La note des pharmaciens … Qu’en pensez-vous ?

Avez vous eu la curiosité de regarder votre compte AMELI ? ou le dos de vos ordonnances en sortant de la pharmacie,

Ou, comme je viens de le faire, le compte d'un proche ...

Allez dans la rubrique "VOS PAIEMENTS" puis dans "REMBOURSEMENTS A DES TIERS"

et examinez attentivement ce qui concerne votre pharmacien.

Voici un premier exemple de ce que l'on peut trouver couramment = achat d'une crème pour la peau

Total encaissé par le pharmacien 5.09€ dont

PHARMACIE 1,98 €

HONOR. DISPENS 1,02 €

HONOR.DISPENS.REM 0,51 €

HONOR.DISP.AGE 1,58 €

Quels sont ces libellés étranges ?

Pharmacie 1.98€, c'est le prix de produit, le reste c'est pour payer la prestation du pharmacien (3.11€)

Quelle est donc cette prestation ?

Dispens.rem à 0.51€, c'est pour lire une ordonnance de 5 articles remboursés maximum

Dispens à 1.02€, c'est pour "mettre une boite dans votre caddy" (1.02€ par boite)

Disp.age à 1.58€, c'est pour donner des explications aux moins de 5 ans et aux plus de 70 ans

Déjà une grosse surprise sur cette dernière ligne : avez vous déjà vu un pharmacien expliquer le traitement à un enfant de moins de 5 ans ?

Et s'il l'explique aux parents, pourquoi un besoin d'explication si le médicament est pour l'enfant, et pas de besoin d'explication si le médicament est pour l'adulte ?

Quant au besoin d'explications aux plus de 70 ans ... tous déjà gagas à cet âge ?

Et quand c'est un proche (de moins de 70 ans) qui passe à la pharmacie, le traitement est-il plus dur à comprendre, besoin d'explication, parce que le médicament n'est pas pour lui mais pour un "plus de 70".

Que chacun fasse part de sa propre expérience, mais personnellement je n'ai jamais eu plus d'explications pour des médicaments acquis pour des "moins de 5 ans / plus de 70 ans" que pour des médicaments acquis pour des "5 ans / 70 ans".

Cette ligne de facturation ne semble donc correspondre à aucun service réel

Prenons un deuxième exemple courant = achat d'une boite de Kardegic (traitement répétitif pour le coeur)

Total encaissé par le pharmacien 8.47€ dont

PHARMACIE 1,79 €

HONOR. DISPENS 1,02 €

HONOR.DISPENS.REM 0,51 €

HONOR.DISP.AGE 1,58 €

HONOR.DISP.SPEC 3.57 €





Toujours les mêmes libellés ... avec un nouveau en plus

Pharmacie 1.79€, c'est le prix de produit, le reste c'est pour payer la prestation du pharmacien (6.68€)

Quelle est donc cette prestation ?

Dispens.rem à 0.51€, c'est pour lire une ordonnance de 5 articles remboursés maximum

Dispens à 1.02€, c'est pour "mettre une boite dans votre caddy" (1.02€ par boite)

Disp.age à 1.58€, c'est pour donner des explications aux moins de 5 ans et aux plus de 70 ans

et le nouveau

Disp.spec à 3.57 €, c'est parce que le produit a quelque chose de spécifique, et demande une attention particulière

Que s'est-il passé en réalité quand j'ai acheté ce produit pour "mon proche" :

* j'ai tendu ordonnance et carte vitale

* le pharmacien a pris une boite et me l'a donné

certains diront un travail d'épicier rémunéré 6.68 € pour vendre un produit à 1.79 €

Travail d'épicier ?

Allez, pas tout à fait quand même car le pharmacien vérifie que le médicament est bien prescrit par un médecin.

Mais 6 ans d'études sont-ils nécessaires pour faire ce contrôle ?

Ne suffit-il pas de savoir lire ? :-)

OK, je caricature un peu, mais 6.68 € pour lire l'ordonnance et donner une boite (environ 2 minute max), n'est pas un peu trop cher payé ? Cela fait quand même une base de plus de 200 € de l'heure, plus de 3.2 millions par an (base 1600h/an).

Connaissez vous des épiciers qui vendent à 8.47€ une boite de conserves qui vaut 1.79 € ?

Belle marge !

Bon, gardons bon sens, certains diront que j'ai choisi des exemples extrêmes. En fait NON, ce sont les 2 derniers achats sur le compte Ameli de mon proche. Et l'achat concernant le Kardegic se reproduit tous les mois, donc rien d'exceptionnel. Toutefois j'admets volontiers que d'autres achats (concernant des médicaments plus chers) ont un ratio moins impressionnant.

Mais même si ce ratio est moins impressionnant, c'est toujours 3€ à presque 7 € pour "mettre une boite dans votre caddy", est-ce réellement justifié ? Donnez votre avis

Quand on parle des frais de santé, du "trou de la sécu", n'y a-t-il pas ici un sujet de réflexion si ce n'est une optimisation possible.

Bon ça y est, je me suis mis à dos tous les pharmaciens :-)

Pour me faire pardonner, j'admets volontiers que les pharmaciens ont d'autres rôles qui justifient études et rémunérations correctes, mais la partie "épicier" n'est-elle pas surpayée ?