La patience stratégique de l’Iran est-elle à bout  ?

Le rôle de l’Iran et ses relations avec ses mandataires ne font plus l’objet d’analyses ou de spéculations, la phase de spéculation sans preuve étant complètement terminée. Cette phase était fondée sur les dénégations officielles répétées des Américains quant aux preuves de la relation de l’Iran avec le comportement de ses mandataires au Yémen, en Irak, en Syrie et ailleurs. Le président Joe Biden a déclaré qu’il avait « envoyé un message à l’Iran » avec les frappes aériennes contre les rebelles houthis au Yémen, ajoutant : « J’ai déjà transmis le message à l’Iran. Ils savent qu’ils ne doivent rien faire ». Il a ajouté : « Nous nous assurerons de répondre aux Houthis s’ils poursuivent ce comportement scandaleux avec nos alliés ».

Cette attaque représente une refonte complète par les Américains d’une politique étrangère qui s’est poursuivie au cours des quatre dernières années. La Maison Blanche a reconnu son échec à affaiblir la relation stratégique de Washington avec ses alliés des pays du Conseil de Coopération du Golfe. Le président Biden a renoncé à retirer les Houthis de la liste des organisations terroristes, désignation que son administration avait retirée à l’organisation. Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à désigner les Houthis comme groupe terroriste, il a répondu : « Je pense qu’ils le sont ». La Maison Blanche a souligné qu’elle réexaminait la classification des Houthis en tant que terroristes. Un autre aspect concerne le fait que la Maison Blanche a renoncé à blâmer directement l’Iran pour le comportement de ses mandataires.

Au contraire, il accuse explicitement l’Iran à cet égard. Les frappes aériennes contre les Houthis sont un message direct à l’Iran, contrairement à toutes les attaques menées par l’armée américaine en Irak en réponse aux bases qui s’y trouvent. Cela suggère une approche différente : La Maison Blanche a tendance à prendre des mesures relativement audacieuses pour contrer l’Iran et ses menaces. Cela est principalement dû au fait que ces menaces affectent de plus en plus l’allié israélien sur le plan militaire et économique. Les États-Unis craignent qu’Israël n’affronte seul l’Iran ou ses mandataires, ce qui ouvrirait la porte à une extension majeure du conflit dans la région du Moyen-Orient. Lorsqu’on a demandé au président Biden si son pays menait une guerre par procuration contre l’Iran, il a répondu : « Non, l’Iran ne veut pas d’une guerre avec nous ». Il n’a pas précisé si les États-Unis eux-mêmes étaient engagés dans une guerre par procuration avec l’Iran. Il a simplement fait référence aux informations dont il dispose, à savoir que l’Iran ne veut pas d’une guerre.

C’est relativement vrai, mais la question principale demeure : les États-Unis sont-ils en mesure d’ouvrir un nouveau front au Moyen-Orient ? Compte tenu des menaces simultanées de destruction à Gaza, au Liban, en Syrie et au Yémen, l’Iran peut-il résister à une destruction importante de ses mandataires ? Suffira-t-il cette fois d’observer de loin et de faire preuve de patience stratégique, comme dans les cas précédents, ou aura-t-il un autre mot à la bouche ?

Selon les médias occidentaux, le Guide suprême iranien Ali Khamenei a récemment donné pour instruction aux dirigeants militaires de faire preuve de patience stratégique et d’éviter « à tout prix » une confrontation directe avec les États-Unis. Cela implique la possibilité de sacrifier un ou deux mandataires et de les abandonner à leur sort dans une confrontation avec les États-Unis ou Israël. Le réalisme iranien et le principe de dissimulation politique ou taqiya imposent aux observateurs de ne pas susciter d’attentes quant à la réponse possible de l’Iran à une attaque américaine, même si elle vise des intérêts intérieurs iraniens ou même des dirigeants iraniens. Il convient de rappeler que le général Qasem Soleimani était considéré comme le deuxième homme dans la hiérarchie du régime iranien et que, même après son assassinat, l’Iran a insisté sur le droit de réagir « au bon moment et au bon endroit ». Cette expression est devenue synonyme de la volonté de ne pas réagir par faiblesse ou pour des raisons opérationnelles et stratégiques.

Cette approche suggère donc qu’il est peu probable que le régime iranien réagisse immédiatement aux attaques américaines. Il est possible qu’il retienne les Houthis et les empêche de riposter, en particulier contre les intérêts et les cibles américains. La réponse de l’Iran et de ses mandataires aux frappes aériennes et à l’assassinat de dirigeants d’armes affiliées à l’Iran est considérée comme un stratagème pour détourner l’attention de ce qu’ils perçoivent comme une défaite israélienne à Gaza.

Dans ce contexte, il convient de noter que les Gardiens de la révolution iraniens ont officiellement qualifié la déclaration sur l’assassinat du numéro deux du mouvement terroriste Hamas, Saleh Al Arouri, de « tentative israélienne de pousser la résistance à un mauvais calcul stratégique » et ont souligné que « la patience stratégique de la résistance et du Hezbollah ne s’écartera pas de la rationalité et de la logique ». Ces réactions iraniennes cohérentes à l’assassinat du commandant des Gardiens de la Révolution en Syrie, Sayyed Razi Mousavi, Al Arouri et d’autres montrent que l’Iran et ses mandataires sont incapables de mettre leurs menaces à exécution, en particulier en ce qui concerne les assassinats. L’une des raisons les plus importantes de la réticence de l’Iran à affronter directement les Etats-Unis et/ou Israël est sans aucun doute le fait que l’issue d’une telle confrontation peut déjà être prédéterminée.

Nous devons faire une distinction complète entre la guerre traditionnelle et la guerre non traditionnelle, telle que celle menée par l’armée israélienne à Gaza, car cette dernière n’est pas une mesure absolue des capacités de l’armée israélienne dans la guerre traditionnelle. Les Iraniens en sont bien conscients et connaissent l’étendue de la supériorité israélienne dans le domaine du renseignement et de l’information. Des tentatives d’assassinat pourraient être dirigées contre les principaux dirigeants iraniens. Le régime iranien craint également la faiblesse de son front intérieur et la fragilité de sa sécurité, qui n’est pas en mesure d’empêcher des attentats à la bombe comme celui de Kerman il y a quelques semaines, dans une région censée avoir le plus haut niveau de sécurité.

L’Iran est également conscient que de nouveaux arrangements régionaux en matière de sécurité pourraient voir le jour dans la phase post-Gaza et que ses mandataires pourraient jouer un rôle crucial dans le renforcement de la position de l’Iran et de sa capacité de négociation au cours de cette phase. En outre, l’Iran ne prête pas beaucoup d’attention aux opérations militaires des États-Unis ou d’Israël et s’en tient à sa patience stratégique et à ce qu’il peut réaliser à long terme plutôt qu’à court terme, d’autant plus que le président Biden vit une année d’élections présidentielles. Cela ne lui donnera pas l’occasion d’apparaître comme un président fort, défendant les États-Unis et Israël et ralliant l’opinion publique américaine derrière lui.

Au contraire, elle essaiera probablement de trouver des facteurs qui l’embarrasseront sur le plan interne et affaibliront ses chances de remporter les élections, d’autant plus que la menace même de la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb entraîne une hausse des prix du pétrole et a un impact négatif sur l’économie des États-Unis.