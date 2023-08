La préservation de la liberté de pensée et de l’identité face aux défis du monde moderne

Aujourd'hui, il est parfois difficile d'énoncer des vérités évidentes, mais il est crucial de préserver notre liberté de pensée et notre capacité à examiner les choses par nous-mêmes. C'est ce qui nous distingue de l'esclavage, même s'il est consenti.

Permettez-moi de vous présenter mon analyse de notre époque. Il est frappant de constater que l'Ukraine est rarement évoquée, alors que c'est maintenant que les conséquences atroces de ce conflit alimenté par l'OTAN et les vassaux européens se font sentir. Le peuple ukrainien a été décimé et dépouillé de ses ressources. Plus de 400 000 soldats ont été sacrifiés sur l'autel de la folie guerrière de Washington et Moscou.

Comme il avait été dit, "jusqu'au dernier Ukrainien", et c'est ce qui est en train de se produire. Les Russes ont réussi leur "opération spéciale" et sont devenus un acteur majeur de la géopolitique mondiale. L'Europe a perdu son approvisionnement en gaz bon marché (Nord Stream 2) et est devenue un nain de jardin, voire un valet, sur la scène internationale. L'industrie allemande est en grande difficulté, la France perd son emprise sur les matières premières et les finances en Afrique, et tous les pays européens ont perdu leur souveraineté au profit de Washington par le biais des "institutions européennes".

Un bloc puissant, le BRICS, est né, représentant la moitié de l'humanité, et se prépare à s'affirmer sur la scène internationale. Depuis 2014, avec le non-respect des accords de Minsk, l'Europe se balkanise et s'appauvrit, tandis que le reste du monde s'émancipe inexorablement.

Il est indéniable que si nous avions pu bénéficier du gaz, du savoir-faire industriel et des matières premières russes, nous aurions pu rivaliser avec les États-Unis et la Chine. C'est sans doute cela que les atlantistes craignent.

À ce rythme, les prochaines étapes semblent évidentes : la Commission européenne et l'euro, après avoir détruit l'économie du sud, notre système bancaire et notre crédibilité géopolitique, conduiront à la ruine du système de retraite, et dans un horizon de deux ou trois générations... le grand remplacement des Européens autochtones par des populations, notamment maghrébines et subsahariennes, encouragées par des organisations humanitaires soutenues par Soros et Gates.

C'est là l'histoire de l'humanité, une transhumance perpétuelle pour survivre et assurer la survie de sa descendance. À moins que nous ne devenions tous dépourvus de genre et de progéniture... Mais cela est une autre question à aborder.