l'ordre du jour ?

La quasi totalité des familles ukrainiennes ont un proche qui est tombé à la guerre, et Zelensky est de plus en plus rendu directement responsable.

Des mères de soldats disparus se rassemblent place Maidan pour obtenir la vérité sur la mort de leurs fils.

Le sentiment d'avoir été utilisé par l'Occident pour faire la guerre aux Russes gagne la population ukrainienne.

L'annonce d'une mobilisation générale de plus de 200 000 hommes et femmes de tous âges dans l'est russophone agite la population.

Le temps de la clique de Zelensky semble compté.