La malédiction des oligarques...

@SPQR audacieux complotiste chasseur de complot

Une mutinerie éclate au sein du personnel du WEF au sujet du rôle de « M. Davos ».

The Guardian rapporte que l’avenir de Klaus Schwab – M. Davos depuis plus d’un demi-siècle – est devenu un sujet de discussion lors de la réunion de cette année après que les employés du Forum économique mondial ont exprimé de vives critiques à l’égard de leur président et de l’absence de stratégie de succession.

Un groupe de membres actuels et anciens membres du personnel du WEF qui ont contacté le Guardian a déclaré que Schwab, âgé de 82 ans, était une loi pour lui-même et qu’il s’était entouré de « personnes » incapables de diriger l’organisation qu’il a fondée au début des années 1970.