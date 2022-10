La planète a bon dos !

Faites des économies d'énergie ! Protégez la planète des effets de serre ! Réduisez votre chauffage !

Ce sont des conseils qui sont rappelés à longueurs de colonnes !

C'est reçu 5 sur 5 par les bailleurs sociaux qui pour la plupart ont décidé de ne pas remettre le chauffage !

Il fait froid et même très froid en ce début d'octobre dans de nombreux appartements.

A FSM ( les Foyers de Seine et Marne) les locataires des Lilas de Fontainebleau n'arrêtent pas d'interpeller le bailleur qui ne répond pas.

Ils ont froid, très froid.

Il fait entre 14 et 15 dans beaucoup de logements qui, ne l'oublions pas sont souvent des passoires thermiques.

Prendre un pull-over, oui mais cela ne protège pas.

Ceux qui souffrent le plus sont les enfants et les personnes âgées.

Hier soir, aux Lilas, des familles sont descendues pour discuter et pour envisager des moyens pour convaincre FSM.

Le bailleur parie sur un adoucissement des températures à la fin de la semaine... Ce n'est qu'un pari risqué.

Voici ce qu'il envoie aux gardiens :

« Pas de remise en chauffe avant au moins le 6/7 octobre » Autrement dit, le 7 octobre le vendredi soir, la plupart des gardiens ne sont pas là pour le week end, ce qui renvoie la remise au lundi suivant.

Les pauvres n'ont qu'à attendre !?

Ce qui les fait rager c'est qu'ils savent bien que les décideurs de toutes ces mesures d'économie sont propriétaires de leur logement et profitent le soir de leur chauffage particulier, au feu de bois ou à la chaudière !

Faites ce que je dis et pas ce que je fais !

Y en assez de cette hypocrisie !

Les bailleurs « sociaux » n'arrêtent pas de se plaindre des mauvais payeurs pour justifier leurs mesures d'expulsion.

Ils oublient facilement la réalité : des charges locatives qui augmentent, des appartements mal isolés qui conduisent des familles à utiliser des chauffages d'appoint qui leur coûtent « bonbon »....

C'est ce qui va arriver : dimanche au vide-grenier de Vaux le Pénil, les radiateurs électriques s'achetaient comme des petits pains.

C'est après, que les consommateurs s'aperçoivent que c'est un mauvais plan que celui qui consiste à mettre un radiateur mobile électrique.

Comment les en blâmer !

La colère monte et les donneurs de leçons devraient regarder la réalité sociale : des familles qui sont sous le seuil de pauvreté et qui vivent dans des passoires thermiques et dans des difficultés parfois insurmontables : je pense à cette femme seule qui, vivant dans un T4 attribué au moment où ses enfants étaient avec elle, n'arrive pas à avoir un T2 qui lui reviendrait moins cher à tous points de vue.

Dans la tour d'en face, vit une famille de 5 personnes dans un T2 ; cherchez l'erreur !

Oui il y a beaucoup à faire

Rien n'est facile mais si au moins, les bailleurs organisaient une concertation locative, nous pourrions collectivement améliorer les choses.

Jean-François Chalot