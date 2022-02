La remontée fantastique

Vous vous donnez beaucoup de mal pour montrer finalement que le véritable candidat que craint le pouvoir c’est celui d’une gauche authentique portée par un mouvement populaire et possiblement (cela dépend de notre clairvoyance et lucidité) par une union populaire dans les urnes au 1er tour. Et alors la démocratie pourra s’exprimer au second tour. Cela faisait longtemps. Que de gâchis et de temps perdu.

De ce point de vue il est intéressant de voir quelles forces politiques partagent cette stratégie de contenir ce rassemblement de simples citoyens si souvent sous-estimés et présumés manipulables à l’envie, quasi chasse gardée dans l’esprit de certains états majors et propagandistes. Cela permet de déterminer quels sont leurs véritables objectifs poursuivis derrière ceux affichés lors de la conduite du 1er tour. Ce serait ballot d’en être dupes et de se faire à nouveau instrumentalisés comme des idiots utiles selon cette très vilaine expression. Il ne faudrait pas oublier que si nous nous en donnons la peine, ce ne seront pas les sondages ni leurs commentateurs qui détermineront nos votes mais nous qui feront mentir ou confirmerons les sondages.

J’ai déjà clairement expliqué notamment les incertitudes et les approximations des chiffres dans l’article "Présidentielles 2022.Union populaire, la démocratie à petits pas" du 17/02/22 sans m’appesantir parce que ce sur quoi j’ai attiré l’attention, c’est évidemment sur la dynamique des votes dans le temps et la nature des candidatures couplées aux mécanismes du scrutin à deux tours dans lequel la dispersion des voix et l’abstention (bulletin nul et blanc compris) est fatale au 1er tour et profite toujours au pouvoir en place. Voter pour un candidat qui ne sera pas au second tour et qui le sait, c’est se tirer une balle dans le pied en favorisant celui du pouvoir en place. Voter pour le candidat qui ouvre le chemin de l’union populaire, c’est enfin le premier pas vers une démocratie remise d’aplomb. Il est temps.

Je note que ce genre de commentaire, rapporté à l’ensemble des commentaires présents ici sur ce site qui vantent tantôt la dispersion des voix au 1er tour, tantôt le renoncement à tout et l’abstention comme un recours, tantôt le flou artistique intégral autant que solennel, tantôt le miracle quinquennal de l’extrême droite, est bien minoritaire. Ne confondant pas les routines des commentateurs avec l’attention et la perspicacité des lecteurs, je persévère donc parce que je trouve que l’affaire en vaut la peine. Ce n’est pas rien une élection présidentielle même si depuis des années certains s’évertuent à en troubler le sens et la dignité. Ce que nous payons tous ensuite très cher.

C’est pour cela que j’ai toujours affiché mes convictions en les expliquant. Je n’ai pas l’impression que c’est le cas de tout le monde. On commence un peu mieux à comprendre pourquoi.