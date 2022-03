La mère inconnue

Alors qu'"ils" discutent de frontières et de sanctions, cette mère pleure de chagrin, penchée sur le corps de son fils mort à la guerre. Car pendant que les hommes se battent et que les "grands de la terre" prennent des décisions qui passent au-dessus de la tête des gens, les mères ont l'amère tâche de pleurer leurs enfants. La guerre est pressée et nous ne connaissons pas le nom de cette femme penchée sur son enfant, le drap couvert de sang, mais les puissants qui décident par-dessus la tête du peuple ne s'intéressent même pas à cette douleur et à ce tourment. Et pourtant, comme le dit le reporter italien Toni Capuozzo, qui documente la guerre depuis le front et qui commente ce cliché posté par Reuters, il suffirait d'un seul de ces clichés pour dire stop au conflit entre la Russie et l'Ukraine, à toutes les guerres qui dévastent le monde. Et nous nous demandons si les raisons invoquées pour déclencher un conflit - le choix des alliances, la crainte d'un encerclement de l'OTAN - valent la douleur de cette mère, des nombreuses mères qui vieilliront orphelines de leurs enfants.

J'ai déjà eu l'occasion d'écrire sur les femmes ukrainiennes sur ce site, j'ai parlé des viols qu'elles subissent dans ce conflit, mais je n'ai pas encore parlé du désespoir des femmes dans la société ukrainienne, de leur pauvreté, qui les pousse dans de nombreux cas à louer leur corps à un ovule ou au sperme d'une autre personne, pour donner naissance à des enfants qui seront remis à leurs mandants. Il y a entre 2000 et 2500 livraisons par an pour le compte de tiers. Nous pensons que maintenant les commissaires ne peuvent pas les collecter, les bureaux d'enregistrement sont fermés, et les aéroports aussi.

Voilà ce que nous donnent les rêves de gloire, la méchanceté, les visées impérialistes, les jeux de pouvoir des grandes puissances du monde : la solitude, la mort, la dévastation, le vide, la profonde tristesse. Et il importe peu que cette mère soit ukrainienne ou russe. Toutes les mères sont égales. Tous les peuples aspirent à la paix, alors qu'aujourd'hui, un conflit oppose des fascismes opposés, qui détruisent des vies innocentes.