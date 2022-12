La religion et moi

En 1980 j’ai 8 ans, venant de la région parisienne, on débarque, avec mes parents, dans ce petit village en Mayenne …Saint Fraimbault-des Prières (quel nom !?!) . Et je rentre en classe de CE1 avec mon père, qui est aussi mon instit ! C’est une classe de primaire avec tous les niveaux.

Dans cette classe, je remarque que mes petits camarades portent des jolies montres qui vont sous l’eau ! Et ils me disent qu’on leur a offert à leur communion ! En plus ils me montrent des photos où ils sont déguisés en blanc avec des bougies dans les mains !

En rentrant à la maison, très enthousiaste, je demande à mes parents si je peux aller au catéchimse moi aussi, pour avoir une montre qui va sous l’eau et autres cadeaux et pour jouer avec des bougies et me déguiser en blanc (en faisant attention bien-sûr).

Mon père me répond, au tac au tac, et joyeusement « Oui ! C’est une bonne idée ! Mais tu préfères pas aller à la piscine ? » Je réponds « La piscine ? Oh super idée ! Génial la piscine ! « Voilà une proposition alléchante !

Et hop !, en un joyeux tour de passe-passe, la question religieuse réglée pour moi à jamais !

Voilà, pour la petite anecdote, on n’est pas souvent allé à la piscine, et j’ai jamais eu besoin de savoir l’heure sous l’eau…

Aujourd’hui encore, quand j’entends le mot religion, je me vois encore à jouer seul dans ce jardin merveilleux et dans la forêt à rêver d’un monde sympa pour tout le monde… J’étais le seul enfant de l'école qui n’allait pas au catéchisme…

SAPIENS

La plupart des mes amis qui ont été au catéchisme, à l’église, m’ont dit qu’ils y avaient perdu leur temps à écouter des absurdités et à s’ennuyer. On a conclu que la religion n’était pas faite pour les enfants !