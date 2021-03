La laïcité un faux problème

Les débats sur le rejet de la laïcité par une majorité de scolarisés maghrébins d’obédience musulmane manque son objet : l’enjeu réel n'est pas l’introduction de l'Islam dans le système éducatif et le contenu des programmes, ce n'est qu’une apparence, une illusion idéologique en dépit de l'objectif affiché par les fidèles.

Derrière le paravent de la religion, les représentants de l’Islam officiel ( associations et imams) dissimulent hypocritement par clientélisme, la volonté de maintenir les rapports patriarcaux qui satisfont leurs communautés, sous couvert plus honorable de respect des commandements du Coran et du sacré.

Le contenu de l'Islam politique c’est la prosaïque domination masculine, c’est le lot de consolation des mâles musulmans modestes matériellement et culturellement, dépossédés de tout ce qui fait la dignité et l’autorité d’un père de famille, dans la représentation traditionnelle de celle-ci. Les musulmans riches font semblant, comblés par le pouvoir de l’argent.

L’immigration massive en Europe et surtout en France, de peuples aux mœurs étrangères aux nôtres, a implanté des masses de musulmans, issus de sociétés qui maintiennent la domination masculine, et sont aux prises avec des mœurs qu’ils réprouvent et méprisent.

Un grand nombre de chefs de famille qui assistent impuissants à la destructuration familiale, nous en veulent de réduire le maigre pouvoir, dont ils ont disposé dans leurs pays et transmettent leur haine du changement à leur progéniture, pour les protéger de notre influence. Une haine qui se réalise souvent dans les crimes et délits des voyous issus des communautés patriarcales et qui disséminent la peur en pointillés par tous les pores du corps social, voire dans les crimes terroristes.

La religion affichée est largement utilisée comme prétexte qui "anoblit" en les sublimant les rapports dictatoriaux du système patriarcal. Ce système de rapports familiaux ( Rapports sociaux idéologiques « Lénine » ) est la base matérielle grâce à laquelle les islamistes recrutent les défenseurs du pouvoir et du contrôle (sexuel et social) sur les femmes.

Cette situation, tous les peuples l’ont connue dans leur histoire. Les luttes des femmes pour leur émancipation sexuelle notamment ont dû vaincre les résistances sociales conservatrices, légitimées par les religions.

On connaît les difficultés affrontées par une grande partie de la jeunesse féminine issue de familles maghrébines désireuses de vivre comme leurs homologues françaises et qui sont victimes d’une terreur exercée par les mâles de leurs familles voire par des inconnus, prétendant dicter aux femmes tenue vestimentaire et maquillage au nom du Coran ! Chaque année apporte sont lot de « crimes d'honneur » commis par un membre d’une famille musulmane, notamment un frère d’une jeune fille pour avoir voulu vivre « à la française ».

Ce n est pas la laïcité qu’il faut adapter, ni Islam à mettre en cause, mais son infra structure patriarcale.