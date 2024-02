La natalité selon Macron

Comment peut-on mépriser assez les français pour croire qu'il suffit de leur promettre un peu plus d'argent et des vacances supplémentaires pour qu'ils fassent davantage d'enfants ? C'est pourtant la base du réarmement démographique que Macron essaie de vendre. Le calcul est misérable. Il traduit une médiocrité de pensée, une incapacité de réflexion, le refus de voir la réalité et d'évaluer les vraies raisons du déclin. Il suffit de lire la première du moindre des journaux pour les connaître : insécurité, guerres, pandémie, pollution, drogues, récession, crise de l'éducation, de la santé, de la justice. Comment ne pas comprendre que des femmes et des hommes soient de plus en plus nombreux à ne pas vouloir que leurs enfants vivent dans ce climat de peur, de haine, de laideur, de souffrance, de maladies, de violence, de pornographie. Il leur suffit de les aimer assez pour faire le sacrifice de ne pas en avoir et leur épargner de ne pas savoir lire et écrire en sortant de l'école, d'être soumis à la tentation de la cocaïne, de l'ecstasy, du crack en vente libre au coin de la rue, d'être victime de harcèlement, de pédophiles, d'un attentat, de la malbouffe, d'écrans vidéo leur montrant comment tuer, combattre, mourir.

L'ironie est d'autant plus grande que c'est sous sa présidence que la baisse de la natalité n'a jamais été aussi forte depuis 1946 avec 6,6% en 2023. Elle démontre l'échec global d'une politique où il n'y a que les plus riches qui sont comblés.

Un enfant de 5 ans pourrait donner à nos pseudo-gouvernants la recette pour donner envie aux parents d'avoir des enfants et d'être heureux. Il faudrait qu'il fassent le contraire que ce qu'ils font depuis des décennies et que la sécurité, l'art d'enseigner aux enseignants, le goût du bon, du beau, du bien, la justice, la liberté soient établis, la démocratie respectée, que l'on cesse de parler des problèmes d'hier et de demain pour s'attaquer à ceux d'aujourd'hui.

Je pourrais en dire plus mais votre temps de lecture est limité par l'impatience et j'arrête.