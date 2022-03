La machine infernale à diviser est en route !

Comme le montre le dessin de Nagy, des réfugiés rentrent en France en étant les victimes de passeurs et en prenant des risques, c'est une réalité . Aujourd'hui beaucoup fuient la guerre, ils doivent être accueillis mais cet accueil ne doit pas être sélectif !

La Solidarité avec les réfugiés est un acte social et humain que l'on ne peut qu'approuver et soutenir.

Elle s'exprime en France à tous les niveaux, de la part de l’état, des collectivités territoriales, des associations et des citoyens.

Un grand mouvement généreux qui montre que l'humanité s'exprime, est là, puissant.

Malheureusement, cette solidarité, notamment institutionnelle est à géométrie variable.

La maire de Calais se fait photographier avec une famille ukrainienne, elle, qui a signé plusieurs arrêtés contre la distribution par des associations humanitaires de la nourriture aux réfugiés !

Des étudiants africains qui faisaient leurs études à Kiev ont été séparés des autres puis refoulés par l'Union Européenne et comme disait l'un d'entre eux interrogé par France 24 : « Ils nous refoulent parce que nous sommes noirs. »

Des Ukrainiens vont être accueillis et hébergés, nous nous en félicitons mais il ne faudrait pas qu'il y ait deux poids deux mesures : les syriens qui dorment dans des tentes ont droit eux aussi à un toit !

De nombreux réfugiés ont fuit les guerres, en Ukraine à cause de l'invasion des troupes russes, mais aussi en Irak, en Afghanistan et ailleurs à cause des Etats Unis

« D'après l'ONG « Iraq Count Body », pendant la présence américaine de 2003 à 2011, plus de 120 mille civils ont perdu la vie dans des attentats ou des bombardements des alliés. »

Ce sont des vérités à ne pas masquer.

Biden qui se veut le chantre de la démocratie et des droits de l'homme ne peut pas masquer la politique passée et actuelle des gouvernements américains successifs.

"Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester ce qu’elle est, une terre d’asile politique (…) mais pas plus." C'est ce que déclarait Michel Rocard en 1989.

Cette asile politique, répondant aux principes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être respectée et ne pas être à géométrie variable.

Nous avons constaté des attitudes scandaleuses comme celle qui a consisté pour une ville de Seine et Marne de ne pas héberger une mère africaine et ses deux filles car les quelques hébergements disponibles étaient réservés à des ukrainiens !

Où va-t-on ?

Cette femme est venue en France pour éviter l'excision à ses deux filles ! Elle doit être protégée !

Des villes qui jusqu'à maintenant ne disposaient pas -c'est du moins ce qu'elles affirmaient- de lieux d'hébergement d'urgence, vont en trouver !?

Pour nous, bénévoles de la Solidarité, il n'y a pas de bons réfugiés ou de bonnes personnes que l'on doit privilégier, tout le monde doit pouvoir disposer d'un toit.

Il y a en France des centaines de milliers de logements vides depuis de nombreuses années, il y a des bâtiments inoccupés....Il y a des possibilités de créer des lieux d'accueil aménagés .

ON NE PEUT PAS ACCUEILLIR TOUTES LA MISERE DU MONDE MAIS CELLE QU'ON ACCUEILLE DOIT L'ETRE DIGNEMENT !

La politique d'accueil et d'hébergement est sélective, on oublie certaines personnes et rien n'est fait pour les SDF.

Le DAL 77 et les « colibris solidaires bellifontains » ont réussi à reloger et à accompagner deux SDF dans deux studios ? Je suis certain qu'en Seine et Marne, avec une action concertée nous pourrions en installer des dizaines, voire plus.

Hier, un monsieur sans domicile m'a dit tout bas : « on nous rejette nous et on accueille les autres » !

Il a raison ! Attention de ne pas créer une machine à diviser, à exclure et conduisant à faire naître du racisme !

Jean-François Chalot