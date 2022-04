La guerre des mondes - La fin de l’hégémonie du dollar US

Dans son article « La situation militaro-politique internationale actuelle et les tendances de son développement » publié le 6 avril, le Directeur du Service russe de renseignement extérieur (SVR) Serguey Narychkine affirme que l’universalisme libéral obsolète doit être remplacé par un nouvel ordre mondial — juste et durable. En bas la traduction du texte intégral est postée.

L’opération militaire spéciale de la Russie a été un véritable moment de vérité pour le monde russe, déclarant fermement qu’il était prêt à défendre pleinement son droit à une existence distincte face au mondialisme agressif incarné par l’hégémonie américaine, l’élargissement de l’OTAN, la politique d’« interventionnisme libéral » et propagande LGBT. Dans une mesure non moindre, elle est devenue un point de non-retour pour « l’Occident collectif », qui, dans une ferveur russophobe, viole ouvertement ses propres principes de base proclamés depuis des décennies (voire des siècles), comme l’inviolabilité de la propriété privée, la liberté d’expression ou la diffusion illimitée d’informations.

L’amertume de la confrontation indique clairement que nous parlons de quelque chose de bien plus vaste que le destin du régime de Kiev. En fait, l’architecture de tout l’ordre mondial est en jeu. Il est assez difficile de prédire ses contours spécifiques en fonction de la situation actuelle, mais nous pouvons dire avec confiance qu’il n’y aura pas de retour à l’ancien.

L’opération spéciale russe mettra définitivement fin aux tentatives de transformer l’Ukraine en un État fantoche russophobe, construisant son identité sur la base du déni maniaque et de la diabolisation de tout ce qui la lie objectivement à la Russie. Peu importe combien vous sautez, vous ne vous échapperez pas ! D’autant plus que les États-Unis, comme la plupart des autres membres de l’OTAN, ne sont manifestement pas prêts à aller plus loin que d’apporter un soutien moral et matériel à la junte de Kiev et de s’engager ouvertement dans des affrontements armés directs à ses côtés. Au stade actuel, Washington considère que sa tâche principale est de prolonger le conflit autant que possible, de le rendre aussi coûteux que possible à la fois pour Moscou et Kiev, et en même temps d’empêcher l’escalade de se propager plus loin vers l’Occident.

Pour ce faire, les méthodes les plus viles sont utilisées, jusqu’à l’envoi de militants armés sur le territoire ukrainien, chargés d’organiser et de soutenir la clandestinité soi-disant partisane, mais en fait terroriste, dans le pays. L’OTAN, comme le soulignent les « stratèges » américains, devrait essayer de transformer l’Ukraine « en une sorte d’Afghanistan ». Pour quiconque connaît au moins un peu l’histoire et la géographie, l’absolue inadéquation et l’échec stratégique d’une telle analogie sont évidents. Cependant, faut-il attendre beaucoup des dirigeants qui confondent Marioupol avec Metropol et considèrent Voronej et Rostov-sur-le-Don comme des villes ukrainiennes ?!

N’ayant ni la force ni le courage de défier la Russie ouvertement et honnêtement, l’Occident essaie d’organiser un blocus économique, informationnel et humanitaire pour notre pays, de créer une atmosphère de « toxicité » autour de lui qui rendrait impossible la poursuite d’une vie normale . Tactiquement, cela utilise le mécanisme de la « culture d’annulation », élaboré par les élites libérales de gauche américaines sur leurs concurrents de droite, et désormais étendu au niveau mondial.

Tout le monde est soumis à des sanctions, des entreprises russes, des banques et des médias aux journalistes individuels, athlètes, scientifiques, personnalités culturelles et artistes. Ces derniers ne sont punis que pour avoir refusé de répéter les mantras sur « l’invasion » russe de l’Ukraine et trahi leur patrie. Le degré d’absurdité et d’hystérie est tellement hors échelle que même les chats russes sont attaqués, qui sont suspendus de la participation à des expositions étrangères.

Les chats russes, cependant, ne survivront pas de la même manière, ce qui ne peut être dit des consommateurs européens et américains. Une vie confortable et sécurisée, en particulier pour la classe moyenne, est depuis de nombreuses années l’un des piliers de la stabilité politique des pays occidentaux. Maintenant, à cause de la « croisade » contre la Russie annoncée par Washington et ses satellites, la population des États-Unis et des pays de l’UE est confrontée à une hausse sans précédent des prix du carburant, de l’électricité et de la nourriture. Les résidents d’Europe ont déjà commencé à se préparer mentalement aux perspectives d’introduction des cartes de rationnement et à l’arrêt des batteries, qui, s’avère-t-il, « peuvent facilement être remplacées par des pulls ». Et tout cela sous prétexte d’aider le peuple ukrainien, alors que c’est précisément pour les Ukrainiens que toutes ces mesures, comme on dit, ne sont ni chaudes ni froides.

