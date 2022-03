La guerre en Ukraine impacte négativement son grenier à blé. Pour éloigner le spectre de la famine en urgence utilisons les jachères !

Spectre de famine, avec la guerre en Ukraine son grenier à blé de l'Europe va être négativement et énormément impacté. Alors bougeons-nous en urgence pour mettre en route la culture des jachères tant en France qu'en Europe !

L’Ukraine grenier à blé !

Il est dit couramment que l'Ukraine est un gigantesque grenier : sources. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'ENA pour comprendre que la guerre actuelle allait impacter négativement la culture du blé, c'est aussi la réflexion que s'est fait Bruxelles et qui est résumé par ces deux infos

Guerre en Ukraine : Bruxelles va proposer de cultiver les jachères pour doper la production de l'UE : source (17/03/22)

Guerre en Ukraine : l’Europe autorise la mise en culture des jachères pour 2022 : source. ( 24/03/22)

Le blé constitue un pilier de notre alimentation depuis des millénaires. On le considère même comme la culture la plus ancienne du monde. Aujourd'hui, le blé est toujours utilisé pour fabriquer une farine panifiable. Et il demeure précieux lorsqu'on élève des animaux, puisqu'il permet à la fois de les nourrir et de leur offrir une litière confortable. Si la culture intensive de blé est répandue, cette céréale reste rare chez les particuliers. Le blé est pourtant facile à semer et à cultiver !

Quand semer du blé ?

Le blé se sème à deux périodes de l'année : en février/mars pour les variétés de printemps et en octobre pour les variétés d'hiver. Cette céréale présente une très bonne résistance aux gelées, jusqu'à – 15°C. La récolte a lieu 8 à 11 mois après le semis, en fonction des variétés.

Quelles variétés choisir ?

La grande famille du blé

Le terme "blé" désigne une immense variété de céréales. On distingue principalement deux types de blé :

Le blé dur : adapté aux régions arides et chaudes, il est particulièrement riche en gluten ;

Le blé tendre (froment) est le plus répandu en France, puisqu'il permet de réaliser la farine panifiable utilisée pour préparer le pain.

Vous pouvez opter pour différentes variétés de blé tendre : l'épeautre, le petit épeautre (ou engrain), ou vous essayer à la culture du blé de khorasan, une ancienne variété de grain dur. source..

Outre le blé pour l'alimentation ( humaine et animale ) il y à également les légumineuses avec leurs légumes secs.

Les légumineuses avec leurs légumes secs ou fabaceaes : source source.

Date semis des légumineuses leurs semailles est plus tardives que celles du blé car comme je l'indique plus haut pour pour ce dernier à l'approche de la fin mars c'est limite, alors que celle des légumineuses est plus tardive : source.

Vu la date limite des semailles pour le blé, terminer les palabres et autres conciliabules en urgence il faut se bouger le "popotin" !

Donc vu la période ( fin mars) il est seulement possible de semer du blé dit "blé de printemps" mais vu également la date ( au 26 mars le jour de la rédaction de mon article, c'est "ric-rac" , .. d'où l’intérêt de se bouger en urgence le "popotin" si non le spectre d'un risque de famine est hélas réel et ma question est la suivante :

Si l'on veut éviter de voir des rayons vides comme dans les magasins en Ukraine ( la photo qui illustre mon article) Alors les tracteurs de labour , ils entrent en lice quand ?

Bruxelles et la France nos "premiers de la classe" risquent encore de tergiverser et de pinailler avec les zécolos. Par leurs leurs légendaires incompétences ils ne vont pas nous refaire le coup de la pénurie des masques pour la covid-19,.. non quand même !!!