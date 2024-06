La montée inquiétante des nationalismes !

On est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous ! etc.,

vocifèrent en cœur un nombre de plus en plus important d’électrices et d’électeurs européens.

Ce slogan nauséabond est assez récent. Il est souvent couplé avec un autre, qui est lui d’un autre temps : la France aux Français ! L’Italie aux Italiens ! la Pologne aux Polonais ! la Hongrie aux Hongrois ! L’Allemagne aux Allemands ! etc.

Ces slogans ne naissent jamais spontanément. Leur fait générateur a toujours à sa base un mouvement politique de droite… nationaliste. Droite, qui est passée silencieusement au fil des années : de la droite « républicaine », à l’extrême droite, puis à l’ultra droite. Les exemples ne manquent pas. En France, notamment.

D’abord issues d’un substrat xénophobe, les crises économiques ont rapidement mué ces droites en nationalisme pur et dur invoquant être les seules à avoir le droit, non partageable, de faire Nation. Exaltant : leur culture, leur foi, leur racine chrétienne, leurs habitudes et traditions, leur histoire, leur langue… et même leur couleur de peau. Qui a vu un non-Blanc hurler les slogans ci-dessus ?

Si hier, le nationalisme a été nécessaire à certains pays pour revendiquer légitimement leur indépendance souveraine. Il a été dans le passé récent, générateur des pires conflits, notamment celui de la Seconde Guerre mondiale.

Le nationalisme a enfanté le fascisme et le nazisme, ne l’oublions pas !

Oui, je sais que pour certains, le nazisme a été un mouvement nationaliste clair et pur, invoquant l’aryanité des Allemands.

J’aurais aimé entendre Hitler, Himmler, Goebbels et consorts, tous bruns, chétifs et/ou boiteux, hurler : l’Allemagne aux Aryens ! Cela aurait été à se tordre de rire.

Pourtant des dizaines de millions d’Allemands ont cru aux slogans de ces prétendus aryens, bruns, chétifs et/ou boiteux.

J’ai récemment entendu, lors de la campagne pour l’élection européenne du 9 juin, des leaders de droite qu’il fallait sauver le pays (la France) de l’immigration. Cela rappelle, mot pour mot, le slogan d’Hitler : « sauver l’Allemagne de la juiverie ! ». Pour cela il a proposé aux Allemands la solution finale. Et beaucoup d’Allemands, pour la plupart très chrétiens, y ont cru.

Le nationalisme : c’est surtout la haine des autres ! Il n’aime pas être seul, isolé dans son coin. Il est alors expansionniste comme l’histoire l’a montré et démontré. Il souhaite, pour sa sécurité idéologique, que son voisin le soit aussi. Si cela n’est pas le cas : ça sera la guerre !

Pour conclure, je dirais que l’élection européenne du 9 juin laisse entrevoir une montée inquiétante et puissante des partis politiques nationalistes. N’ayant jamais gouverné depuis les années 30, il leur est extrêmement facile de rassembler les haines et mécontentements de tous bords.

Sachons que « raser gratis » n’existe pas et que l’addition est toujours payée. Et, elle est rarement payée par celles et ceux qui ont les moyens !

Crédit photo : lien.