Il y a une forte impression que les élites occidentales utilisent simplement la situation actuelle pour mettre en œuvre des plans longtemps caressés pour la liquidation de facto de la classe moyenne dans l’esprit du scénario bien connu proposé par le Forum économique mondial de Davos : « D’ici 2030 vous n’aurez rien et vous serez heureux ! ».

La machine de propagande occidentale, bien sûr, fonctionne bien. De plus, les sources alternatives d’information sont soit bloquées, soit soumises à de fortes pressions. Non seulement RT et Sputnik, qui ont une large audience, mais toutes les ressources et structures médiatiques, même les plus petites, qui osent s’opposer à l’administration occidentale, telles que la Nouvelle Revue Orientale, le centre d’analyse Katekhon, l’Institut russe d’études stratégiques, sont bloquées et sanctionnées. Dans un certain nombre de pays, par exemple en Lettonie, la responsabilité administrative a déjà été introduite pour le visionnage de contenus « illégaux ». Autrement dit, les créateurs et champions de Radio Liberty sont venus lutter contre les décodeurs et antennes paraboliques « illégaux » !

A Washington et à Bruxelles, ils aiment spéculer sur le thème « des perspectives de confrontation entre le réfrigérateur et la télévision en Russie ». Cependant, un « réfrigérateur » dévasté pourrait être beaucoup plus dangereux pour l’élite euro-atlantique elle-même. Nous verrons encore la montée en Occident d’une véritable conscience civique, dirigée non pas contre la mythique menace russe, mais contre ses propres dirigeants, obligeant les Européens et les Américains ordinaires à payer de leur poche leurs aventures géopolitiques et leurs erreurs de calcul. Un tel réveil ne peut qu’être salué, même s’il est possible qu’il ne se termine pas avec l’arrivée au pouvoir aux États-Unis et dans les États européens d’hommes politiques réalistes sensibles à l’orientation nationale, mais avec l’établissement d’une dictature libérale-nazie déjà totale et non déguisée dans la zone Ouest.

Une situation assez intéressante se dessine, rappelant un peu l’histoire de la fin de l’Union soviétique : l’Occident, mené par les États-Unis, tente de répandre dans le monde des orientations idéologiques auxquelles il ne croit pas et qu’il réfute constamment avec ses propres actions. Comme l’a noté F. Zakaria, un éminent expert américain en politique internationale, « l’empire » a débordé ses forces et se transforme progressivement en une « hégémonie gonflée » qui ne peut pas étayer sa rhétorique messianique par de véritables mesures. La crise autour de l’Ukraine confirme pleinement l’exactitude de cette conclusion.



En ce moment, une étape fondamentalement nouvelle de l’histoire européenne et mondiale se déroule sous nos yeux. Son essence réside dans l’effondrement du monde unipolaire et du système de relations internationales fondé sur le droit du plus fort, c’est-à-dire les États-Unis, de détruire d’autres États afin d’empêcher la moindre possibilité de leur transformation en centres de pouvoir alternatifs. Ces objectifs ont été poursuivis en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie. C’est précisément ce que visaient les efforts de l’Occident pour attirer l’Ukraine dans l’orbite de son influence. Aujourd’hui, la Russie conteste ouvertement ce système en créant un monde véritablement multipolaire qui n’a jamais existé auparavant et dont tout le monde, même nos adversaires actuels, bénéficiera à l’avenir.

Si l’Europe et les États-Unis manquent de maturité et de courage pour avancer dans cette direction, les autres centres de pouvoir devront concevoir l’avenir mondial sans eux. L’universalisme libéral obsolète doit être remplacé par un nouvel ordre mondial — juste et stable. Elle doit être créée dans les conditions et sous les formes qui assureront la coexistence des États et des associations régionales en préservant à chacun d’eux le droit au développement originel. Je suis sûr que les forces saines des pays occidentaux qui sont conscientes des risques auxquels est confrontée la communauté mondiale et qui sont simplement intéressées par leur propre préservation seront de plus en plus entraînées dans ce processus.