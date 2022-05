Par les temps qui courent, avons nous l’idée de nous poser une telle question : LA QUÊTE DU SENS ?

Si pour certains c’est un loisir, pour d’autres c’est une recherche de chaque instant.

La quête du sens a besoin de la présence de l’autre : du dialogue.

Écrire sur la quête du sens est une gageure, une prouesse, mais jetons une bouteille dans l’océan de l’information qui nous inonde de toutes parts en appelant les âmes sœurs qui meublent l’univers à répondre à cet appel extrêmement important.

Avec Socrate le dialogue est devenu un art : La « dialectique » dont le but est la recherche de la vérité.

C’est quoi la « Vérité » ?

Pour Protagoras, le sophiste, la vérité est propre à chacun. Il parle du « sujet » selon la terminologie de nos jours. Les sentiments s’en mêlent avec la pensée ordinaire par une logique à géométrie variable. C’est partout l’ambiance générale dans le monde d’aujourd’hui.

Son disciple, Platon, au sujet de la philosophie, nous dit qu’elle est, « étude de la mort ». Il ne s’agit pas de la mort que nous voyons avec nos yeux tous les jours à cause de la guerre. Il s’agit du voyage de notre âme dans ce monde ici bas et de la suite du voyage dans l’au-delà, dans la pensée philosophique.

Plutarque va plus loin encore, il parle d’ « écoute ». L’« art d’écouter » est la base de la culture et de la civilisation. Qu’en est il de nos jours ? Savons nous ÉCOUTER avec une mémoire de poisson et un savoir du « prêt-à-penser » ?

Qui osera vous dire qu’ « in-former » équivaut à « dés-in-former » ? Pourquoi nous avons deux mots pour le même sens ? Le préfixe « in » a un sens négatif qui passe souvent - très souvent - inaperçu.

Définitions : in- - Dictionnaire de français Larousse

https://www.larousse.fr › dictionnaires › francais

Quel est le sens du préfixe in ?

Préfixe exprimant l'idée de négation, de contraire (in-capable). In- devient il- devant l (illettré), im- devant b, m, et p (imberbe, immoral, impoli), ir- devant r (irréel)..etc

Connaître le sens de ces préfixes peut nous aider à comprendre le sens d'un mot.

Quelle est donc la valeur du préfixe in ? Il indique le contraire : in- attendu, in- correct, in- oubliable etc.

Le président Jacques Chirac nous avait dit que le quatrième pouvoir, l’information, était en réalité le premier.

Et voilà comment on peut trouver un sens à une simple phrase d’un homme public. Le président Jacques Chirac, la démocratie, ou la langue française ?

Il faut chercher les trois à la fois mais avec une « quête » fondée sur la logique de Socrate et non celle de l’ « homme de la masse » tel qu’il est façonné par les médias, « main stream » selon la terminologie anglo-saxonne.

Si notre civilisation occidentale est fondée sur la culture « Greco-Romaine », - sans exclure l’étude des autres cultures -, il faut quitter un instant le « politiquement correct » qui est le propre de l’homme de la masse, vers la culture qui a fait de nous des êtres pour lesquels le mot « LIBERTÉ » a un sens.

Si non à quoi bon chercher du sens ? Contentons nous de la logique du consommateur et de l’absurde qui l’accompagne : « TOUJOURS PLUS », « TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER PLUS ».

Vient la « pandémie » qui n’en n’est pas une, et tout le monde se met en quête d’un remède. Vous consultez votre médecin qui vous dit de vous faire vacciner sans attendre. Vous demandez l’avis d’un autre médecin par acquis de conscience, qui vous annonce que « ce vaccin, est le plus grand crime contre l’humanité » et là vous ne comprenez plus rien. Vous baissez les bras, ce qui vous déprime. Vous retourner voir le médecin pour lui demander cette fois ci, des anti-dépresseurs.

Et voilà ce matin, votre voisin qui veut gagner votre amitié et vous dit : Les six meilleurs médecins au monde sont : La lumière du soleil, l’exercice, le repos, la nourriture, l’autodétermination et les amis.

Vous retrouvez votre joie de vivre, votre bonne humeur et votre courage pour vous battre contre toutes les in-formations caduques qui empoisonnent votre vie.

Votre voisin vous a ouvert une fenêtre vers la sagesse qui est le véritable sens de la vie. Êtes vous capable d’aller plus loin par vous même, chercher encore plus de sagesse pour la partager avec les autres et vous faire de vrais amis ?

Alors LA QUÊTE DU SENS n’est pas un vain espoir, mais un DON DU CIEL que nous avons oublié… Nous avons oublié LE DON, mais aussi, LE CIEL …