La Grèce encerclée

La Grèce traverse les moments les plus critiques de ces 50 dernières années et depuis sa libération du joug de l’empire ottoman en 1821.

Le 17 Mai 2022, pour la première fois dans l’histoire, le premier ministre grec Kiriakos Mitsotakis est reçu au congrès des États Unis pour un « discours historique ». Il est salué par l’ensemble de la presse internationale.

Il a réussi à émouvoir et il a même reçu les félicitations de la présidente Nanci Pelozi comme « chef d’un pays ami des États Unis ». Il a été applaudi debout par l’ensemble des membres de la plus haute instance juridique des États-Unis.

Tant les applaudissements de l’ensemble des députés et sénateurs était enthousiaste sur l’instant, tant la grogne des turcs était grande par la suite.

Le premier ministre a violemment critiqué l’invasion de l’Ukraine, - en oubliant l’invasion de Chypre contestée par le monde entier depuis 1974 - en faisant l’éloge de la « liberté » et de la « démocratie » à l’égal de Vaclav Havel 30 ans auparavant, selon un journaliste grec !!!

On note au passage que la Grèce en 2022 se trouve à la 108 position pour ce qui concerne la liberté de la presse, avec des journalistes grassement payés pour éviter tout avis différent sur le covid19 et les réfugiés illégaux

Un scandale a éclaté deux mois auparavant, suite à la « liste Petsas », représentant gouvernemental, où sont énumérées toute les malversations concernant les médias « arrosés avec l’argent du contribuable ».

Le Premier Ministre a doublé la dette de son parti depuis 2016 !!! Accusant les banques pour les intérêts exagérés, il ne paye ni la dette ni les intérêts. (381 millions en 2021) !!! Chose très facile à vérifier sur internet si on lit le grec.

Il faut souligner ici la situation intérieure catastrophique de deux pays voisins, la Grèce et la Turquie. Face aux élections qui s’approchent pour ces deux pays : Le premier ministre grec connait une popularité qui plonge tous les jours après la gestion catastrophique de la pandémie et sa totale indifférence envers les personnels hospitaliers privés de salaire depuis bientôt 12 mois parce qu’ils refusent la « piqure ». Une dizaine d’entre eux, observent une grève de la faim depuis plus d’un mois afin d’obtenir la réintégration de l’ensemble du personnel exclu. L’absence totale de l’état face aux incendies criminels qui ont réduit en cendres une de plus belles forêts de Grèce, couvrant la moitié de l’île d’Eubée et qui continue de pulvériser cette année des milliers d’hectares. Fidèle à la « quatrième révolution industrielle » de Klaus Schwab, le premier ministre décide la plantation d’éoliennes à la place des arbres brulés. Un désastre écologique d’un coût pharaonique pour un rendement médiocre. La gestion financière de cette sinistre affaire est confiée à sa sœur Alexandra Mitsotakis. Par ailleurs, adepte du « multiculturalisme européiste » de Richard von Coudenhove-Kalergi - Wikipedia - il propose l’immigration systématique comme solution à la baisse de la natalité des grecs autochtones.

Tant pour le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’il n’est pas réélu, il ne rentre pas dans son palais, mais il va directement en prison ! tant les erreurs accumulées sont innombrables : emprisonnement de tout opposant, militaire ou journaliste, guerres illégales de prestige et d’expansion sous la bannière de la « renaissance de l’empire ottoman », une honte pour l’espèce humaine avec les « Janissaire - Wikipédia », sans oublier la chute vertigineuse de la lire turque.

La grande surprise dans tout cela, provient des États Unis et de l’Europe : Un exercice multinational appelé EFES 2022 est organisé en ce moment dans la région de Seferihisar à Izmir, composé de tentatives de débarquement sur des îles habitées ou d'îlots rocheux grecs, des parachutistes avec des charges réelles, ainsi que des drones (UAV). Le USS Arlington et Hovercraft sont déjà accostés à Izmir.

Selon les renseignements donnés par le ministère de la défense turc, 37 pays participent avec 10,000 soldats à cet exercice dont les États Unis, la France, l’Italie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, Skopia, Pakistan, l’Albanie, le Kazakstan, le Kirgistan, obéissent au projet « Patrie Bleue » de la Turquie !

Des images triomphales passent en boucle sur les médias turcs avec des parachutistes en action.

Le ministre turc Suleiman Soïlou a déclaré la création d’une ligne sécuritaire à la frontière avec la Bulgarie au Rezve Creek. La Turquie continue d’envoyer les réfugiés en Grèce via la rivière Evros ou la mer Égée.

Définitivement la Turquie encercle la Grèce juste au moment où le gouvernement grec décide d’envoyer des armes lourdes et des kalashnikovs à l’Ukraine contre la Russie, mettant en difficulté la défense grecque et se brouillant définitivement sur le plan diplomatique avec la Russie.

Je me réjouis à l’idée que AGORAVOX aura le courage de présenter au public francophone ces précieuses informations qui dévoilent la « corruption systémique », comme il est convenu d’appeler la confusion nécessaire à la venue de ce fameux « RESET », qui signifie : la fin de l’humain, ou sa réduction en « esclavage lubrique », (terme créé par nous-mêmes). « Vous n’aurez rien et vous serez heureux »…

La Grèce est devenue « personne non grata » dans le monde devant l’arrivée d’une nouvelle « civilisation européenne » macabre, ou l’écrasement total de l’homme libre par le « dragon jaune qui se profile de plus en plus sournoisement devant les yeux de ceux qui sont encore éveillés.

Je suis fier de la Grèce et des grecs qui se sont battus pour Elle et se battent encore jusqu’au dernier souffle.