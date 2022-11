La plus grande perte de richesse personnelle de l’histoire !

100 milliards de dollars s’envolent sous la forme de bombes à cause de META

L’empire des médias sociaux de Mark Zuckerberg s’effondre après que les actions de Meta se sont effondrées de 24,5 % par rapport à la clôture de mercredi, glissant jusqu’au seuil de 98 en fin de séance au comptant jeudi 27 octobre, après des résultats lamentables au troisième trimestre.

Le crash du 27 octobre est la deuxième plus grande chute de l’histoire de Meta, et l’action se négocie désormais sous les 100 dollars pour la première fois depuis début 2016.

M. Zuckerberg, 38 ans, a connu une journée difficile : sa fortune a chuté de plus de 11 milliards de dollars pour s’établir à 38,1 dollars, selon l’indice Bloomberg des milliardaires.

Au cours de l’année écoulée, il a établi un nouveau record pour la perte de la plus grande richesse personnelle de l’histoire :

Zuckerberg's wealth has shrunk by $100 billion from its peak 1 year ago, the biggest wealth loss by one person in history — zerohedge (@zerohedge) October 27, 2022

TRADUCTION :

« La fortune de M. Zuckerberg a diminué de 100 milliards de dollars par rapport au sommet atteint il y a un an, ce qui représente la plus grande perte de richesse jamais enregistrée par une seule personne. »

Pour visualiser cette incroyable évaporation de richesse, nous avons tracé le graphique de la valeur nette de Zuck, qui a culminé à environ 142 milliards de dollars en septembre 2021. Un an plus tard, elle a baissé de plus de 100 milliards de dollars.

Les résultats du troisième trimestre de Meta ont révélé que le gouffre financier des » Reality Labs » de Zuck continue de s’agrandir avec un deuxième trimestre consécutif de baisse des revenus par rapport à l’année précédente (après la première baisse jamais enregistrée au trimestre précédent), et des prévisions de revenus décevantes.

Le grand pari de Zuck sur le métavers coûte beaucoup d’argent pour convaincre le monde, et encore plus d’argent brûlé :

« Nous prévoyons effectivement que les pertes d’exploitation de Reality Labs en 2023 augmenteront considérablement d’une année sur l’autre. Au-delà de 2023, nous prévoyons de rythmer les investissements de Reality Labs de telle sorte que nous puissions atteindre notre objectif de croissance du résultat d’exploitation global de l’entreprise à long terme. »

Les investisseurs s’enfuient en courant, car il a admis que « nous sommes confrontés à des défis à court terme en matière de revenus« .

Bien que Zuck ait qualifié le metaverse de « fondamentalement important pour l’avenir« , les investisseurs ne se projettent pas dans une décennie mais seulement dans quelques trimestres.

La dernière déclaration de procuration montre que Zuck détient 350 millions d’actions de Meta. À un moment donné, il était troisième dans l’indice de richesse Bloomberg, derrière Jeff Bezos et Bill Gates.

Pourtant, avec une valeur nette de 38 milliards de dollars, il est maintenant la 23e personne la plus riche du monde… et cela pourrait être pire.

On pourrait arguer que Jeff Bezos, d’Amazon, a peut-être subi une perte de richesse plus importante entre la baisse des actions et son divorce. Il possède environ 10 % des actions d’Amazon, soit une baisse d’environ 900 milliards de dollars par rapport aux sommets atteints, et a donné à sa femme environ 40 milliards de dollars lors du divorce.

Quant à Zuck, son pari risqué sur le métavers et le krach boursier qui en a résulté ont fait pleurer un homme adulte :

Jim Cramer begins to cry and apologizes on being wrong on $META pic.twitter.com/c8qoB8iv3m — unusual_whales (@unusual_whales) October 27, 2022

TRADUCTION :

« Jim Cramer se met à pleurer et s’excuse de s’être trompé sur $META »

… et c’était Cramer il n’y a pas si longtemps.

