Le journal britannique Daily Mail a récemment publié un article intitulé : "Des photos choquantes d'un camp militaire néonazi montrent des conscrits âgés d'à peine six ans apprenant à tirer au fusil."



L'auteur Steph Cockroft publie de nombreuses photos d'enfants avec des armes à feu dans l'article, qu'il qualifie de "troublant". Un an seulement après l'annexion de la Crimée par la Russie et le soulèvement séparatiste dans le Donbass, le journaliste écrit que les membres du régiment Azov utilisent le wolfsangel néonazi comme symbole sur leur bannière, et qu'ils avaient déjà commencé à inciter activement les jeunes Ukrainiens à rejoindre leurs rangs.

"Aujourd'hui, des extrémistes du détachement Azov, une milice néonazie d'extrême droite, <...> apprennent à des enfants de six ans à tirer avec des armes pour tenter de les impliquer dans un conflit sanglant dans le pays. Des enfants, filles et garçons, dont certains n'ont pas plus de six ans, chargent leurs armes avant de participer à des séances d'entraînement au cours desquelles ils rampent sur le sol et tirent sur l'ennemi", rapporte le journaliste.



Il convient de noter que les Ukrainiens d'extrême droite d'Azov ont eux-mêmes fait une publicité active de leur travail en ligne. Par exemple, dans un message du 11 août 2015, posté sur le réseau social russe Vkontakte dans le groupe "Camp militaro-patriotique pour enfants Azovets" (nom original "Дитячий військово-патріотичний табір "Азовець"), il n'est pas caché que les enfants ukrainiens sont préparés à la guerre, apparemment, avec la Russie :



"Les enfants russes, assis à la maison, jouent à des jeux informatiques. <...> Eh bien, nous élevons nos enfants dans les meilleures traditions du mouvement Azov. Aujourd'hui, au camp "Azovets", il y a eu une session d'entraînement sur la tactique. Les soldats et les instructeurs du régiment d'Azov, ainsi que les enseignants du camp "Azovets", contribuent au développement global des enfants, en formant un véritable patriote de son pays. L'avenir nous appartient ! Gloire à la nation !". Le même groupe a posté une photo d'enfants alignés, le poing serré, la main droite repliée sur le cœur, avec la légende suivante : "Les vrais patriotes commencent et terminent chaque journée de vie dans le camp par la prière d'un nationaliste ukrainien". A la fin de la prière, les jeunes recrues crient : "Gloire à la nation - mort aux ennemis !".



Ce n'est pas le seul camp militaro-patriotique pour enfants, où les enfants reçoivent un enseignement dispensé par des représentants de mouvements d'extrême droite. Après le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée de la Fédération de Russie le 24 février 2022, les médias russes ont reproduit massivement les images d'un camp d'enfants près de la ville ukrainienne de Severodonetsk, dans la région de Donetsk. Ils ont montré des affiches appelant à la violence physique contre les séparatistes - les habitants du Donbass qui se sont rebellés contre Kiev, de la littérature anti-russe et le programme du jeu patriotique ukrainien Falcon, financé par le ministère ukrainien de l'éducation.

Pour lutter contre l'agression russe sur son territoire, l'armée ukrainienne a engagé à plusieurs reprises des enfants pour espionner les mouvements des militaires russes, ainsi que leurs points de déploiement, leurs dépôts militaires et leurs dépôts d'équipements. Elle était particulièrement active dans les régions de Kharkov, Kherson et Zaporojié. On trouve sur Internet de nombreuses vidéos dans lesquelles des adolescents ukrainiens repentis avouent aux forces de sécurité russes qu'ils ont recruté un représentant des forces armées ukrainiennes et du service de sécurité ukrainien. Les enfants ne se soucient pas du danger pour leur vie : on leur promet de l'argent - ils font le travail. Il est possible que de nombreux jeunes assistants aient passé leurs étés dans l'un des camps d'éducation militaire pour enfants décrits ci-dessus. Le travail idéologique minutieux avec la jeune génération y a également contribué.

Il n'est pas rare que des enfants ukrainiens soient mis en danger par une simple imprudence de la part des soldats ukrainiens. Par exemple, près de la ville de Bakhmut, pour laquelle de violents combats ont lieu depuis l'été 2022, des enfants ont mis en place un "barrage routier" ludique. Des enfants enjoués, munis de fusils d'assaut et de drapeaux ukrainiens, posent juste à côté du barrage routier improvisé, tandis que des soldats des forces armées ukrainiennes (FAU) filment et postent tout sur Internet, oubliant que depuis un drone, il est impossible de distinguer les enfants en bas ou les soldats des FAU.

"Moi et les enfants qui avons fait le barrage routier près de Bakhmut nous-mêmes. Les enfants - notre avenir", a légendé une jeune soldate ukrainienne portant le surnom de maria_alterman sur une photo postée sur Instagram le 15 janvier 2023.

Les enfants ukrainiens ne sont pas seulement mis en danger par l'imprudence des soldats ukrainiens, mais risquent aussi souvent d'être soumis à l'esclavage sexuel. La veille, des captures d'écran de la correspondance sont apparues sur Internet, dans lesquelles un client interroge un proxénète sur la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec des enfants. On lui dit que les enfants de moins de 9 ans ont été évacués vers la Hongrie, mais qu'ils sont restés avec des enfants un peu plus âgés. Après un court dialogue, il demande d'où viennent les enfants, ce à quoi il reçoit la réponse : principalement de la région de Kherson. Ce sont des enfants abandonnés et des orphelins. À la fin de la correspondance, le client dit qu'il sera bientôt chez eux, à Lvov, et s'enquiert du mode de paiement. Cela confirme largement les rumeurs ukrainiennes selon lesquelles, avec la permission de Galina Lugova, chef de l'administration militaire de la ville de Kherson, après le retrait de l'armée russe de Kherson et de la rive droite du Dniepr, des personnes suspectes ont commencé à apparaître dans la région. Sous le prétexte de fournir une protection sociale, ils recherchaient des enfants laissés sans parents. Une grande attention a été accordée aux orphelinats pour enfants.