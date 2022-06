« La République nous appelle

Sachons vaincre ou sachons périr

Un Français doit vivre pour elle

Pour elle un Français doit mourir. »

Le Chant du départ

On ne s’est jamais autant référé à la République que ces derniers temps. Surtout depuis que la famille Le Pen s’est lancée dans le jeu politique. Il y a désormais, le camp du Bien, celui de LA République – une République mythifiée dont on ne précise guère les contours – et celui du Mal, contre lequel il conviendrait de mobiliser un « front républicain ».

Selon le Larousse, la république est une « forme d’organisation politique dans laquelle les détenteurs du pouvoir l’exercent en vertu d’un mandat conféré par le corps social. (En ce sens “république“ s’oppose à “ monarchie“, mais ne se confond pas avec “démocratie“ dans l’hypothèse, par exemple, d’une restriction du suffrage.) : République aristocratique, populaire ». En l’absence de critères précis, il n’est pas aisé de juger si tel ou tel régime, tel ou tel parti ou politicien est réellement « républicain ».

Quand cessera-t-on de vilipender ses adversaires politiques en vertu de leur supposé degré de républicanisme ? En quoi, un militant des « Républicains » est-il plus « républicain » qu’un militant de « la République en marche » ou même d’un militant du « Rassemblement national [1] », voire des « Patriotes » ou de « Reconquête », ou bien encore de « La France insoumise » que les macronistes veulent mettre dans le même sac ? On peut contester leurs idées mais il faudrait expliquer en quoi elles ne sont pas « républicaines ». Aucun de ces partis n’a jusqu’alors remis en cause la forme républicaine de notre état, ni les « principes républicains » précisés dans notre constitution[2] et réclamé le retour à la monarchie ou au césarisme. Les plus virulents adversaires des « nationalistes » ou « patriotes » ne sont d’ailleurs pas les plus « républicains » qui menacent régulièrement de contester l’expression des citoyens dans les urnes par le recours à « la rue » … La République peut être autoritaire et même le fascisme peut se dire « républicain »[3] !

Plutôt que de vouloir juger du « républicanisme » des uns et des autres, il vaudrait mieux s’intéresser à leur degré de « démocratisme », si j’ose ce néologisme. Car la République que fétichisent les donneurs de leçon républicaine n’a pas toujours été très démocratique[4]. Et encore moins souvent pacifique. Pour être un bon républicain, faut-il couper des têtes comme Robespierre, fusiller des révoltés, comme le Versaillais Galifet en 1871, après l’échec de la Commune, ou des manifestants ouvriers comme le commandant Chapus, le 1er mai 1891 à Fourmies ?

L’électorat populaire ne s’y trompe pas. S’il vota naguère « républicain », il vota ensuite « communiste » et vote aujourd’hui pour Marine Le Pen – quand, écœuré par les palinodies des professionnels de la politique, il ne se réfugie pas dans l’abstention[5]. A-t-il cessé d’être « républicain » ?

On peut reprocher bien des choses aux « nationalistes », à ceux qu’on traite de « populistes »[6] et qu’il vaudrait mieux qualifier de « démagogues »[7]. On peut dénoncer leur xénophobie supposée[8] mais il faudrait aussi sérieusement s’interroger sur ce qui l’a rendue possible.

Dénoncer par principe ne sert à rien et les récents succès électoraux du « Rassemblement national » le prouvent éloquemment. D’ailleurs, il ne semble pas que les villes de Béziers ou de Perpignan, dirigées par des maire dits « d’extrême-droite », soient plus mal ou moins démocratiquement gérées que d’autres et devenues « antirépublicaines » ! L’ostracisme est moins payant que la contradiction argumentée. Il faudrait d’ailleurs reconnaître, dans le débat politique, que les adversaires – ou les concurrents – n’ont pas systématiquement tort. Ce n’est pas parce que Marine Le Pen dit que l’eau mouille qu’il faut prétendre le contraire ! Personnellement, je n’ai jamais voté pour elle mais je n’ai, cette fois, pas voté pour Macron par défaut. J’ai voté blanc et je ne me suis pas senti pour autant « antirépublicain » !

Alors que les politiciens fassent de la bonne politique et, en l’absence d’ennemis de la République assumés, qu’ils cessent de délivrer bons et mauvais points en fonction de qui est « républicain » et qui ne l’est pas !

JM

PS/ L’écriture inclusive est-elle « républicaine » ?