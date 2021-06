La Grande Vadrouille façon MANU

Parti en Croisade de Séduction le MANU

Voilà une gifle au sens propre annonçant une Baffe électorale au sens figuré

Œuvrant minutieusement à la réédition du Duel de 2017, convaincu dès lors, d’avoir pour adversaire Marine Le Pen au second tour en 2022, MACRON prend son bâton de pèlerin et arpente le Pays, prophétisant que : ------------------------------------↓

C’est avec ce leitmotiv suranné qu’il espère rester à l’Elysée, comptant sur un nouveau sursaut du Front Républicain. Le voilà donc, tel un fier destrier, parti en croisade de séduction. Usant à merveille de son aura charmeuse derrière laquelle se cache un réformateur néo libéral, aux ordres du grand capital. Ses sourires et autres clins d’œil ne sont que de redoutables armes hypnotiques. De sorte que son côté sympa n’est que la panoplie sous laquelle se déguise celui qui attend 2022 et sa réélection pour nous assener ces iniques réformes, telles que celle des retraites ou encore celle de l’assurance chômage. Bref, tendre la main au peuple pour mieux le menotter.

Sauf que le chaos contre lequel vous tentez de nous mettre en garde, Monsieur le Président, vous ne l’abhorriez pas, le laissant volontairement s’installer, au travers des Black Blocs, quand il s’est agi de laisser pourrir le mouvement des Gilets Jaunes, en les rendant ainsi impopulaires et seuls responsables des exactions. Honteuse instrumentalisation, vous ouvrant déjà le chemin de pérégrinations aussi stériles que solitaires, judicieusement nommées : Grand Débat, quand votre peuple attendait un Grand Début.

CAR AVEC OU SANS VOUS LE CAHOS SERA AU RENDEZ-VOUS

Je vous entends déjà, au fil de vos rencontres arrangées, plaider pour votre bilan, berçant vos déclarations de larmoyantes intonations appelant à la compréhension. Bien sûr vous mettrez l’accent sur la pandémie que vous rendrez responsable d’avoir amputé votre action pendant au moins 2 ans. Vous vous glousserez du Grand Débat, dont les cahiers de doléances sont restés désespérément ignorés. Mais au final, Monsieur le Président, quel déplorable bilan traînez-vous, si ce n’est celui de l’échec ? Mais au final Monsieur le Président, vous aurez beau recourir à votre charme, aussi ravageur que perfide, votre périple hexagonal, teinté de clins d’œil, de sourires, de colères feintes et ne suffira pas à le faire oublier, ni même à l’édulcorer.

QUEL CHOIX NOUS RESTE-T-IL

Nous, qui sommes sans doute, majoritairement hostiles à la réédition d’un second tour vous opposant à la candidate du R.N. Soit être otages de votre chantage républicain et une nouvelle fois voter par défaut, en raison du non choix imposé. Soit voter avec le cœur au 1er tour et donc se disperser dans le maelstrom de candidatures, et s’abstenir au second, conscients que cette abstention sert les desseins de Marine Le Pen. Il y aurait bien une autre solution, mais elle est inopérante pour cette fois encore. « Reconnaître les Votes Blancs ». Ainsi donc, Monsieur Macron, en ou sans user vos semelles, votre réélection s’annonce délicate, et en tout état de cause, sil elle répond au schéma tactique que vous lui construisez méthodiquement, elle serait acquise sur une bien fragile et congrue architecture d’adhésions.

CONCLUSION

Il y a peu, impuissant que vous étiez face à la pandémie, vous nous intimiez, à grand renfort de messages médiatiques et de points d’actualité : « RESTEZ CHEZ VOUS ». Je vais donc laisser le dernier mot à Renaud, attendu que je partage pleinement sa sage parole que je vous invite modestement à méditer. Votre place est là où le suffrage universel vous a mis. À savoir au sommet de l’État avec pour mission d’apaiser et unifier le pays. Où en êtes-vous de cette mission première ?

VISIBLEMENT IL Y A ENCORE DU BOULOT