La politique des parties*

Le choix récemment proposé entre un homosexuel de droite et une lesbienne de gauche (et qui se revendiquent publiquement comme tels) devrait permettre de s'interroger sur les critères retenus pour proposer ou maintenir un candidat à un poste éminent.. Ce qui devrait être intime s"affiche et, apparemment, sert de programme politique. Mais ni les problèmes, ni leurs solutions ne relèvent de déclarations "verbales", elles relèvent plutôt de la Biologie.

Les Chimpanzés ont très précocément inventé la guerre indépendamment des humains, et ils tuent avec férocité les membres de groupes voisins qui les irritent. Il est postulé que le patriarcat et les effets de domination, en particulier pour s'accoupler avec la femelle désirée, sont les causes de cet instinct destructeur. Les Bonobos, qui sont aussi des hominidés, n'ont pas ce type de comportement. Dans leur cas, les conflits sont presque toujours réglés à travers des relations sexuelles "non-genrées". De plus, ce sont les femelles qui décident de la répartition de nourriture, donc de la richesse principale du groupe. Pourtant, il a été démontré que les bonobos mâles sont souvent plus agressifs que les chimpanzés. Le déterminisme social n'est pas le facteur prédominant pour expliquer la méfiance vis-à-vis de l'Autre, la nature biologique qui sépare hommes et femmes, mâles et femelles, ne peut pas être ignorée.

Depuis toujours les tribus humaines ou pas se sont étripées. On pourrait penser que l'accès au savoir et aux raffinements de la culture peut gommer les instincts barbares mais naturels. L'émergence au siècle dernier, dans une société policée et hautement cultivée, de la plus atroce des barbaries jamais connues ne permet pas de le postuler. Des pays semblent avoir fait une transition entre férocité de toujours et caractère paisible acquis, mais les mouvements sociaux récents, que personne ne sait endiguer, font resurgir une insondable inquiètude.

Il est nécessaire d'avoir une mesure fiable et avérée d'un système pour pouvoir cerner le désir de domination des unes ou des autres. La Testostérone, une des nombreuses hormones actives, est bien adaptée à ce dessein. Elle est connue sans ambiguïté comme responsable (ou co-responsable) de l'agressivité, de la prise de masse musculaire et de la libido de tous les individus. A cet égard, des différences considérables sont observées entre hommes et femmes. Le taux de Testostérone est très faible jusqu'à 10 ans environ, il augmente considérablement ensuite. Le taux de cette hormone reste chez la femme 3 à 50 fois plus faible que chez l'homme. En conséquence, les femmes savent mieux dominer leurs désirs (au moins sexuels) que les hommes, leur masse musculaire est moins importante, leur frénésie de domination est mieux maîtrisée, ou du moins qu'elle ne s'exprime pas de la même façon.

La plupart des hommes politiques et quasiment toutes les femmes mettent en avant que le comportement des Hommes évolue et qu'il est possible de le modeler par des lois adaptées. On parle même de déconstruction des mâles pour en faire une autre espèce animale, plus conviviale, plus fréquentable. Cependant, il peut être contesté que la parole politique ou les normes sociales y soient pour quelque chose, ou du moins qu'elles constituent le seul facteur important. Les populations occidentales constatent une diminution de l'ordre de 1% par an du taux de Testostèrone, même si l'on tient compte du vieillissement de la population qui entre en compte indépendamment. L'origine de cette diminution est très probablement due aux pratiques alimentaires et, plus généralement, à l'état de richesse (relatif) des populations concernées. L'homme ne change pas, il devient obèse.

Les militant.es devraient comprendre qu'elles n'existent en leurs pays que par le labeur d'innombrables savants, ingénieurs, techniciens, gens dits du commun et surtout grâce à l'abondance d'esclaves énergétiques permise par les énergies fossiles. Tous ont permis l'apparition d'une société technologique de (très inégalitaire) abondance conduisant à substituer la satiété à l'agressivité. Le rôle des politiques dans le processus est insignifiant quand il n'est pas négatif. Il en est de même des militants. Mais le substrat judéo-chrétien tant vilipendé, même s"il servait pour l'essentiel à leurrer les uns pour conforter les privilèges des autres, était indispensable pour cimenter la société.

Chacun trépigne en promettant un futur plus glorieux et moins inégalitaire. Pourquoi pas ? Mais l'accès à une forme quelconque de pouvoir entraîne irrésistiblement une forme d'ivresse et les efforts du groupe des croyants tendent alors à préserver ou accroître la force du groupe au détriment de tout le reste et surtout de ses propres valeurs.. Une idéologie est toxique non pas par les valeurs qu'elle propose mais par le fait que c'est une idéologie à laquelle on est prié de se conformer. Il n'y a aucune raison que les idéologues d'aujourd'hui ne succombent pas à ce travers même si un humanisme sans faille est affiché.

Mais peut-être que les femmes n'arriveront pas à être aussi féroces que les hommes ?