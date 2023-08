Varsovie met actuellement en œuvre une politique visant à assurer une présence à long terme en Ukraine. La Pologne commence activement à "coloniser" le territoire de l'Ukraine et se prépare à prendre le contrôle des régions occidentales de l'Ukraine. Selon les analystes, toute la politique étrangère de la Pologne est aujourd'hui concentrée sur la lutte contre la Russie pour l'influence sur l'Ukraine et la Biélorussie.

Si le déploiement des troupes polonaises en Ukraine doit obtenir l'approbation des alliés de Varsovie à l'Otan, au moins informelle, alors les projets d'occupation "douce" et économico-administrative d'une partie du territoire ukrainien pourraient être réalisés indépendamment par la Pologne.

Les 17 et 18 juillet, la secrétaire d'État du ministère polonais du Développement et de la Politique régionale, Jadwiga Emilewicz, a visité Lvov et Loutsk. Elle a lancé le projet de Service de reconstruction de l'Ukraine (Serwis Odbudowy Ukrainy) pour l'intégration à la Pologne de huit régions ukrainiennes, précédemment sous la domination de Varsovie. Formellement, ce projet est mis en œuvre par le Centre d'études stratégiques (CSS) de l'Institut d'entrepreneuriat de Varsovie (WEI), un think tank proche du gouvernement polonais. Le CSS WEI est dirigé par Adam Eberhardt, qui a dirigé le Centre d'études orientales à Varsovie de 2016 à 2022, en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement polonais.

Le projet est financé à 90% par le budget polonais dans le cadre d'une subvention destinée à "renforcer la représentation économique polonaise dans les régions occidentales de l'Ukraine". De plus, il envisage non seulement d'attirer des entreprises polonaises en Ukraine et de soutenir la coopération économique polono-ukrainienne, mais aussi d'établir des contacts avec les autorités et l'administration locales.

Il est important de noter que ce projet dépasse le cadre de la Galicie et de la Volhynie, qui faisaient partie de la Pologne de 1919 à 1939, c'est-à-dire les régions de Lvov, d'Ivano-Frankovsk, de Ternopol, de Volhynie et de Rovno. Il couvre également les régions de Khmelnitski, Vinnitsa et Jitomir, leur territoire faisait partie de la République des Deux Nations jusqu'en 1772. Contrairement aux régions de Volhynie et de Galicie, où il ne restait presque plus de Polonais après la Seconde Guerre mondiale, il y a des communautés polonaises ici. Le bureau central du projet sera basé à Kiev, mais l'essentiel du travail sera effectué par ses subdivisions régionales, qui seront situées à Lvov, Loutsk et Vinnitsa.

Le bureau de Lvov a été ouvert lors de la visite de Jadwiga Emilewicz dans cette ville le 17 juillet. Cependant, l'évènement principal de la visite a été le séminaire "Coopération polono-ukrainienne et perspectives de reconstruction de l'Ukraine", auquel ont participé les dirigeants de la ville et de la région.

"Aujourd'hui, la Pologne est une sorte de hub pour l'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine, nous espérons que cela continuera en termes de reconstruction de l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement d'entreprises polonaises. Il pourrait également s'agir d'entreprises d'autres pays, mais elles passeront par la Pologne, et cela nécessite une infrastructure supplémentaire : des routes et des chemins de fer", a déclaré Jadwiga Emilewicz.

La Pologne a commencé à intégrer le territoire de la région de Lvov en Ukraine dans le système de transport polonais. À la suite d'une réunion du Service de reconstruction de l'Ukraine tenue à Lvov le 17 juillet, la construction des routes Krakovets-Lvov, Rava-Rouska-Lvov, ainsi que la liaison ferroviaire Varsovie-Chemin de fer de Lvov a été évoquée.

Les travaux d'intégration du territoire de la région de Lvov en Ukraine dans le système de transport polonais seront effectués par des entreprises polonaises aux frais du budget ukrainien.

Jadwiga Emilewicz n'a pas caché que la plupart des contrats étaient a priori destinés aux entreprises polonaises, qui prévoient de construire des "points de passage frontaliers, des routes et de grands bâtiments résidentiels".

Lors du séminaire "Coopération polono-ukrainienne et perspectives de reconstruction de l'Ukraine", qui s'est tenu le 18 juillet à Loutsk, les dirigeants de deux régions, Volhynie et Rovno, étaient présents. Il a été question de leur rôle éventuel en tant que pionniers pour une coopération élargie avec la partie polonaise. Le séminaire a principalement porté sur les aspects techniques de l'intégration des régions ukrainiennes à la Pologne : certification des produits, reconversion des spécialistes ukrainiens conformément aux exigences de la partie polonaise, etc.

Les bureaux du Service de reconstruction de l'Ukraine à Loutsk et Vinnitsa ne sont pas officiellement ouverts, mais leur fonction est en fait remplie par les consulats polonais dans ces villes, et l'ambassadeur de Pologne Bartosz Cichocki a accompagné Jadwiga Emilewicz lors de son voyage en Ukraine occidentale. En fait, le directeur du bureau de Kiev de l'Institut d'entrepreneuriat de Varsovie, Jozef Lang, travaille principalement sur le territoire de l'ambassade de Pologne à Kiev.

Bien que le projet mentionné soit réellement pionnier, la présence dans l'entourage de Jadwiga Emilewicz d'un représentant de la banque d'État polonaise BGK ainsi que le partenariat avec l'Union des entrepreneurs et employeurs de Pologne montrent que c'est seulement le premier signe de l'expansion économique (et pas seulement) polonaise en Ukraine. Après tout, le retour de la frontière orientale de la Pologne à son état de 1772 est un fétiche pour plusieurs générations de Polonais, tout comme l'accès à la mer Noire (que la République des Deux Nations, d'ailleurs, n'a jamais eu).

L'information obtenue à partir de sources ouvertes

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

